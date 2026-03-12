"فضحه كلاعب تكتيكي مبتدئ": الصحافة الإنجليزية تنتقد ريال مدريد الذي "سحق" مانشستر سيتي وتنتقد بيب جوارديولا

وكتبت صحيفة "ذا تيليغراف" أن غوارديولا وزملاؤه تعرضوا لـ"هزيمة ساحقة" على يد ريال مدريد. ورأت صحيفة "ذا غارديان" أن نادي الدوري الإنجليزي تعرض لـ"هزيمة ساحقة" على يد ريال مدريد، وأن غوارديولا "فضح كمدرب مبتدئ من الناحية التكتيكية" بسبب أسلوبه الهجومي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر سيتي يواجه "هاوية" قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مانشستر (الثلاثاء، الساعة 21:00/DAZN). ويهدد صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفشل أمام ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.