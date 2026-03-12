Goal.com
مباشر
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

ترجمه

"فضحه كلاعب تكتيكي مبتدئ": الصحافة الإنجليزية تنتقد ريال مدريد الذي "سحق" مانشستر سيتي وتنتقد بيب جوارديولا

مانشستر سيتي خسر أمام ريال مدريد ويواجه خروجاً مبكراً من دوري أبطال أوروبا. الصحافة الإنجليزية لم ترحم بيب جوارديولا وزملاءه.

تسلل بيب جوارديولا إلى غرفة الملابس ورأسه منخفضة، فقد أثرت الهزيمة القاسية أمام ريال مدريد بشكل واضح على مدرب فريق مانشستر سيتي النجم. وكأن النتيجة 0:3 (0:3) بعد ثلاثية فيديريكو فالفيردي لم تكن عقابًا كافيًا، لم تقتصد الصحافة في وطنه من انتقاد الأداء الضعيف لفريق سيتي.

  • وكتبت صحيفة "ذا تيليغراف" أن غوارديولا وزملاؤه تعرضوا لـ"هزيمة ساحقة" على يد ريال مدريد. ورأت صحيفة "ذا غارديان" أن نادي الدوري الإنجليزي تعرض لـ"هزيمة ساحقة" على يد ريال مدريد، وأن غوارديولا "فضح كمدرب مبتدئ من الناحية التكتيكية" بسبب أسلوبه الهجومي. 

    ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر سيتي يواجه "هاوية" قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مانشستر (الثلاثاء، الساعة 21:00/DAZN). ويهدد صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفشل أمام ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

    • إعلان
  • Man City Real Madrid GFXGetty

    مانشستر سيتي على وشك الخروج بعد الهزيمة أمام ريال مدريد: "الوضع يبدو قاتماً للغاية"

    "الوضع يبدو قاتماً حقاً الآن"، قال برناردو سيلفا في TNT Sports، على الرغم من أن الحارس جانلويجي دوناروما منع حدوث أسوأ من ذلك بتصديه لركلة جزاء من فينيسيوس جونيور (58). 

    في الوقت نفسه، لم يرغب جوارديولا في التخلي تمامًا عن الأمل في العودة. "الأمور كما هي. شعرت أننا كنا أفضل من النتيجة. حان الوقت الآن للتعافي"، قال الإسباني: "في كرة القدم، لا أحد يعرف ما سيحدث. سنحاول".

  • المباريات القادمة لمانشستر سيتي

    التاريخالمسابقةالمباراة
    السبت، 14 مارسالدوري الإنجليزيوست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي
    الثلاثاء، 17 مارسدوري أبطال أوروبامانشستر سيتي ضد ريال مدريد
    الأحد، 22 مارسكأس EFLأرسنال ضد مانشستر سيتي
    الأحد، 12 أبريلالدوري الإنجليزيتشيلسي ضد مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
إلتشي crest
إلتشي
إلتشي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0