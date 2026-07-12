من فضيحة إلى أخرى، هكذا يسير الحال في كأس العالم 2026 فيما يتعلق بالقرارات التحكيمية بالتحديد، وها نحن أمام حالة جديدة في مواجهة الأرجنتين وسويسرا.
فضائح كأس العالم 2026 لم تنته بعد .. نجم الأرجنتين يفلت من "طرد واضح" أمام سويسرا لتتيسر مشاركته في نصف النهائي
ما القصة؟
المنتخبان الأرجنتيني والسويسري التقيا فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن دور ربع نهائي كأس العالم 2026، في لقاء امتد للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).
ونجح راقصو التانجو في حسم اللقاء لصالحهم بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليصعدوا لمواجهة إنجلترا التي أقصت النرويج من البطولة، في نصف النهائي.
هدف سويسرا الوحيد سجله دان ندوي في الدقيقة 67 مدركًا التعادل بعدما افتتح أليكسيس ماك أليستر التهديف في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.
أما ثنائية فوز الأرجنتين فأحرزها خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 112 و1+120 بالأشواط الإضافية.
لاوتارو مارتينيز يفلت من طرد صريح
المباراة أدارها الحكم البرتغالي جواو بينهيرو، وقد تخلى عن قاعدة واضحة وصريحة بوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لانتشال لاوتارو مارتينيز من الطرد ومن ثم الغياب عن لقاء نصف النهائي أمام إنجلترا.
لاوتارو دخل بديلًا أمام سويسرا في الدقيقة 85 بدلًا من رودريجو دي بول، قبل حصوله على كارت أصفر في الدقيقة 98 بعد تدخل على لاعب الخصم.
وكان يستوجب على بينهيرو إشهار الكارت الأصفر الثاني من ثم الأحمر في وجه لاوتارو مارتينيز بعد إحرازه الهدف الثالث للأرجنتين في المباراة، على إثر صعوده للمدرجات للاحتفال مع جماهير بلاده، لكنه تغاضى عن ذلك.
وبحسب القوانين فإن صعود أي لاعب للمدرجات يعد مخالفة صريحة تستوجب الإنذار، حتى وإن كان للاحتفال بهدف، حيث يعد سلوكًا غير رياضية إلا أن الحكم البرتغالي كان له رأيًا آخر وفضل المشاهدة فقط، كي لا يحرم لاوتارو من المشاركة في نصف نهائي الحدث العالمي!
"مباراة الفوضى العارمة"
بحسب حساب "Archivo VAR" فإن الحكم البرتغالي جواو بينهيرو قد فشل في إدارة مواجهة الأرجنتين وسويسرا، وقد حصل على تقييم 2/10 فقط، إذ اعتبره الحساب لا يرتقي لإدارة مباراة بقدر ربع نهائي كأس العالم.
وكتب الحساب عنه: "أثبت الحكم البرتغالي أنه من عينة الحكام الذين - على الرغم من إدارتهم لمباراة في ربع نهائي كأس العالم - لا يرتقون لمستوى أي مباراة ذات أهمية حقيقية. لم يستغرق لاعبو الفريقين سوى دقائق معدودة ليفككوا المعايير التي اختارها لإدارة اللقاء؛ وبناءً على ذلك، وبدلاً من الحفاظ على اتساق قراراته، قرر إعادة تعديل أحكامه مع كل حادثة، موازنًا مجريات المباراة الإجمالية لتحديد ما إذا كان سيعلن عن خطأ أم لا. إنه من نوعية الحكام الذين يحاولون موازنة البطاقات والمخالفات عبر احتسابها وإشهارها بشكل خاطئ تلو الآخر. باختصار، كانت المباراة فوضى عارمة".
وأضاف: "علاوة على ذلك، تسبب بمفرده في اللقطة الأكثر جدلًا في المباراة عندما أشهر بطاقة صفراء سريالية في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس، قبل أن يضطر لمراجعة شاشة الفيديو ليطرد بدلًا منه السويسري بريل إيمبولو بالإنذار الثاني بسبب التمثيل (التمويه) في السقوط أرضًا بعد احتكاك مع الأول، وذلك تطبيقًا للقاعدة الجديدة (الخطأ في تحديد هوية اللاعب) التي فُهمت بشكل خاطئ".
- Getty Images Sport
مونديال "الفضائح"!
دعك من الحالات التي تحتمل القيل والقال، لكن كأس العالم 2026 شهد مخالفات تحكيمية صريحة، بدأت من التغاضي عن طرد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي أمام الجزائر في الجولة الأولى، بعد تدخل عنيف على ساق لاعب الخصم، مرورًا برفع البطاقة الحمراء عن فولارين بالوجون؛ مهاجم أمريكا، بطلب خاص من دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة، وصولًا للجدل المصاحب بمواجهة التانجو ومصر في دور الـ16، وأخيرًا لقاء ربع النهائي لسويسرا.
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