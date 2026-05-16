"فشل عالمي في اختبار آسيا" | "رجل الفرص الضائعة".. رونالدو يُسقط "النصر" في أسبوع الحسم!

امتلك النصر كل شيء على أرض الملعب، لكنه خسر الأهم. في الشوط الأول، فرض الفريق أسلوبه باستحواذ بلغ 63% وأمطر مرمى أوساكا بـ 12 تسديدة، لكن الرعونة أدت لإهدار فرصتين محققتين للتسجيل، ليعاقبهم اللاعب "دينيز هوميت" بهدف مباغت في الدقيقة 30 من التسديدة الوحيدة لأوساكا على المرمى.

وفي الشوط الثاني، تحولت المباراة إلى هجوم نصراوي في اتجاه واحد. رفع فريق جيسوس نسبة الاستحواذ إلى 72%، وتفوقوا في المواجهات الأرضية بنسبة كاسحة بلغت 80%. لكن تفاصيل هذا الشوط تفضح عجز جيسوس عن إيجاد حلول هجومية مبتكرة؛ إذ تُرجم هذا الاستحواذ إلى ضغط سلبي اتسم بالعشوائية، وهو ما يظهر جلياً في الاعتماد المبالغ فيه على الكرات العرضية التي لم ينجح منها سوى عرضيتين من أصل 19 محاولة (بنسبة نجاح 11% فقط).

لقد ابتلع جيسوس الطعم، وسقط في فخ الاستدراج الياباني. اكتفى أوساكا بالدفاع المستميت في الشوط الثاني (21 تشتيت للكرة)، بينما استمر النصر في إهدار الفرص المحققة (فرصتان ضائعتان إضافيتان)، ليتأكد فشل الجهاز الفني في تنويع اللعب أو استغلال العمق، وليخطف الفريق الياباني الكأس بأقل مجهود هجومي ممكن، تاركاً للنصر إحصاءات استحواذ لا تحسم النهائيات.

وتجلى فشل جيسوس في اختراق دفاعات أوساكا حين ألقى بـ"لوحة الخطط" على الأرض أمام المنطقة الفنية، في تعبير واضح عن الغضب والعجز.