فشل تجمع لاعبي تشيلسي يسلط الضوء على أن «البلوز» المتعثرين لم يعودوا ناديًا جادًا

بعد أن وقع ريس جيمس عقدًا جديدًا طويل الأمد الأسبوع الماضي، احتفل تشيلسي احتفالًا كبيرًا بقرار خريج أكاديمية كوبهام ربط مستقبله بالنادي. ولم يقرر المسؤولون إلا الآن أن خريجي الأكاديمية يمثلون قيمة إيجابية على أرض الملعب، وليس فقط في الميزانية العمومية.

منذ وصول BlueCo وتعيين لورانس ستيوارت وبول وينستانلي كمديرين رياضيين مشاركين، باع تشيلسي العديد من نجوم الفريق الأول الموثوق بهم الذين كانوا في النادي منذ طفولتهم. غادر معظمهم بحجة احتياجات PSR، حيث تُعتبر مبيعات الأكاديمية "ربحًا خالصًا".

يمكنك إلقاء نظرة على عدد قليل من الأسماء لتدرك خطأ نهج تشيلسي. ربما يكون الظهيران الأيسران لويس هول وإيان ماتسن هما الأبرز بين اللاعبين الذين ما زالوا يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هناك حالتين تثيران الاستياء أكثر من غيرهما.

كان رحيل ماسون ماونت المرير في عام 2023 معقدًا، وللإنصاف، لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على بلو كو. النقطة الأساسية هي أن ماونت كان لاعبًا في تشيلسي بكل معنى الكلمة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفوزهم بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، وبدا أنه مقدر له أن يلعب معهم حتى يوم تقاعده. إن كونه لاعبًا في مانشستر يونايتد هو أمر مؤسف أكثر منه مثير للغضب.

ولكن هناك أيضًا كونور غالاغر. أراد توتنهام، المنافس، ضمه في عام 2023، على الرغم من أنه لم يرغب في المغادرة، ولم يرغب المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو في بيعه، على الرغم من انفتاح تشيلسي على الصفقة لأسباب تتعلق بقواعد الصرف الخاص. بقي غالاغر لمدة عام آخر، وعينه بوكيتينو نائبًا لقائد الفريق، ثم عُرض للبيع.

كان غالاغر قد وافق على الانضمام إلى أتلتيكو مدريد، لكن النادي أراد بيع لاعب إلى تشيلسي كجزء من الاتفاق. كان المهاجم سامو أغيهوا هو المرشح الأول، لكن الصفقة لم تتم. بدلاً من ذلك، أعاد البلوز جواو فيليكس بعد فترة إعارة مخيبة للآمال في عام 2023. للإعلان عن توقيع فيليكس، نشر تشيلسي مقطعًا له في كوبهام على وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليق: "العودة إلى المنزل مرة أخرى". والصفعة الإضافية هي أن اللاعب الدولي البرتغالي تم استبعاده من التشكيلة بعد خمسة أشهر.