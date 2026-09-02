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Karim BenzemaGetty
أحمد فرهود

كواليس "فسخ عقد" كريم بنزيما.. وحقيقة "خلافاته" مع إدارة الهلال

كريم بنزيما
الهلال
دوري روشن السعودي
انتقالات

نهاية فصل جديد في مسيرة أحد أفضل مهاجمي كرة القدم..

رحل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن عملاق الرياض الهلال، في صيف العام الحالي؛ وسط تضارب في الأخبار، بشأن علاقته مع مجلس إدارة النادي.

نعم.. العديد من التقارير الصحفية أكدت على "خلافات" بنزيما مع إدارة الهلال، قبل فسخ عقده في صيف العام الحالي؛ بينما نفى رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، هذا الأمر تمامًا.

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  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    غضب كريم بنزيما بسبب "قائمة الهلال الآسيوية"!

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي عبدالله الحنيان مساء اليوم الأربعاء، عن حقيقة "خلافات" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع إدارة عملاق الرياض الهلال؛ وذلك قبل فسخ عقده في صيف العام الحالي، بشكلٍ رسمي.

    الحنيان اعترف في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، أن بنزيما شعر بغضبٍ شديد في البداية؛ بسبب الأخبار الصحفية التي تحدثت عن قيده في "قائمة الهلال الآسيوية" فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وأضاف الحنيان: "لكن في ذلك الوقت؛ لم يقم أي مسؤول هلالي بإخبار بنزيما، بقيده في القائمة الآسيوية فقط".

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  • Karim Benzema Al Waleed bin Talal GOAL ONLYGoal AR

    محادثات "ودية" بين مسؤولي الهلال وكريم بنزيما

    واستكمالًا لتوضيحاته.. أكد الصحفي الرياضي عبدالله الحنيان المُقرب من عملاق الرياض الهلال، أن مسؤولي النادي تحدثوا فيما بعد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لشرح موقفه مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وتابع الحنيان: "المحادثات كانت بشكلٍ ودي، ولم تتطرق إلى تحويل بنزيما للقائمة الآسيوية أبدًا؛ بل مجرد شرح لوضع الفريق الهلالي، وفرص اللاعب في المشاركة بالمباريات".

    وأشار الصحفي الرياضي إلى أنه بناء على هذا المحادثات الودية، التي تمت بين مسؤولي الهلال والنجم الفرنسي؛ تم التوصل إلى اتفاق لفسخ العقد بـ"التراضي"، ودون أي مشاكل أو خلافات.

  • تفاصيل مالية مهمة في فسخ عقد كريم بنزيما مع الهلال!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ فالصحفي الرياضي عبدالله الحنيان كشف عن بعض "التفاصيل المالية"، في فسخ عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع عملاق الرياض الهلال.

    وأوضح الحنيان أن بنزيما، كان يتبقى له رواتب "10 أشهر" مع الهلال؛ وذلك قبل الاتفاق معه على فسخ العقد بـ"التراضي"، في صيف العام الحالي.

    إلا أنه وفقًا لنفس الصحفي دائمًا؛ فإن اتفاقية فسخ العقد بين الطرفين، نصت على حصول بنزيما على رواتب أقل من "10 أشهر".

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة كريم بنزيما بين ناديي الاتحاد والهلال

    المهاجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023؛ قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.

    وبدأ بنزيما رحلته في الملاعب السعودية، مع العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد؛ الذي مثّله في الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2026، وتوّج معه بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    ثم.. انتقل المهاجم الفرنسي المخضرم إلى عملاق الرياض الهلال، في مطلع فبراير من العام الحالي؛ وذلك بعد خلافات عنيفة مع إدارة الاتحاد، وزملائه في صفوف الفريق.

    ومع الهلال؛ سجل بنزيما 10 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 16 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

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