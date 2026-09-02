كواليس "فسخ عقد" كريم بنزيما.. وحقيقة "خلافاته" مع إدارة الهلال

رحل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن عملاق الرياض الهلال، في صيف العام الحالي؛ وسط تضارب في الأخبار، بشأن علاقته مع مجلس إدارة النادي.

نعم.. العديد من التقارير الصحفية أكدت على "خلافات" بنزيما مع إدارة الهلال، قبل فسخ عقده في صيف العام الحالي؛ بينما نفى رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، هذا الأمر تمامًا.