"فزت معه بكل شيء".. فليك يودع ليفاندوفسكي ويكشف كواليس رحيله عن برشلونة

ويمثل قرار ليفاندوفسكي نهاية حقبة غزيرة بالأهداف شهدت قدومه من ألمانيا في عام 2022 مقابل 50 مليون يورو. ولجأ اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد رحيله، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن مهمته قد اكتملت بعد حصده سبعة ألقاب خلال سنواته الأربع في إسبانيا، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الليجا وثلاثة كؤوس سوبر إسباني.

وكان موسمه الأول مؤثرًا بشكل خاص، حيث حصد جائزة "البيتشيتشي" ليقود البارسا إلى اللقب المحلي، لكن تأثيره امتد لأبعد من ذلك بكثير. كما لعب المهاجم دورًا محوريًا في فوز النادي بالثلاثية المحلية لموسم 2024-2025، حيث هز الشباك 42 مرة في ذلك الموسم الاستثنائي ليرسخ إرثه كحجر زاوية في هجوم البلوجرانا.

وأكد فليك مجددًا أن القرار كان متبادلاً ويحظى باحترام الإدارة في الكامب نو، مضيفًا: "تم اتخاذ القرار بهذه الطريقة. لم نأخذ بعين الاعتبار احتمالات أخرى، ونحن نحترم هذا القرار".

وأفادت التقارير بأن المهاجم قد ألقى بالفعل خطاب وداع عاطفي لزملائه في مقر التدريبات، في الوقت الذي يستعد فيه لظهوره الأخير في الملعب.