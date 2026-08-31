فريق من كوكب زحل ولماذا غادرت ليفربول وعلى سلوت دفع الثمن.. ردود أفعال غاضبة على خسارة صلاح الجديدة مع طرابزون سبور!

أشعلت الخسارة المفاجئة التي تلقاها طرابزون سبور ضد آميد سبور في الدوري موجة عارمة من ردود الفعل الغاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء المتابعين بين توجيه اللوم إلى المنظومة الفنية وانتقاد أداء بعض النجوم، بينما ذهب قطاع للوم محمد صلاح على الانضمام لهم، وسط تساؤلات حادة حول مدى جدوى القرارات الفنية الأخيرة وتأثيرها المباشر على النتائج.







