فريق سعودي وثنائي إنجليزي .. نابولي يرد على العروض من أجل ماكتوميناي
يُعتبر ماكتوميناي لاعبًا لا غنى عنه في نابولي
على الرغم من الاهتمام الكبير من جانب إنجلترا والدوري السعودي، فقد أغلق نابولي الباب تمامًا أمام أي احتمال لرحيل سكوت ماكتوميناي في الصيف.
وبالفعل، رفض «البارتينوبي» عروضًا من فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز ونادٍ سعودي كانوا حريصين على اختبار عزمهم، وفقًا لصحيفة«توتوسبورت».
أثبت لاعب مانشستر يونايتد السابق أنه مفاجأة سارة في الدوري الإيطالي، وتعتبره إدارة النادي ركيزة أساسية لمشاريعها المستقبلية. ورغم ظهور تقارير تشير إلى احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن النادي الإيطالي العملاق لا ينوي السماح لمكتوميناي بالرحيل بعد عامين فقط من وصوله.
عقد جديد طويل الأجل مطروح على الطاولة
وللحد من أي اهتمام آخر، يتحرك نابولي بسرعة لتجديد عقد ماكتوميناي بعقد جديد ضخم. وتجري المفاوضات حالياً بوتيرة سريعة لتمديد إقامته حتى عام 2030، مع خيار إضافي للتمديد حتى عام 2031.
وهذا يعني فعلياً أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً سيكرس ما تبقى من سنوات ذروة أدائه للفريق الأزوري، مصحوباً بزيادة كبيرة في الراتب تعكس مكانته كأحد أفضل اللاعبين في الدوري.
وقد تحدث ماكتوميناي سابقًا عن سعادته في إيطاليا، قائلاً: "لم يتواصل وكيل أعمالي مع أي شخص بخصوص مستقبلي. إنه يتحدث معي ومع النادي فقط. لم يقل أي شيء للصحف. أنا سعيد للغاية هنا، وبالنسبة لي، أنا لاعب في نابولي؛ هذا كل ما أفكر فيه. المستقبل مهم جدًا وأستطيع أن أرى نفسي في نابولي لفترة طويلة".
إيطاليانو يتصدر قائمة المرشحين لمنصب المدرب
في حين أن تشكيلة الفريق تظل مستقرة، فإن الجهاز الفني على وشك أن يشهد تغييرات جذرية. ويضيف التقرير أن فينتشنزو إيطاليانو برز كمرشح رئيسي لخلافة أنطونيو كونتي، الذي من المتوقع أن يودع الفريق بعد المباراة الأخيرة في الدوري ضد أودينيزي. لطالما كان الرئيس أوريليو دي لورينتيس من المعجبين بالمدرب الحالي لبولونيا، بعد أن فشل في التعاقد معه مرتين من قبل في عامي 2021 و2024.
يبدو أن قاعدة "المرة الثالثة هي السحرية" سارية المفعول، حيث يستعد نابولي لتوقيع عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم ثالث مع إيطاليانو. سيكون التغيير التكتيكي كبيرًا، لكن النادي لا يزال ملتزمًا بموظفيه الأساسيين، حيث من المقرر أن يبقى المدير الرياضي جيوفاني مانا في منصبه على الرغم من اهتمام روما به. وتشير توتوسبورت أيضًا إلى أن مدرب نابولي السابق ماوريتسيو ساري يتجه إلى أتالانتا بدلاً من العودة إلى نابولي.
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تضع فيرجارا كهدف
في حين أن ماكتوميناي سيبقى، هناك موهبة أخرى من نابولي تحظى باهتمام كبير من إنجلترا. فقد أفادت التقارير أن أنطونيو فيرجارا أصبح موضوع عرض رسمي تتراوح قيمته بين 25 و30 مليون يورو من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. كما لفت لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا أنظار فريقين كبيرين في الدوري الإيطالي، مما قد يؤدي إلى حرب مزايدة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
يواجه نابولي قرارًا صعبًا بشأن اللاعب الشاب، حيث أن تحقيق مكاسب مالية كبيرة قد يساعد في تمويل أول سوق انتقالات لإيطاليانو. ومع ذلك، تظل أولوية النادي في الوقت الحالي هي الحفاظ على نواة التشكيلة الأساسية، لضمان أن يكون لدى المدرب القادم الأدوات اللازمة للتنافس على لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى.