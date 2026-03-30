لوكاس هيرنانديز لم يخطئ يا ديشان .. منتخبا فرنسا مرشحان للقب كأس العالم!

وكأنه استعراضًا للقوة دون قصد، دفع ديشان بتشكيل مختلف تمامًا في لقاء كولومبيا الأحد عن الذي واجه البرازيل قبل أيام قليلة، تخيل عزيزي القاريء أن تملك رفاهية الدفع ب11 لاعبًا مغايرين ولا يتأثر فريقك بتاتًا!

أمام البرازيل كان الديوك بالتشكيل الذي يعد هو الأساسي، مينيان حارس للمرمى، رباعي دفاعي تيو هيرنانديز وجوستو الذي يعوض الأساسي كوندي المصاب، أوباميكانو وكوناتي، تشواميني ورابيو للارتكاز، وثلاثي هجومي مرعب في صورة ديمبيلي، مبابي، وأوليس.

فرنسا اكتسحت راقصي السامبا فنيًا حتى لو كان الفوز بنتيجة هدفين لواحد فقط، ولكن لا ننسى أن هذا الفريق لعب نصف ساعة أو أكثر بعشرة لاعبين عقب طرد دايو أوباميكانو ونجح بتسجيل الهدف الثاني في حالة نقص.









مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي نفسه لم يبخل في الاعتراف بتفوق فرنسا، وقال إنه كان فخورًا إن فريقه لعب بهذا المستوى أمام أفضل فرق العالم وأحد المرشحين للقب العالمي