"أنا السبب" .. ديشان يعلق على مشادته مع شرقي

في ختام فوضوي لحكمه الذي استمر 14 عامًا كمدرب لمنتخب فرنسا، شاهد ديديه ديشان فريقه يخسر أمام منتخب إنجلترا في مباراة مثيرة شهدت تسجيل عشرة أهداف.

وانطلقت «الأسود الثلاثة» بسرعة لتتقدم بأربعة أهداف بحلول نهاية الشوط الأول، مستفيدة من الأداء البطيء والمتفكك للمنتخب الفرنسي. ورغم أن «البلوز» شنوا هجوماً قوياً في الشوط الثاني بفضل هدفي كيليان مبابي وبرادلي باركولا، إلا أن ثلاثية بوكايو ساكا والهدف الفردي الذي سجله جود بيلينجهام في الدقائق الأخيرة ضمنت فوزاً حاسماً لإنجلترا بنتيجة 6-4.

وشاب المباراة انعدام واضح للانضباط في صفوف المنتخب الفرنسي، لا سيما خلال استراحة الشرب في الشوط الأول. وحاول ديشامب، الذي بدا متوترًا بشكل واضح بسبب الأداء الضعيف لفريقه، إيصال تعليمات تكتيكية إلى ريان شرقي على خط التماس. لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، الذي خاض أول مباراة له كأساسي في البطولة، رد بتحدٍّ صريح.



