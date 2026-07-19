AFP
"أنا السبب" .. ديشان يعلق على مشادته مع شرقي
خسارة مؤلمة بنتيجة كبيرة في ميامي
في ختام فوضوي لحكمه الذي استمر 14 عامًا كمدرب لمنتخب فرنسا، شاهد ديديه ديشان فريقه يخسر أمام منتخب إنجلترا في مباراة مثيرة شهدت تسجيل عشرة أهداف.
وانطلقت «الأسود الثلاثة» بسرعة لتتقدم بأربعة أهداف بحلول نهاية الشوط الأول، مستفيدة من الأداء البطيء والمتفكك للمنتخب الفرنسي. ورغم أن «البلوز» شنوا هجوماً قوياً في الشوط الثاني بفضل هدفي كيليان مبابي وبرادلي باركولا، إلا أن ثلاثية بوكايو ساكا والهدف الفردي الذي سجله جود بيلينجهام في الدقائق الأخيرة ضمنت فوزاً حاسماً لإنجلترا بنتيجة 6-4.
وشاب المباراة انعدام واضح للانضباط في صفوف المنتخب الفرنسي، لا سيما خلال استراحة الشرب في الشوط الأول. وحاول ديشامب، الذي بدا متوترًا بشكل واضح بسبب الأداء الضعيف لفريقه، إيصال تعليمات تكتيكية إلى ريان شرقي على خط التماس. لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، الذي خاض أول مباراة له كأساسي في البطولة، رد بتحدٍّ صريح.
- Getty/GOAL
ديشان يرفض توجيه أصابع الاتهام
وفي معرض تعليقه على الحادثة خلال مؤتمره الصحفي الأخير عقب المباراة، اختار ديشان اتخاذ موقف دبلوماسي على الرغم من عدم الاحترام الواضح الذي أُظهر على أرض الملعب.
وقال المدرب البالغ من العمر 57 عامًا، عندما سُئل عن موقف لاعب الوسط: «لن أقوم اليوم بتصفية الحسابات. اللاعبون يدركون الأمر تمامًا. لن أقوم بتوجيه أصابع الاتهام إلى أحد. ومع ذلك، أقول لهم دائمًا... كانوا بحاجة إلى وقت لاستيعاب الأمر، لكن كان ذلك خطئي، كان عليّ اتخاذ خيارات مختلفة منذ بداية المباراة، يمكنكم القول بذلك، وربما كانت الأمور ستسير على نحو أفضل. يُحكم على الجميع بناءً على أدائهم. من الواضح أن بعض اللاعبين كان بإمكانهم تقديم أداء أفضل. أتمنى لهم كل التوفيق".
تاريخ من التوتر
لم يكن هذا الخلاف الأخير حادثة منعزلة على الإطلاق خلال البطولة التي أقيمت في أمريكا الشمالية. فقد تصاعدت التوترات بين الاثنين في مرحلة مبكرة جدًا من البطولة.
فخلال فوز فرنسا على السويد في دور الـ32، بدا أن لاعب مانشستر سيتي يتجاهل مدربه عند دخوله كبديل في الدقائق الأخيرة.
من المرجح أن ينبع إحباط شرقي من قلة مشاركاته المنتظمة طوال كأس العالم. ورغم أنه أحد أكثر صانعي الألعاب موهبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه قضى معظم البطولة كلاعب هامشي، في حين تم تفضيل مايكل أوليسي وبرادلي باركولا في الأدوار الهجومية.
- (C)Getty Images
رابيو ينتقد السلوك غير المقبول
لم تقتصر الخلافات داخل المعسكر على المدرب وشيركي فحسب، بل أطلق لاعب الوسط المخضرم أدريان رابيو تقييمًا لاذعًا لأداء الفريق في الشوط الأول. ولم يتردد رابيو في التعبير عن رأيه بصراحة عند مناقشة موقف زملائه خلال الـ45 دقيقة الأولى من مباراة الميدالية البرونزية. وقال رابيو: «بدأنا الشوط الأول بطريقة مخزية. رأيت سلوكاً من بعض اللاعبين لم أره من قبل. هذا أمر مخيب للآمال، فقد كانت المباراة الأخيرة التي كان بإمكاننا تقديم عرض جيد فيها، هناك الكثير من خيبة الأمل [بعد الهزيمة أمام إسبانيا]، لكن كان هناك عمل يجب إنجازه، ولا يمكننا أن نكتفي بأداء متراخي. في الشوط الأول، كان الأداء غير مقبول على الإطلاق».
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا