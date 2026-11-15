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محمود خالد

رغم صدارة فرنسا: مبابي كاد يفسد عودة زيدان للديار أمام تركيا .. صفة لم يذكرها في نجم ليفربول و"حظ سعيد" يا نجم إنتر!

فقرات ومقالات
زين الدين زيدان
كيليان مبابي
فرنسا
تركيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

فوز وصدارة .. وانتقادات؛ هكذا يُمكن وصف منتخب فرنسا، تحت قيادة زين الدين زيدان، في ليلة الانتصار على تركيا بنتيجة (2-1)، في ملعب بوردو، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، في بطولة دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

هدف خاطئ من إميرهان توبتشو منح الديوك التقدم في الدقيقة 49، ثم أضاف إيلي جونيور كروبي الهدف الثاني بالدقيقة 80، فيما وقع عبد الكريم بردكجي على تقليص الفارق في الدقيقة 90.

انتصار منح الفرنسيين صدارة المجموعة الأولى، برصيد 13 نقطة، ليحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، وبرفقته منتخب بلجيكا في الوصافة، بينما جاء الأتراك في ذيل المجموعة بلا نقاط، ليهبط رسميًا إلى المستوى الثاني.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء المنتخبين في ليلة تأهل الديوك إلى إقصائيات دوري الأمم ووداع الأتراك..

  • كاد يفسد عودته للديار .. هل يتحول "الكلام الفارغ" لواقع بين زيدان ومبابي؟

    في معقل بوردو، حيث كانت بداية الرحلة الأسطورية لزين الدين زيدان، قبل أن يعود ببدلة التدريب، لينتظر من نجمه الأول كيليان مبابي، أن يحسن عودته إلى الديار.

    زيدان الذي رفض الحديث عن أزمته مع كيليان مبابي، بعد أنباء رفضه عودة نجم ريال مدريد إلى إسبانيا لإجراء الفحوص الطبية بعد شعوره بآلام عضلية، واصفًا الأمر بأنه "كلام فارغ"، إلا أن ما قدمه مبابي في أرض الملعب، يثير التساؤل حول ما إذا كان نجم الريال ليس في أفضل أحواله بالفعل، وأن قرار إشراكه أمام تركيا، كان عنادًا من زيدان.

    بالطبع لا حاجة للتعرف على مبابي، وجهه وشارة القيادة ورقم "10"، إلا أن الخصلة الرابعة له في مباراة اليوم، هي الاختفاء وسط الحصار، وتمريرات مقطوعة، فلا مركزه المعتاد شفع له للتأثير، ولا تواجده أحيانًا على الطرف الأيسر، وهو المركز الذي أثيرت حوله التقارير بأنه تسبب في استياء مبابي من قرار زيدان، في الوقت الذي كانت الحلول فيه تأتي من حوله.

    ورغم ذلك، إلا أن مبابي كاد أن يغير سير اللقاء لصالحه، بهدف ألغي للتسلل في الدقيقة 38، وانفراد خطير في الدقيقة 64، قبل أن يتألق الحارس أوزير في التصدي له.

  • الصفة التي لم يذكرها زيدان في نجم ليفربول

    "شجاع، لا يخاف من الخروج لمسافة بعيدة، جيد جدًا في الثنائيات"، هكذا تغنى زين الدين زيدان، بمدافع ليفربول الشاب، جيريمي جاكيه، ولكنه لم يذكر الصفة التي ظهرت جليّة في الميدان أمام تركيا.. "محظوظ"، وسأكررها أربع مرات على طريقة زيزو في المؤتمر الصحفي، والسر في ثلاث لقطات..

    الأولى: هدف فرنسا، الذي تحتار معه في البداية، حول من سدده في الشباك، سواءً جيريمي جاكيه أو برادلي باركولا، ثم تكتشف الهدف جاء بخطأ دفاعي من إميرهان توبتشو.

    الثانية: محاولة تشتيت فاشلة داخل منطقة الجزاء، استغلها أردا جولر ليسجل هدفًا، إلا أن الحكم رفع راية التسلل.

    الثالثة: تمريرة طائشة من جاكيه، لم يحسن كامافينجا في التعامل معها، فانقلبت بتسديدة من أردا جولر مرت بعيدًا عن المرمى.

    لا ننكر بالطبع أن جاكيه قدم أداءً دفاعيًا، بين قطع تسديدتين واستخلاص للكرة مرتين، وتشتيتها مرة، وكذلك جرأته في الزيادة العددية الهجومية، ما جعله أحد أفضل لاعبي المباراة، رغم أزمته في الألعاب الهوائية، إلا أن "الحظ" أيضًا قاده لضغط أجبر مدافع تركيا على ارتكاب خطأ، وهفوة مرت بسلام.

  • أحرج مبابي ونجم إنتر .. كروبي يكافئ زيدان

    وبالحديث عن معضلة كيليان مبابي أمام الأتراك، جاء الحلّ لقتل المباراة عن طريق موهبة استدعاها زين الدين زيدان لأول مرة، والذي جاء حاملًا الرقم 9، وهو إيلي جونيور كروبي، مهاجم بورنموث، الذي شارك في أولى مباراة دولية، فسجل هدفًا أنهى أحلام الأتراك في العودة.

    كروبي رفض نيل فرصة التواجد مع كريستيانو رونالدو، حيث رفض تمثيل البرتغال في كأس العالم 2026، فقرر زيدان أن يكافأه بارتداء قميص فرنسا لأول مرة، ورد كروبي الجميل بتسجيل أول أهداف، ناهيك عن حسن انتشاره على الطرف والعمق.

    تألق كروبي ليس إحراجًا لمبابي فقط، بل لمهاجم إنتر، ماركوس تورام، الذي كان يحاول إرسال رسالة لزيدان من قلب النيراتزوري باستفاقة في ملاعب إيطاليا، إلا أن إصابته فتحت الباب موهبة بورنموث، ليعلن عن نفسه بكل قوة.

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  • كلمة أخيرة..

    يُحسب لزيدان في النهاية، استعانته بالنجوم الشباب، إلا أن إصراره على إشراك كيليان مبابي حتى الدقيقة الأخيرة، رغم أن "جماعية" الديوك، لم تكن بحاجة لبقاء نجم ريال مدريد الذي أهدر أكثر من فرصة، في ظل الحديث من معاناته من آلام عضلية، تظل علامة استفهام، في ليلة خرج فيها زيدان بفوز وصدارة وتأهل ربع النهائي، إلا أنها لم تشفع في استمرار عقدة المنتخب الفرنسي مع أسطورته، في تحقيق فوز ضئيل والفشل في الحفاظ على نظافة الشباك.