فرنسا آخر الضحايا .. ظاهرة سلبية غريبة تضرب منافسي إسبانيا في كأس العالم 2026

بعد دقائق قليلة من تقدم إسبانيا، وتحديدًا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، سقط مدافع الديوك ويليام ساليبا أرضًا، معلنًا شكوته من إصابة.

ساليبا سقط دون أي تدخل من لاعبي الخصم، ليطلب التبديل على الفور. وقد تدخل مدرب فرنسا ديدييه ديشان كان سريعًا، إذ دفع بالمدافع ماكسينس لكروا، الذي يخوض المباراة الثانية له في كأس العالم 2026 بعدما شارك أساسيًا أمام النرويج، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.







