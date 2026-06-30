فرنسا والسويد | سئمنا من إبداع أوليسي .. "الفيراري" تدهس "تروماي برشلونة" وقد حان وقت الخضوع لديشان!

في البداية ستظن أن لديك فرصة لتحقيق شيئًا ما ضدهم، ستجد مساحات على الطرفين من أجل التسجيل، وفرص ضائعة من خط هجومهم، ولكن بعدها تأتي الصدمة لتهتز شباكك بهدف تلو الآخر!

هذا هو حال أي فريق يلعب مع فرنسا في كأس العالم 2026، الديوك يتعاملون بنسق تصاعدي غريب في المسابقة بشكل عام وخلال المباريات، في دليل آخر على أن فريق المدرب ديدييه ديشان يجب اعتباره المرشح الأول للفوز بالمونديال.

السويد هي آخر ضحايا صيحات الديوك، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة، بواقع هدفين من كيليان مبابي وهدف لبرادلي باركولا، ليصعد الفريق من أجل ملاقاة باراجواي في دور الـ16.

الثلاثية التي هزت السويد في دور الـ32 تعني الكثير لفرنسا وللجميع، مبابي الآن يتساوى مع ميسي في صدارة الهدافين بـ6 أهداف، والفريق يواصل رحلته بنجاح نحو المنافسة على اللقب بكل شراسة.

ربما تسبب المنتخب الألماني في حرماننا من مشاهدة قمة ممتعة مع نظيره الفرنسي، ولكن لا بأس .. رجال ديشان يمكنهم إمتاعنا وحدهم وأمام أي منافس!