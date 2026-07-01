فيديو | شرقي يفجر حالة من الجدل داخل فرنسا .. تجاهل ديشان ورفض مصافحته بعد ثلاثية السويد

وفي الوقت الذي سيطرت فيه حادثة شرقي على النقاشات في وسائل التواصل الاجتماعي، سارع ديشان إلى الإشادة بالروح الجماعية العامة للفريق خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة.
وأشار إلى روح العمل لدى خط هجومه المليء بالنجوم، قائلاً: «هناك ترابط جيد. عندما نحتاج إلى بذل جهد كبير مع الكرة، يشارك الجميع في ذلك، بما في ذلك المهاجمون. وهذا أمر جيد جدًّا. من الواضح أن هذا الأمر يسعدني، وأنا فخور به. علينا أن نواصل على هذا المنوال".
ومع ذلك، أقر المدرب بأن الحفاظ على الانسجام في مجموعة موهوبة كهذه يمثل تحديًا مستمرًا. وحذر ديشان قائلاً: «روح الفريق لا تفوز بالمباريات، لكنها قد تخسرها. قد يشعر اللاعبون بخيبة أمل لأنهم لا يلعبون بما يكفي أو لا يلعبون على الإطلاق؛ وقد تكون هناك إحباطات، لكن القوة الجماعية هي الأهم».
وتوجه فرنسا الآن انتباهها إلى مباراة دور الـ16 ضد باراجواي في فيلادلفيا.