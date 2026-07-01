فيديو | شرقي يفجر حالة من الجدل داخل فرنسا .. تجاهل ديشان ورفض مصافحته بعد ثلاثية السويد

يبدو أن الإحباط قد بلغ ذروته بالنسبة لنجم مانشستر سيتي، الذي لم يشارك بعد كأساسي في أي مباراة في المونديال المقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقد اقتصرت مشاركات شرقي على فترات قصيرة، حيث دخل كبديل في جميع مباريات المنتخب الفرنسي الأربع حتى الآن، ليبلغ إجمالي وقت لعبه 51 دقيقة فقط.

وفي المباراة ضد السويد، تم إشراكه جنبًا إلى جنب مع جان-فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة.

وقد تسببت الخيارات الهجومية الوفيرة المتاحة أمام ديشان في صعوبة بالغة لشرقي حتى يجد مكاناً له في التشكيلة الأساسية. فمع تألق مايكل أوليسي في دور رقم 10، وتنافس لاعبين مثل برادلي باركولا وديزيري دوي على المراكز المتاحة، وجد لاعب الوسط المبدع نفسه خارج التشكيلة في فريق يُعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة.