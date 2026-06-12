AFP
"سيكون أمرًا مروعًا، سأمنعه!" ..مبابي يعلق على شائعات ديشان وإيطاليا
ديشان يستعد لخوض كأس العالم الأخيرة له
في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لخوض غمار بطولة كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يتجه التركيز بشكل متزايد نحو نهاية حقبة. ومن المقرر أن يتنحى ديديه ديشان، الذي قاد المنتخب الوطني لمدة 14 عامًا، عن منصبه عقب انتهاء البطولة.
ويبدي قائد الفريق، مبابي، تصميمه على ضمان حصول المدرب البالغ من العمر 57 عامًا على وداع لائق يستحقه مسيرته الحافلة بالبطولات.
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الضغوط التي يتعرض لها ديشان بشأن المستقبل
على الرغم من رحيله الوشيك عن المنتخب الفرنسي، ظل ديشان متحفظًا بشأن خططه على المدى الطويل. وقد أكد المدرب مرارًا وتكرارًا أنه لا يستبعد أي خيار، سواء كان ذلك العودة إلى تدريب الأندية أو تولي مسؤولية منتخب وطني آخر.
ومع ذلك، فإن احتمال رؤية معلمه في مقاعد البدلاء للفريق المنافس هو أمر يحاول مبابي جاهداً منعه. اعترف مبابي بأنه كان صريحاً داخل المعسكر بشأن الخطوات التالية للمدرب، معترفاً بأنه يريد التأثير على القرار.
وفي حديثه إلى قناة M6، قال مبابي: "أفضل طريقة لتكريمه هي الفوز لأنه يحب الفوز. سنحرص على أن يحقق أفضل نتائج في بطولات كأس العالم الأخيرة. آمل أن تكون هذه آخر بطولة له لأنني لا أريده أن يدرب فريقاً آخر".
ثم اعترف مبابي بأنه يحاول التأثير على خطط ديشان المستقبلية، قائلاً: "أنا أضغط عليه".
السيناريو «المروع» الذي يواجه إيطاليا
كثيراً ما ربطت التكهنات بين ديشان ومنصب مدرب المنتخب الإيطالي، لا سيما بالنظر إلى علاقاته الوثيقة بالبلاد منذ الفترة التي قضاها كلاعب ومدرب في يوفنتوس.
وفي ظل سعي «الأزوري» إلى إعادة بناء الفريق بعد فترة من عدم الاستقرار التاريخي وتغيبهم عن عدة نسخ من كأس العالم، يُنظر إلى سجل ديشان على أنه الخيار الأمثل للمنتخب الحائز على لقب كأس العالم أربع مرات. لكن مبابي ليس من المؤيدين لهذا المسار المهني على الإطلاق.
وعندما سُئل بشكل محدد عن الشائعات التي تربط ديشان بالمنصب الإيطالي، لم يخفِ مبابي رأيه. وقال قائد المنتخب الفرنسي: "قالوا إيطاليا، سيكون ذلك مروعًا".
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خطوة أخيرة نحو المجد في كأس العالم
في الوقت الحالي، يظل كل من مبابي وديشان مركزين على مهمة المنتخب الفرنسي في كأس العالم. بعد خسارة نهائي 2022، يستهدف "البلوز" لقبًا عالميًا آخر ووداعًا لا يُنسى لمدربهم المغادر.
ستكون بطولة 2026 الفصل الأخير من مسيرة ديشان مع المنتخب الفرنسي. قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله، يواجه ديشامب التحدي المتمثل في قيادة فريقه خلال حملة أخيرة ومحاولة إنهاءها بأفضل النتائج.
ستبدأ "الديوك" مشوارها في كأس العالم بمواجهة السنغال في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى يوم 16 يونيو. ثم ستواجه العراق يوم 22 يونيو، وتختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة النرويج بعد أربعة أيام.