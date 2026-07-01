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Jürgen KloppGetty Images
Muhammad Zaki و علي سمير

فرصة لتحقيق حلمه .. يورجن كلوب يستعد للعودة إلى التدريب من خلال هذا الفريق

يورجن كلوب
ليفربول
ألمانيا
جوليان ناجلسمان
باراجواي
كأس العالم
الدوري الإنجليزي الممتاز

الألماني رد أكثر من مرة على هذه الفكرة

تشير التقارير إلى أن يورجن كلوب مستعد لتولي منصب مدرب منتخب ألمانيا عقب الخروج الكارثي والمبكر للمنتخب من كأس العالم 2026.

وقد برز المدرب الأسطوري السابق لليفربول كمرشح رئيسي لإعادة «المنتخب الألماني» إلى المجد، في ظل تزايد الضغوط على المدرب الحالي يوليان ناجلسمان.

  • ناجلسمان يتعرض لانتقادات شديدة بعد الهزيمة المفاجئة أمام باراجواي

    على الرغم من دخولها البطولة وتوقعات كبيرة معلقة عليها، تعرضت ألمانيا لصدمة هائلة بعد فشلها في التغلب على باراجواي، الفريق الذي يقل ترتيبه الدولي عنها بـ 31 مرتبة، قبل أن تخسر في ركلات الترجيح للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بكأس العالم.

    ورغم أن عقد ناجلسمان ساري المفعول حتى عام 2028، إلا أن طبيعة الخروج من البطولة أثارت جدلاً وطنياً حاداً حول اتجاه الفريق.

    ومنذ فوزها بكأس العالم عام 2014، فشلت ألمانيا في الفوز بأي مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية في البطولات الثلاث التي تلت ذلك، مما أدى إلى دعوات لإجراء إصلاح شامل لقيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم وهيكله الفني.


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  • GFX Jurgen Klopp Julian NagelsmannGetty/GOAL

    كلوب ينتظر في الكواليس لتحقيق حلمه لعام 2030

    لطالما كان كلوب هو الخيار المثالي في أحلام معظم مشجعي كرة القدم الألمان، ويبدو أن المدرب البالغ من العمر 59 عامًا مستعد لخوض هذا التحدي، وفقًا لصحيفة «تيليجراف».

    ويعتبر المدرب السابق لليفربول أن قيادة منتخب في كأس العالم هي إحدى طموحاته الأخيرة المتبقية في عالم كرة القدم، حيث يضع نصب عينيه على وجه التحديد نهائيات كأس العالم لعام 2030. ومع ذلك، فإن احتمال استضافة بطولة يورو 2028 في المملكة المتحدة وأيرلندا قد يشكل أيضًا عامل جذب كبيرًا لرجل قضى ما يقرب من عقد من الزمن في إنجلترا.

    ومن المرجح أن تتطلب أي صفقة محتملة شروطاً مرنة. فمن غير المرجح أن يرغب كلوب، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة «ريد بول»، في الخوض في روتين البحث عن المواهب كل نهاية أسبوع.

    ومع ذلك، هناك اعتقاد متزايد بأن الظروف أصبحت الآن مثالية له للتدخل واستعادة مكانة ألمانيا بين النخبة الدولية بعد سنوات من الأداء الضعيف.


  • الرد الفوري على تكهنات العودة

    على الرغم من الشائعات، حافظ كلوب على مهنيته أثناء عمله كمحلل في قناة «ماجنتا تي في» خلال البطولة. وعندما سُئل بشكل مباشر عن احتمال خلافة ناجلسمان، حرص المدرب السابق لليفربول على عدم تأجيج الموقف طالما أن المدرب الحالي لا يزال في منصبه، رغم أنه لم يغلق الباب أمام احتمال تولي المنصب في المستقبل.

    وقال كلوب: «لم أفكر في ذلك بعد. أتفهم أنه عندما تُطرح مسألة منصب مدرب المنتخب الوطني، يُذكر اسمي بشكل أو بآخر. لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر حقًّا. ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن. لدي وظيفة أستمتع بها كثيرًا. وعلى حد علمي، فهي ليست مهمة بدوام جزئي».


  • JÜRGEN KLOPP Getty Images

    المطالبات بالإصلاح الهيكلي

    وبعيدًا عن التكهنات الإدارية، كان كلوب حادًا في تقييمه للوضع الحالي لكرة القدم الألمانية. فقد دعا إلى إعادة نظر شاملة في الطريقة التي يطور بها البلد المواهب، مشيرًا إلى أن المشاكل أعمق بكثير من مجرد أوجه القصور التكتيكية للمنتخب الأول على أرض الملعب.

    وأكد كلوب على الحاجة إلى اتباع نهج «من القاعدة إلى القمة»، مضيفًا: «يمكننا التحدث عن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB). علينا بالتأكيد تغيير بعض الأمور. يمكننا البدء بفئة تحت 10 سنوات والانتظار بضع سنوات لنرى النتائج. كانت باراجواي تمتلك الفرصة لتحقيق إنجاز ما، بينما كانت ألمانيا تحت ضغط لتحقيق شيء ما. كان الجميع في الملعب يفكرون: الآن سوف يقلبون النتيجة! لكننا لم نفعل. لقد تركناهم يفلتون من العقاب."