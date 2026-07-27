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فرصة ذهبية للنجم المصري.. فليك يستدعي حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في معسكر إنجلترا!
فليك يستدعي حمزة لمعسكر إنجلترا
أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق الأول المسافرة إلى إنجلترا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، والتي حملت مفاجأة سارة بانضمام المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم.
تواجد اسم عبد الكريم ضمن 30 لاعبًا في القائمة المختارة، والتي ضمت نجوم الفريق الأول إلى جانب مجموعة من مواهب الرديف والشباب.
وتأتي هذه الخطوة كمكافأة للاعب بعد انضمامه المبكر لمعسكر الفريق في إسبانيا منذ يومه الأول، حيث فضل التنازل عن إجازته الصيفية عقب مشاركته مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026.
- hamzabdelkarim_Instagram
تألق مبكر وتفعيل بند الشراء
نجح عبد الكريم في لفت أنظار الجهاز الفني وإثبات جدارته خلال الجزء الأول من المعسكر الذي أقيم في المدينة الرياضية للنادي الكتالوني.
وشارك المهاجم المصري أساسيًا في أول مباراة ودية للفريق خلال فترة الإعداد أمام فريق يوروبا، مقدماً أداءً مميزاً نال به إشادة واسعة.
هذا التطور الملحوظ جاء بعد قرار إدارة برشلونة بتفعيل بند الشراء النهائي للاعب قادماً من النادي الأهلي المصري مقابل 1.5 مليون يورو، عقب إعارة استمرت ستة أشهر. وخلال النصف الثاني من الموسم الماضي، تمكن من تسجيل 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب، مما دفع النادي للتمسك به نهائياً.
خطة برشلونة لمستقبل المهاجم المصري
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ملامح الخطة الموضوعة لتطوير اللاعب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن برشلونة يضع خطة لحمزة عبد الكريم بأن يكون قريبا جدا من الفريق الأول ويتدرب بانتظام تحت قيادة فليك وسيلعب دور المهاجم البديل عند الحاجة. كما سيعود للفريق الرديف في الفترات التي لن يشارك فيها بالمباريات. ومن غير المستبعد إعارته لأحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية، وذلك بحسب التطورات.
وأضافت الصحيفة الكتالونية في السياق ذاته أن مستقبل عبد الكريم متوقف على وضع برشلونة في الميركاتو الجاري والصفقات التي سيحسمها النادي في مركز قلب الهجوم، ومن غير المستبعد انتقاله على سبيل الإعارة لأحد الأندية لاكتساب خبرة.
- الصفحة الرسيمة لبرشلونة
التحديات القادمة في جولة إنجلترا وما بعدها
يترقب عبد الكريم فرصته لإثبات قدراته التهديفية في الجولة الثانية من المعسكر بإنجلترا. سيخوض الفريق مواجهات ودية متدرجة القوة تبدأ بلقاء برمنجهام سيتي، ثم أودينيزي ونوتنجهام فورست، قبل العودة لإسبانيا لاختتام التحضيرات بمواجهة الأهلي المصري في كأس "خوان جامبر". ستحدد هذه الاختبارات الميدانية بشكل قاطع دوره مع الفريق الأول هذا الموسم أو خروجه للإعارة.
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