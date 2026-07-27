فرصة ذهبية للنجم المصري.. فليك يستدعي حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في معسكر إنجلترا!

أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق الأول المسافرة إلى إنجلترا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، والتي حملت مفاجأة سارة بانضمام المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم.

تواجد اسم عبد الكريم ضمن 30 لاعبًا في القائمة المختارة، والتي ضمت نجوم الفريق الأول إلى جانب مجموعة من مواهب الرديف والشباب.

وتأتي هذه الخطوة كمكافأة للاعب بعد انضمامه المبكر لمعسكر الفريق في إسبانيا منذ يومه الأول، حيث فضل التنازل عن إجازته الصيفية عقب مشاركته مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026.