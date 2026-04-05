لا مجال للتعادل وفرصة ثانية لبرشلونة.. هل خسر حمزة عبد الكريم لقب دوري الشباب لصالح ريال مدريد؟





يجب أن نفهم أولاً أن نظام دوري الشباب الإسباني يختلف تمامًا عن دوري الكبار، فالمسابقة مقسمة إلى سبع مجموعات جغرافية تضم نخبة أندية إسبانيا.

ما حققه ريال مدريد هو الفوز بلقب المجموعة الخامسة فقط، وهو إنجاز مستحق لفريق سجل 93 هدفًا ولم يتلقَّ سوى هزيمة واحدة في 26 مباراة.

لكن هذا لا يعني أنه بطل إسبانيا، بل يعني أنه حجز المقعد الأول في بطولة كأس الأبطال، بمعنى أحرى للأدوار النهائية في الدوري، في المقابل، يصارع حمزة عبد الكريم ورفاقه في المجموعة الثالثة التي تضم أندية إقليم كتالونيا، وهو ما يعني أن فوز مدريد بمجموعته لا يؤثر فنيًا على طموحات حمزة في مجموعته، فلكل مجموعة بطلها المستقل.



