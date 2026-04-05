Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
علي رفعت

لا مجال للتعادل وفرصة ثانية لبرشلونة.. هل خسر حمزة عبد الكريم لقب دوري الشباب لصالح ريال مدريد؟

فقرات ومقالات
برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني
حمزة عبد الكريم

ضجت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع مشجعي الملكي خلال الساعات الماضية بخبر تتويج فريق ريال مدريد للشباب تحت 19 سنة بلقب الدوري الإسباني.

انتشرت صور الاحتفالات وعبارات التهنئة لفريق المدرب ألفارو لوبيز بعد حسم الصدارة برصيد 73 نقطة، وبفارق 14 نقطة كاملة عن الغريم أتلتيكو مدريد، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة. 

هذا الضجيج جعل قطاعًا واسعًا من الجماهير، وتحديدًا في مصر، يتساءل بحزن: هل ضاع اللقب على الفرعون الصغير حمزة عبد الكريم؟ وهل احتفل ريال مدريد باللقب المطلق لإسبانيا؟ الحقيقة أن هذا التتويج ما هو إلا نصف المشوار، والمعركة الحقيقية التي ينتظرها حمزة عبد الكريم لم تبدأ بعد.





  • فخ المجموعات.. لماذا لم يحسم ريال مدريد كل شيء؟


    يجب أن نفهم أولاً أن نظام دوري الشباب الإسباني يختلف تمامًا عن دوري الكبار، فالمسابقة مقسمة إلى سبع مجموعات جغرافية تضم نخبة أندية إسبانيا. 

    ما حققه ريال مدريد هو الفوز بلقب المجموعة الخامسة فقط، وهو إنجاز مستحق لفريق سجل 93 هدفًا ولم يتلقَّ سوى هزيمة واحدة في 26 مباراة. 

    لكن هذا لا يعني أنه بطل إسبانيا، بل يعني أنه حجز المقعد الأول في بطولة كأس الأبطال، بمعنى أحرى للأدوار النهائية في الدوري، في المقابل، يصارع حمزة عبد الكريم ورفاقه في المجموعة الثالثة التي تضم أندية إقليم كتالونيا، وهو ما يعني أن فوز مدريد بمجموعته لا يؤثر فنيًا على طموحات حمزة في مجموعته، فلكل مجموعة بطلها المستقل.


    بشرى سارة.. قبلة الحياة التي تنقذ برشلونة


    بمناسبة الصراع المشتعل في مجموعة برشلونة بين البلوجرانا وإسبانيول، تظهر هنا الفرصة الثانية التي قد لا يعرفها الكثيرون. 

    تنص لوائح الاتحاد الإسباني على أن بطولة كأس الأبطال النهائية تضم ثمانية فرق هم أبطال المجموعات السبعة، بالإضافة إلى أفضل وصيف من بين كافة المجموعات. 

    هذا البند يمثل طوق نجاة حقيقيًا لحمزة عبد الكريم، ففي حال فشل برشلونة في خطف الصدارة، فإنه يمتلك أرقامًا أحد المرشحين لخطف مقعد الوصيف المحظوظ. 

    وبذلك، فإن رحلة حمزة نحو اللقب لن تتوقف حتى لو لم يتصدر برشلونة، بل ستستمر عبر هذا البند المسكوت عنه في لوائح المسابقة.


  • مقصلة خروج المغلوب.. الصدام المرتقب مع الملكي


    بمجرد اكتمال عقد العمالقة الـ 8، تبدأ معركة تكسير العظام الحقيقية، فهنا لا مجال للتعادل حيث تُقام قرعة تضع الفرق في مواجهات مباشرة بنظام الذهاب والإياب في دور الثمانية. 

    وبناءً على المسار المتوقع، قد يجد حمزة عبد الكريم نفسه وجهًا لوجه أمام دفاع ريال مدريد الحصين الذي لم يستقبل سوى 13 هدفًا طوال الموسم. 

    هذه المواجهة ستكون الاختبار الأول والحقيقي للمهاجم المصري لإثبات جدارته أمام بطل المجموعة الخامسة، فالفوز في هذه المرحلة هو الطريق الوحيد للوصول إلى المربع الذهبي وحمل الكأس التي تُوج بها ريال بيتيس في الموسم الماضي وتغيب عن خزائن برشلونة منذ أربعة مواسم.


  • سلاح فليك المنتظر وجاهزية حمزة


    رغم الإصابة العضلية الطفيفة التي غيبت حمزة عن مواجهة ناستيك الأخيرة، إلا أن الأنباء الواردة من لاماسيا تؤكد أن اللاعب سيعود سريعًا ليكون جاهزًا لمواجهة إسبانيول الحاسمة في 19 أبريل.

    فليك يراقب المهاجم صاحب الـ 1.90 مترًا باهتمام شديد، فقوة حمزة البدنية وتألقه في أول ظهور بتسجيل هدف وحصوله على ركلة جزاء، تجعل الجماهير تراهن عليه.


  • بيت القصيد


    احتفالات ريال مدريد بلقب المجموعة الخامسة هي مجرد إنذار مبكر، لكنها لا تعني خسارة حمزة عبد الكريم لدرع الليجا.

    البطولة الحقيقية ستبدأ في كأس الأبطال حيث يلتقي الجبابرة وجهًا لوجه، برشلونة يمتلك فرصة ثانية ذهبية عبر بند الوصيف لو لم يعبر الديربي الصعب، وحمزة عبد الكريم يمتلك سلاح الطموح والرغبة في إثبات أن ملك الشباب القادم في إسبانيا قد يحمل ملامح فرعونية.

    اللقب لا يزال في الملعب، والرد المصري في كتالونيا قد يكون صاعقًا في الأسابيع القادمة.


دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد