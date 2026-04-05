لا مجال للتعادل وفرصة ثانية لبرشلونة.. هل خسر حمزة عبد الكريم لقب دوري الشباب لصالح ريال مدريد؟

ضجت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع مشجعي الملكي خلال الساعات الماضية بخبر تتويج فريق ريال مدريد للشباب تحت 19 سنة بلقب الدوري الإسباني.
انتشرت صور الاحتفالات وعبارات التهنئة لفريق المدرب ألفارو لوبيز بعد حسم الصدارة برصيد 73 نقطة، وبفارق 14 نقطة كاملة عن الغريم أتلتيكو مدريد، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.
هذا الضجيج جعل قطاعًا واسعًا من الجماهير، وتحديدًا في مصر، يتساءل بحزن: هل ضاع اللقب على الفرعون الصغير حمزة عبد الكريم؟ وهل احتفل ريال مدريد باللقب المطلق لإسبانيا؟ الحقيقة أن هذا التتويج ما هو إلا نصف المشوار، والمعركة الحقيقية التي ينتظرها حمزة عبد الكريم لم تبدأ بعد.