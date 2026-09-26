خليجي 27| بعد فرحة يونس محمود "الجنونية" .. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي العراق والكويت!

لم تتوقف الإثارة مع صافرة الحكم جلال جيد، حتى شاهدنا لقطة جدلية بـ"اشتباك"، بين لاعبي منتخب العراق والكويت، بعد القمة المثيرة في كأس الخليج العربي، التي اختتمت بفوز أسود الرافدين في اللحظات الأخيرة.

الكويت ودع "خليجي 27"، بالخسارة الثانية، بعدما انتزع العراق فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة (2-3)، في أرض ميدان الأمير عبد الله الفيصل، في الجولة الثانية، حيث حملت الدقيقة الأخيرة من المباراة، كل الإثارة بطرد عبد الله العوضي، لاعب الكويت، ثم مرتدّة سريعة، انتهت بهدف ثالث قاتل لكرار نبيل.

خمسة أهداف في شوط واحد فقط، كانت سجالًا بين تقدم العراق وتعادل الكويت؛ الأسود تسجل عن طريق زيدان إقبال وسيف الرشيد ثم صاروخية كرار نبيل، في الدقائق 52 و83 و90+9، والأزرق تحمل ثنائيته توقيع القائد يوسف ناصر، في الدقيقتين 75 و90، كما شهد اللقاء إصابتين من نصيب جوزيف الإمام "العراق" ومحسن فلاح "الكويت".