فرحة الديربي تحولت لكابوس.. سعود عبد الحميد "حاضر غائب" في ليلة تبخر أحلام لانس!

على الصعيد الفردي، لم يكن سعود هو سبب الكارثة، بل تخبرنا أرقامه أنه كان من بين القلائل الذين حاولوا الصمود أمام ضغط ليل الشرس. اضطر سعود للتخلي عن أدواره الهجومية المحببة كجناح/ظهير متقدم، ليلعب دور "عامل النظافة" في الخط الخلفي. قام بـ 4 تدخلات دفاعية ناجحة و4 تشتيتات للكرة، بالإضافة إلى استرداد الكرة مرتين، مما يعكس حجم الضغط الذي مورس على جبهته ومحاولاته المستميتة لإيقاف الاختراقات.

رغم الانهيار، حافظ سعود على هدوئه بالكرة. لمس الكرة 59 مرة وفقد الاستحواذ 7 مرات فقط، كما بلغت دقة تمريراته 82% (28 تمريرة صحيحة من أصل 34)، منها 18 تمريرة في نصف ملعب الخصم بدقة 82% أيضاً.

التحدي الأكبر الذي واجه سعود بدنيًا كان في الصراعات الهوائية، حيث تفوق لاعبو ليل في الالتحامات؛ فدخل سعود 6 مواجهات هوائية كسب منها 2 فقط، بينما كان أكثر ثباتاً على الأرض بالفوز في التحامين من أصل 3.

على الصعيد الهجومي، كانت الحصيلة "صفرية" لسعود (0 تسديدات، 0 عرضيات، 0 صناعة فرص، وأهداف متوقعة xA شبه معدومة 0.01). هذا العقم لم يكن تقصيراً فردياً بقدر ما كان انعكاساً لـ "الشلل التكتيكي" الذي أصاب لانس.

الفريق بأكمله فشل في بناء هجمات منظمة، وكانت المسافة الإجمالية لتقدم سعود بالكرة لا تتجاوز 8.8 متر، مما يعني أنه كان يتسلم الكرة وهو محاصر أو في مناطق متأخرة جداً تمنعه من الانطلاق السريع أو تشكيل خطورة.