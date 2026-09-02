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علي سمير

ترجمه

"الأمر يتعلق بالكرامة وليس المال" .. بيان رسمي من وكيل كيسييه للرد على اتهامات يوفنتوس

فرانك كيسييه
انتقالات
يوفنتوس
أتالانتا
الأهلي
الاتحاد
الدوري الإيطالي

بيان قوي من وكيل لاعب الوسط الإيفواري، الذي اختار أتالانتا رغم مغازلة طويلة من يوفنتوس.

فصل جديد من قصة فرانك كيسييه ويوفنتوس. اختار لاعب الوسط الإيفواري، بعد رحيله عن الأهلي، فريق أتالانتا، رغم الاهتمام الكبير من يوفنتوس.

وبهذا الشأن، كان جوفاني كارنيفالي، المدير التنفيذي ليوفنتوس، قد تحدّث قائلاً قبل مباراة يوفنتوس وبارما: "كنا نظنّ أن هناك إمكانية لإتمام الصفقة".


وأضاف، "لكن ربما لم يكن اهتمامه بارتداء قميص يوفنتوس بهذا الحجم. أو ربما اعتنى وكيله بمصالحه...". تصريح أثار غضب وكيل لاعب ميلان السابق، جورج أتانجانا، الذي أصدر بياناً رسميًا للرد.

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  • كيسييه كان يريد يوفنتوس فقط

    وقال في بيانه:"المفاوضات مع يوفنتوس لم تبدأ في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات. إنها قصة انطلقت قبل ذلك بأسابيع عديدة، عندما قرّر فرانك أساسًا، بعد انتهاء عقده، أنه يريد الانضمام إلى مشروع يوفنتوس. ولم يكن ذلك مجرد إعلان نوايا. لقد أثبت فرانك بشكل ملموس، بالأفعال وبتنازلات مالية هائلة، مدى رغبته في ارتداء قميص النادي. فقد رفض عدة عروض قادمة من أندية أخرى، بعضها بأرقام كانت موضوعيًا لا يمكن رفضها بالنسبة إلى الغالبية العظمى من اللاعبين".

    وأضاف:" لقد تمسّك برغبته في الوصول إلى يوفنتوس على الرغم من أنه تلقى عروضًا أعلى بكثير من الناحية المالية مقارنةً بما كان سيقبله من النادي. وهذه نقطة جوهرية لفهم القضية برمّتها. فرانك لم ينتظر يوفنتوس لأنه لم يكن يملك بدائل؛ بل انتظر طوال الصيف أن يترجم يوفي الاهتمام الكبير الذي أبداه تجاهه، لأنه كان مقتنعًا بخياره. وفي اتباعي لتوجيهات فرانك، عملتُ بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. لقد تفهّمنا احتياجات النادي، وقبلنا الانتظار، ومنحنا يوفنتوس الوقت اللازم للقيام ببعض عمليات البيع وتهيئة الظروف المالية والفنية لصياغة عرض. كل هذا، وأكرّر، على مدى أسابيع عديدة، بصبر واحترام وتكتّم. لكن العرض الملموس من يوفنتوس لم ينضج إلا في آخر أيام فترة الانتقالات".

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  • مسألة كرامة، لا مال

    "وعلى الرغم من أنه كان أقل بشكل ملحوظ مقارنةً بالشروط التي كانت مطروحة في البداية، فقد حصلت على موافقة اللاعب لمراجعة مطالبه وخفضها تحديداً لتلبية احتياجات يوفنتوس وظروفه الاقتصادية: فأولويته، عند تلك النقطة، لم تكن تعظيم مكاسبه، بل الانتقال إلى يوفنتوس. وعلى هذا الأساس، سعى الطرفان إلى إيجاد حلٍّ وسط مقبول، وكما قد يحدث، وعلى الرغم من المرونة الكبيرة من جانب فرانك لإيجاد حلٍّ يتوافق مع المتطلبات المالية ليوفنتوس، لم يتم التوصل إلى نقطة توازن. وإذ رأى أنه بذل أقصى ما لديه لتلبية مطالب النادي، وإدراكاً منه لمسيرته ولقيمته، وفي الوقت ذاته للتنازلات التي قدّمها للحفاظ على الأولوية التي منحها ليوفنتوس، فقد استخلص فرانك، في نهاية أغسطس، بعض الاستنتاجات المشروعة والمعقولة بشأن مدى جدية النادي الفعلية في الرغبة بضمّه".

    وواصل حديثه:" لقد أصبحت مسألة تقدير، وثقة في إمكاناته، وقبل كل شيء، مسألة كرامة. هناك مثل إفريقي أعتقد أنه يعبّر تماماً عن مغزى هذه القضية: "الرغبة في شيء ما وتقديره بعمق لا يعنيان الاستعداد لقبوله بأي ثمن. لكل شيء حدوده". لقد كان فرانك يرغب فعلاً في يوفنتوس، وأثبت ذلك بالأفعال، وبالانتظار، وبتنازلات مالية مهمة. لكن الرغبة في قميصٍ ما لا يمكن أن تعني التخلي عن الكرامة أو عن التقدير الذي يرى محترفٌ بمسيرته أنه يستحقه".

  • يوفنتوس لم يكن مقتنعاً

    وأوضح وكيل الإيفواري:" لقد انتظر فرانك كيسيه يوفنتوس لأسابيع، حتى عندما كان يُفترض أنه، مع ثبات الشروط المتعلّقة بضوابط الاستدامة المالية، سيبقى الحوار قائمًا للوصول إلى الاتفاقات النهائية. لكن، فقط في الأيام الأخيرة جدًا من فترة الانتقالات، أبدى النادي استعداده للجلوس فعليًا إلى طاولة المفاوضات. لكلّ نادٍ بطبيعة الحال الحقّ في إجراء تقييماته وتحديد أولوياته. لكن للاعب أيضًا الحقّ، عند نقطة معيّنة، في أن يفعل الشيء نفسه، وفرانك، في النهاية، رأى تأكيدًا للانطباع الذي تنامى تدريجيًا، بأن القناعة تجاهه ربما لم تكن تلك التي تخيّلها طوال الوقت الذي انتظر فيه يوفنتوس".



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  • قرار كيسييه.. لا الوكيل

    "أريد أن أكون واضحاً جداً بشأن هذا الأمر. فرانك كيسييه رجل ولاعب ذو قيمة عالية جداً. لقد لعب وحقق الألقاب على أعلى المستويات الدولية، ويمتلك الشخصية والخبرة والوعي التام بقراراته. إنه ليس رجلاً يمكن التأثير عليه، ولا أحد يقرر نيابةً عنه. إن مهمة الوكيل، ومن باب أولى مهمة الوسيط، ليست إقناع اللاعب بقبول عرض النادي فقط من أجل إتمام الصفقة. المهمة هي تقديم النصيحة والتفاوض والمساعدة في إيجاد توازن عادل بين التطلعات المالية والاعتبارات الفنية لكلا الطرفين.

    أما بالنسبة لي، فإن مصالح موكّليّ تأتي قبل مصالحي. دائماً. لقد جاء قرار وقف المفاوضات عندما، في مواجهة الجمود والصعوبات التي واجهناها، رأى فرانك أنه لم تعد هناك ظروف تسمح بالوصول إلى نتيجة إيجابية؛ وقد نشأ ذلك من الشعور بأن القناعة والعزيمة من جانب إدارة النادي قد تلاشتا، أو لم تكونا موجودتين بالكامل من الأساس. ولكنني أحرص على توجيه شكر صادق إلى مدرب يوفنتوس، الذي أظهر تقديراً كبيراً لفرانك ومنحه تحفيزاً قوياً. لقد كان ذلك أحد الأسباب، إن لم يكن السبب الرئيسي، الذي جعل فرانك متاحاً حتى اللحظة الأخيرة"

  • لماذا اختار أتالانتا؟

    "وهنا تتغير هذه القصة تمامًا في معناها. في الحياة وفي كرة القدم، تلتقي بأشخاص قادرين على تذكيرك بأنه قبل العقود والمكافآت والمفاوضات، توجد العلاقات الإنسانية. لقد شعرت عائلة بيركاسي بانزعاج الشاب. إنها تعرف فرانك، وقصته، وشخصيته، وقيمه. تحدثت معي وتحدثت معه، وفي تلك المحادثات لم يُوضع الجانب المالي قط في المركز. تحدثنا عن قصة كيسييه مع أتالانتا، عن الشاب الذي وصل إلى بيرجامو منذ سنوات عديدة وعن الرجل الذي أصبح عليه. أحيانًا تكون بعض 'التفاصيل' هي التي تصنع الفارق. أريد أن أقول شيئًا لجماهير أتالانتا: فرانك كيسييه لم يختر أتالانتا لأنه لم تكن لديه بدائل. من المهم قول هذا بوضوح. كانت لديه بدائل، حتى من أندية عريقة وبشروط مالية بالغة الأهمية. اختار بيرجامو لأنه شعر هناك بأنه مرغوب فيه، ومحترم، ومُقدَّر؛ سواء كإنسان أو كلاعب كرة قدم. والأهم من ذلك أنه لم ينسَ من أين انطلق وكم تلقى. كان بإمكانه أن يختار العودة إلى بيرجامو في سن الـ35، في نهاية مسيرته، ليغلق الدائرة بطريقة رومانسية. وأنا مقتنع بأن عائلة بيركاسي كانت لتستقبله حتى حينها. لكنه اختار بدلًا من ذلك أن يعود الآن، في أوج نضجه الكروي، ليحاول أن يرد شيئًا إلى النادي. لذلك نوجّه إلى كل جماهير بيرجامو رسالة بسيطة وصادقة: عاد فرانك، بامتنان للماضي، واحترام للحاضر، وثقة في المستقبل".