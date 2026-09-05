فرانكو ماتانتونو: الضغوطات تحرقك ضد تورينو.. ويجب أن تفهم "لم ولن تكون ليونيل ميسي ولا تنظر إلى تجربة نيكو باز"!

كرة القدم تؤكد لنا يومًا بعد آخر؛ أنه يجب توخي الحذر عند التعامل مع المواهب الشابة الصغيرة، التي يكون عليها تطلعات كبيرة.

ومن بين هذه المواهب؛ النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو، المُنتقل من العملاق الإسباني ريال مدريد إلى نادي فيورنتينا الإيطالي.

ماتانتونو البالغ من العمر 19 سنة، انتقل "معارًا" من ريال مدريد إلى فيورنتينا، في صيف العام الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2027.

والهدف من هذه الإعارة؛ هي إعادة اكتشاف موهبة النجم الأرجنتيني الشاب، بعد موسم غير جيد بقميص ريال مدريد في 2025-2026.

المهم.. ماتانتونو لم يظهر إمكاناته بعد، مع فريق فيورنتينا الأول لكرة القدم؛ وهو ما تأكد مرة أخرى في مواجهة نادي تورينو، مساء اليوم السبت.

فيورنتينا خسر هذه المباراة ضد تورينو، بهدف مقابل اثنين؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ماتانتونو في مباراة فيورنتينا وتورينتو..