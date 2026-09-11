حان وقت قطف الثمار؛ إذا صادفت في المستقبل، كتابًا بعنوان "ليلتي في البندقية"، فلا تتعجب إن وجدت المؤلف "فرانكو ماتانتونو"؛ فهو الذي كتب ليلة للتاريخ، حينما قاد فيورنتينا للفوز - أخيرًا -، والخروج من ميدان ملعب بيير لويجي بينزو، بالنقاط الثلاث.

ماتانتونو لعب دور البطل، وردّ على تقدم فينيسيا بهدف أكور آدامز، في الدقيقة 22، ليسجل هاتريك في الدقائق 29 و30 و84، ويترك الهدف الثالث لماتيو بيليجرينو، مانحًا فيورنتينا قبلة الحياة بنتيجة (4-2)، في مباراة جمعت بين فريقين لم يجنيا أي نقطة في الجولات الثلاث الأولى، قبل أن يأتي الفرج في الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي "2026-2027".

فيورنتينا اقتنص أولى 3 نقاط، ليحتل المركز الخامس عشر، في ترتيب الـ(سيري آ)، بينما تجمد رصيد فينيسيا، ليأتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، فوق جنوى.

ماذا فعل فرانكو ماتانتونو؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في السطور التالية..