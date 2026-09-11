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Franco Mastantuono Florentina (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

سكت دهرًا ونطق هاتريك: ماتانتونو أنقذ فيورنتينا بقميص الريال .. وملحمة فينيسيا تعيد ذكرى يوفنتوس التاريخية!

فقرات ومقالات
فرانكو ماستانتونو
فينيسيا
فيورنتينا
الدوري الإيطالي

ماتانتونو يعيش ليلة للتاريخ..

حان وقت قطف الثمار؛ إذا صادفت في المستقبل، كتابًا بعنوان "ليلتي في البندقية"، فلا تتعجب إن وجدت المؤلف "فرانكو ماتانتونو"؛ فهو الذي كتب ليلة للتاريخ، حينما قاد فيورنتينا للفوز - أخيرًا -، والخروج من ميدان ملعب بيير لويجي بينزو، بالنقاط الثلاث.

ماتانتونو لعب دور البطل، وردّ على تقدم فينيسيا بهدف أكور آدامز، في الدقيقة 22، ليسجل هاتريك في الدقائق 29 و30 و84، ويترك الهدف الثالث لماتيو بيليجرينو، مانحًا فيورنتينا قبلة الحياة بنتيجة (4-2)، في مباراة جمعت بين فريقين لم يجنيا أي نقطة في الجولات الثلاث الأولى، قبل أن يأتي الفرج في الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي "2026-2027".

فيورنتينا اقتنص أولى 3 نقاط، ليحتل المركز الخامس عشر، في ترتيب الـ(سيري آ)، بينما تجمد رصيد فينيسيا، ليأتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، فوق جنوى.

ماذا فعل فرانكو ماتانتونو؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في السطور التالية..

  • عاد المنقذ .. وماتانتونو أسقط فينيسيا بثوب الريال

    ربما جاءت النقاط الثلاث في وقت مناسب، ليمحو عن الإدارة الرياضية، اتهامات التخبط والعشوائية في إعادة المدرب باولو فانولي، في مهمة طارئة لإنقاذ الفريق، فهو الذي ساهم في إبقائهم في الكالتشيو، خلال الموسم الماضي، وعاد لينقذ الفيولا بعد إقالة فابيو جروسو.

    فانولي تولى تدريب فيورنتينا قبل بضعة أيام، فكان الخوف أنه لن يلحق بتطبيق نهجه التدريبي، وسيلعب فقط على توحيد كيان الفريق، ولكن ما خدمه أن فينيسيا دخل المباراة بالعديد من الغيابات، خاصة في خطوطه الدفاعية بسبب الإصابات.

    إذا ما قارنت عزيزي القارئ بين مباراة اليوم، ولقاء ريال مدريد وإنتر، في دوري أبطال أوروبا، فبالإمكان القول إن ماتانتونو ارتدى قميص الريال أمام فينيسيا، بالسير على نهج مورينيو؛ ما بين ترك الاستحواذ السلبي للمنافس، واللعب على المرتدّات الخاطفة، والنتيجة؟ فوز الفيولا باستحواذ "38%".

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  • أنت لست ميسي .. ولكنك لتفخر بما يربطك بـ"باتيستوتا"!

    في المباراة الماضية، ذكرنا في مقال بعنوان "فرانكو ماتانتونو: الضغوطات تحرقك ضد تورينو .. ويجب أن تفهم "لم ولن تكون ليونيل ميسي ولا تنظر إلى تجربة نيكو باز"، وتحدثنا عن الفتى الأرجنتيني الذي يبحث عن إثبات ذاته كخليفة شرعي لـ"لابولجا"، وما يضعه من ضغوط هائلة.

    صحيح، ماتانتونو ليس ميسي، ومن العبث أن نقارنه بـ"الأسطوري" جابرييل باتيستوتا، ولكن، لماذا لا نقول إن من حقه أن يبدأ الحلم في السير على خطى "باتي جول" الذي يتربع على عرش هدافي الفيولا؟

    ماتانتونو قال إنه تحدث مع باتيستوتا، عن المدينة وما يعنيه لعب الكرة هنا، وأن فلورنسا هي منزله، واليوم، شاهدنا ماتانتونو، يخطو خطوته الأولى على دعم أسطورته، وما أعظمها من خطوة أولى، حيث بات أصغر لاعب يسجل أكثر من هدف في الدوري الإيطالي، بعمر 19 عامًا و28 يومًا، متجاوزًا كلاوديو ديسولاتي، الذي سجل هدفين أمام تورينو، بعمر 19 عامًا و52 يومًا في 17 مارس 1974.

    المرور عبر بوابة ريفر بليت، وارتداء قميص فيورنتينا، أشياء تشابه بها باتيستوتا وماتانتونو، ولن تبقى خطوة ذات أهمية كبيرة، إلا أن يضمن لنفسه الاستمرارية، خاصة وأنها المرة الأولى في مشواره الكروي، التي يسجل فيها أكثر من هدف في مباراة واحدة.


  • فلورنسا تنطق "أرجنتيني" وعودة سيناريو يوفنتوس

    هل أنت متأكد أن فيورنتينا فريقًا إيطاليًا؟ الفيولا التي أجاد عزفها الأرجنتينون على مرّ التاريخ، من أسطورية جابرييل باتيستوتا، إلى هاتريك ماتانتونو وهدف بيليجرينو.

    ليس ذلك فحسب، بل حديث جونزالو رودريجيز، صاحب الـ42 عامًا، الذي وجد موطنه في فلورنسا، ودافع عن ماتانتونو، ليتذكر مباراته التاريخية أمام يوفنتوس، وكأنه يرسم سيناريو مواجهة اليوم بحذافيره؛ حيث انتصر فيورنتينا في ليلة تاريخية بنتيجة (4-2)، بل وسجل بيبيتو روسي ثلاثية في هذا اليوم.

    الكل تضافر حول ماتانتونو، ليتناول الترياق الأرجنتيني ويصبح رجل المباراة الأول بامتياز، ليس فقط بسبب الهاتريك، ولكن بسبب "الشخصية المذهلة" التي قدمها أمام فينيسيا.

    بعيدًا عن استغلال باولو فانولي، لأزمة المنافس الدفاعية، ولكن لننظر إلى أداء فرانكو ماتانتونو، الذي امتاز بالقدرة على اتخاذ القرار، ومهارة الاختراق من الطرف إلى العمق، واستطاعته الخروج بالكرة من الرقابة، وتحويلها إلى سلاح في وجه المرمى.

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  • كلمة أخيرة .. تألقت متأخرًا يا ماتانتونو!

    من المؤسف أن تتزامن ليلة توهج فرانكو ماتانتونو، في ظل الحديث حول الفوضى التي تعمّ المنتخب الأرجنتيني، على أنقاض إعلان ليونيل ميسي عن اعتزاله الدولي.

    خسارة ميسي وحالة من الارتباك بين انسحاب النجوم من مباريات التوقف الدولي، أمام بوركينا فاسو وبوليفيا وبنين، وجرح نهائي كأس العالم 2026، وأيضًا الاتهامات الموجهة ضد رئيس الاتحاد الأرجنتيني، تشيكي تابيا، بغسيل الأموال، وغموض موقف المدرب ليونيل سكالوني وشكوك حول استمراره بعد 31 ديسمبر المُقبل.

    أحداث متعاقبة تعكس حالة الارتباك بين راقصي التانجو، ويبقى السؤال هو "هل يشمل المنتخب حالة تغيير تضمن بداية جديدة وتألق لماتانتونو بعد غيابه عن المونديال؟ أم أن تألقه جاء متأخرًا؟".

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