فرانشيسكو بيو إسبوزيتو: لماذا يتابع أرسنال مهاجم إنتر المذهل الذي تأمل إيطاليا أن ينهي معاناتها في كأس العالم

ذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أرسنال أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب إنتر الموهوب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو. لكن الرئيس التنفيذي للنادي النيرازوري، بيبي ماروتا، سارع إلى إخماد الشائعات حول الانتقال، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي اتصال بين الناديين. وقال الإيطالي لـ"سبورت ميدياسيت" قبل مباراة إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد كومو يوم الثلاثاء: "أرسنال لم يطلب بيو". "لكن إنتر ليس ناديًا يبيع لاعبيه. نحن لا نجعل تداول اللاعبين نشاطنا الرئيسي".

"بالطبع، أي شيء يمكن أن يحدث في المستقبل، ولكن ذلك سيكون في المستقبل البعيد. علاوة على ذلك، بيو خرج من قطاع الشباب لدينا ونحن نحافظ عليه ككنز ثمين". وهذا صحيح. 

أصبح المهاجمون المحتملون من الطراز العالمي سلعة ثمينة للغاية في إيطاليا، ويُتوقع أن يصبح إسبوزيتو البالغ من العمر 20 عامًا "ركيزة إنتر والمنتخب الوطني" على حد تعبير لاوتارو مارتينيز نفسه.

إذن، ما مدى جودة لاعب إنتر رقم 94؟ وهل يمكن أن ينتهي به المطاف في الإمارات؟ GOAL هنا لتخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته عن اللاعب الذي يقول كريستيان فييري إنه "يمتلك كل ما يلزم ليكون مهاجمًا رائعًا"...

  • حيث بدأ كل شيء

    ولد إسبوزيتو في كاستيلاماري دي ستابيا، وهي بلدة ساحلية في كامبانيا تقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب شرق نابولي. كان والده، أغوستينو، لاعب وسط دفاع سابقاً وصل إلى الدرجة الثالثة في كرة القدم الإيطالية قبل أن يتولى التدريب، لذلك لم يكن من المستغرب على الإطلاق أن يطور إسبوزيتو وشقيقاه الأكبران، سالفاتوري وسيباستيانو، اهتماماً مبكراً باللعبة.

    "نشأنا في منطقة لم يكن فيها سوى ملعب كرة قدم"، أوضح سالفاتوري، الأكبر بين إخوة إسبوزيتو، في مقابلة مع Che Fatica La Vita Da Bomber. "كان هناك الكثير من الأطفال الموهوبين، لكننا كنا محظوظين لأننا حظينا بدعم عائلتنا ورغبنا في الوصول إلى ما نريد. كانت المنافسة شديدة، حتى بيننا".

    كان سيباستيانو الأكثر موهبة بين الأشقاء الثلاثة، وعندما عرضت عليه بريشيا التعاقد معه وهو في التاسعة من عمره فقط، قرر أغوستينو ترك وظيفته ونقل العائلة بأكملها إلى الشمال.

    "وافقت على الفور"، قال والد إسبوزيتو لاحقًا لصحيفةBrescia Oggi. "اعتقدت زوجتي أنني مجنون، لكننا استغلينا الفرصة. ذهبت ابنتي إلى المدرسة الثانوية هناك، بينما لعب أبنائي الثلاثة في فرق بريشيا للشباب".

  • الفرصة الكبيرة

    بعد ثلاث سنوات في صفوف بريشيا، وقع الأخوان إسبوزيتو مع إنتر في عام 2014. غادر سالفاتوري في النهاية إلى SPAL دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول للنادي، لكن سيباستيانو خاض أول مباراة له على الصعيد الاحترافي في دوري أوروبا ضد أينتراخت فرانكفورت في عام 2019 وهو في سن 16 عامًا فقط، وهو حاليًا معار إلى كالياري. أما بيو، فقد كان يلعب لفريق إنتر تحت 19 عامًا وهو في سن 17 عامًا فقط، وبعد توقيعه عقدًا جديدًا مع النادي في عام 2023، تم إعارته إلى سبيتسيا. 

    سجل إسبوزيتو ثلاثة أهداف فقط خلال موسمه الأول في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، لكنه تألق في موسمه الثاني، حيث سجل 17 هدفًا في 35 مباراة. لذلك، قرر إنتر إعادته إلى سان سيرو الصيف الماضي، وقام المدرب الجديد كريستيان تشيفو على الفور بإدراج إسبوزيتو في تشكيلته لكأس العالم للأندية - وهو أمر لم يكن مفاجئًا على الإطلاق، حيث كان الاثنان يعرفان بعضهما جيدًا من الفترة التي قضاها الروماني في تدريب فريق بريمافيرا.

    غاب إسبوزيتو عن المباراة الافتتاحية للفريق ضد مونتيري بسبب الإصابة، لكنه شارك في الشوط الثاني بدلاً من شقيقه سيباستيانو في المباراة الثانية ضد أوراوا ريدز. انعكست الأدوار في الدقيقة 83 من المباراة الأخيرة لإنتر في دور المجموعات، لكن ذلك كان بعد أن سجل إسبوزيتو أول أهدافه مع إنتر في أول مباراة يشارك فيها كأساسي.

    وقال الشاب لموقع ناديه الرسمي بعد أن كسر التعادل في الفوز 2-0 في سياتل بلمسة نهائية واثقة للغاية: "ما زلت لا أصدق ذلك. بدا الأمر وكأنه حلم. ثم نظرت حولي ورأيت لاوتارو يحتفل وفكرت: "إذن، هذا حقيقي!" ثم رأيت أخي على خط التماس وركضت على الفور لأعانقه.

    "هذا هو ثمرة كل العمل الذي قمت به على مدار السنوات، حتى العمل الجاد في سبيتسيا. أول هدف لي بعد بضعة أيام من ظهوري الأول: إنه أمر لا يصدق. أخبرني المدرب أن أستفيد إلى أقصى حد من ميزاتي وأعتقد أنني نجحت في ذلك، بفضل جودة زملائي في الفريق أيضًا. أشكر المدرب على هذه الفرصة الثانية الرائعة في إنتر".

  • كيف تسير الأمور؟

    في ثالث ظهور له في الموسم الحالي، افتتح إسبوزيتو رصيده في الدوري الإيطالي بهدف قاتل في الفوز 2-0 على كالياري في 27 سبتمبر.

    "يجب أن أعترف أنه يفاجئني بأدائه الرائع، فهو يلعب من أجل الفريق ويعرف كيف يفعل أشياء معينة، ولا يخاف من أي شيء، ويحافظ دائمًا على رباطة جأشه أمام المرمى"، اعترف تشيفو بسعادة واضحة في مقابلته بعد المباراة على قناة DAZN.

    كان مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو معجبًا أيضًا بإسبوزيتو بعد أن شاهده يسجل أول أهدافه مع منتخب بلاده في فوزه في تصفيات كأس العالم في إستونيا في أكتوبر.

    وقال لاعب وسط ميلان السابق للصحفيين: "ما يذهلني هو تقنيته: من الصعب مراقبة تحركاته. إنه موهبة حقيقية".

    منذ ذلك الحين، رفع إسبوزيتو رصيده مع إيطاليا إلى ثلاثة أهداف في خمس مباريات فقط، بعد أن سجل أهدافًا أخرى ضد مولدوفا والنرويج، كما سجل سبعة أهداف إجمالاً مع إنتر هذا الموسم، بما في ذلك هدفان في دوري أبطال أوروبا.

    وقال تشيفو لـ DAZN: "على الرغم من صغر سنه، إلا أنه يتعامل جيدًا مع الضغط. كما أنه قادر على التعامل مع المواجهات البدنية على أرض الملعب، ويعمل بجد من أجل الفريق. أنا سعيد جدًا بأدائه".

    أكبر نقاط القوة

    أبرز نقاط قوة إسبوزيتو هي قوته البدنية. في عمر 20 عامًا فقط، يستطيع أن يواجه أفضل وأكبر المدافعين في الدوري الإيطالي.

    وقال فييري، المهاجم السابق لإنتر ميلان والمنتخب الإيطالي، لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت": "إنه جاهز بدنيًا بالفعل. يمكنه حتى تحمل الضغط على المستوى الدولي، حيث يجب أن تكون قويًا للغاية".

    ومن المثير للاهتمام أنه عندما سُئل أنجي-يوان بوني عن الصفات التي يود أن يستفيد منها من لاوتارو وماركوس ثورام، المهاجمين الأساسيين في إنتر، أشار المهاجم الفرنسي إلى إسبوزيتو، معترفًا بأنه يحسد زميله على قدرته على الاحتفاظ بالكرة: "لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يستطيعون حماية الكرة مثله".

    كان فابريزيو رافانيلي أحد هؤلاء اللاعبين، وبينما يقول إنه يرى شيئًا من نفسه في إسبوزيتو، يشعر المهاجم الإيطالي السابق أن الشاب يشبه ماريو ماندزوكيتش أكثر، وهو مهاجم قوي البنية ومتعدد المواهب.

    "رأيت كلمات رافانيلي اللطيفة وأنا من النوع الذي يحاول استخدام قوته البدنية لإيذاء الخصوم"، اعترف إسبوزيتو. "أعتقد أنني أمتلك روح القتال هذه أيضاً، مثل ماندزوكيتش".

    ومع ذلك، كما أشار جاتوزو، فإن إسبوزيتو ليس مجرد مهاجم قوي، بل إنه قوي من الناحية الفنية أيضًا، حيث قال تشيفو إن "بيو يمكنه القيام بكل شيء".

    مجال للتحسين

    كان إسبوزيتو صريحًا بشأن رغبته في أن يصبح دقيقًا أمام المرمى مثل لاوتارو، وذكيًا في تحركاته مثل ثورام. ومع ذلك، فقد اعترف أيضًا برغبته في تحسين قدرته في المواجهات الفردية وسرعته في الانطلاق.

    ومع ذلك، لا يشك تشيفو في قدرات إسبوزيتو الشاملة، ويقول إن تركيزه الأساسي ينصب على مساعدته في الحفاظ على توازنه، في حين اعترف وكيل المهاجم أيضًا بقلقه من كل الضجة الإعلامية المحيطة بموكله.

    قال ماريو جيوفريدي في أكتوبر الماضي: "في الواقع، لا أحب التحدث عن بيو. لا أحب هذه الضجة الإعلامية التي يتم إثارتها حول لاعب صغير جدًا. لا أحب الطريقة التي يتم التحدث عنه بها بأهمية كبيرة وبضجة كبيرة.

    سأكون حذرًا وهادئًا في القول إنه سيكون مهاجم المنتخب الوطني خلال السنوات العشر المقبلة. سيتعين عليه إثبات نفسه، مثل جميع لاعبي كرة القدم. نحن نحاول غرس حس الواقعية فيه".

    لا يبدو أن هناك أي خطر من أن يصيب النجاح رأس إسبوزيتو بالغرور، لا سيما بسبب المكان الذي نشأ فيه وكيف تربى هو وإخوته. كما قال جاتوزو مؤخرًا: "أهم صفات بيو هي التواضع. سأجازف وأقول إنه من الصعب على شخص مثله أن يصاب بالغرور أو يتخذ موقفًا سلبيًا.

    طريقة تفكيره وطريقة تدريبه وطريقته في العمل تجعله يبدو وكأنه في الثلاثين من عمره: مثل أي شخص آخر، يمر بأوقات سيئة، لكنه يعمل بجد ويحافظ على هدوئه ويبذل جهده ويريد أن يتحسن".

  • ماذا بعد؟

    الشاغل الوحيد لإسبوزيتو في الوقت الحالي هو مباراة الديربي الحاسمة التي ستحدد بطل الدوري الإيطالي يوم الأحد مع ميلان، حيث من المقرر أن يبدأ اللاعب الدولي الإيطالي في خط الهجوم لإنتر في غياب لاوتارو بسبب الإصابة، ولكن هناك أيضًا مسألة صغيرة تتعلق بمباراة نصف نهائي تصفيات كأس العالم ضد أيرلندا الشمالية في وقت لاحق من هذا الشهر. 

    بخلاف ذلك، من الصعب أن نراه يغادر سان سيرو في أي وقت قريب، وليس فقط لأنه يقول إنه يعيش حلمه بتمثيل الفريق الذي انضم إليه عندما كان في التاسعة من عمره قبل أكثر من عقد من الزمان. 

    وبحسب ما ورد، تقدم مانشستر يونايتد بعرض لضمه في يناير 2025، عندما كان لا يزال في سبيتسيا، ويُعتقد أن نيوكاسل كان النادي الإنجليزي الذي قدم عرضًا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار) لضمه الصيف الماضي. ومع ذلك، فإن رد ماروتا على اهتمام أرسنال المثير للجدل يشير إلى أنه على الرغم من أن كل لاعب في إنتر له ثمن، إلا أن الأمر يتطلب عرضًا ضخمًا حتى يفكر النيرازوري في بيع إسبوزيتو.

    يعتبر إسبوزيتو الوجه المستقبلي للنادي، وهو لاعب ثمين قد يُعلن كنز وطني إذا ساعد إيطاليا في التأهل إلى أول كأس عالم لها منذ 2014 في وقت لاحق من هذا الشهر.

