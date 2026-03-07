بعد ثلاث سنوات في صفوف بريشيا، وقع الأخوان إسبوزيتو مع إنتر في عام 2014. غادر سالفاتوري في النهاية إلى SPAL دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول للنادي، لكن سيباستيانو خاض أول مباراة له على الصعيد الاحترافي في دوري أوروبا ضد أينتراخت فرانكفورت في عام 2019 وهو في سن 16 عامًا فقط، وهو حاليًا معار إلى كالياري. أما بيو، فقد كان يلعب لفريق إنتر تحت 19 عامًا وهو في سن 17 عامًا فقط، وبعد توقيعه عقدًا جديدًا مع النادي في عام 2023، تم إعارته إلى سبيتسيا.

سجل إسبوزيتو ثلاثة أهداف فقط خلال موسمه الأول في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، لكنه تألق في موسمه الثاني، حيث سجل 17 هدفًا في 35 مباراة. لذلك، قرر إنتر إعادته إلى سان سيرو الصيف الماضي، وقام المدرب الجديد كريستيان تشيفو على الفور بإدراج إسبوزيتو في تشكيلته لكأس العالم للأندية - وهو أمر لم يكن مفاجئًا على الإطلاق، حيث كان الاثنان يعرفان بعضهما جيدًا من الفترة التي قضاها الروماني في تدريب فريق بريمافيرا.

غاب إسبوزيتو عن المباراة الافتتاحية للفريق ضد مونتيري بسبب الإصابة، لكنه شارك في الشوط الثاني بدلاً من شقيقه سيباستيانو في المباراة الثانية ضد أوراوا ريدز. انعكست الأدوار في الدقيقة 83 من المباراة الأخيرة لإنتر في دور المجموعات، لكن ذلك كان بعد أن سجل إسبوزيتو أول أهدافه مع إنتر في أول مباراة يشارك فيها كأساسي.

وقال الشاب لموقع ناديه الرسمي بعد أن كسر التعادل في الفوز 2-0 في سياتل بلمسة نهائية واثقة للغاية: "ما زلت لا أصدق ذلك. بدا الأمر وكأنه حلم. ثم نظرت حولي ورأيت لاوتارو يحتفل وفكرت: "إذن، هذا حقيقي!" ثم رأيت أخي على خط التماس وركضت على الفور لأعانقه.

"هذا هو ثمرة كل العمل الذي قمت به على مدار السنوات، حتى العمل الجاد في سبيتسيا. أول هدف لي بعد بضعة أيام من ظهوري الأول: إنه أمر لا يصدق. أخبرني المدرب أن أستفيد إلى أقصى حد من ميزاتي وأعتقد أنني نجحت في ذلك، بفضل جودة زملائي في الفريق أيضًا. أشكر المدرب على هذه الفرصة الثانية الرائعة في إنتر".