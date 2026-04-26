فراس البريكان صاحب "درس قاسٍ لكنه الأجمل" .. لم يلتفت النصر لفخر زلاتان إبراهيموفيتش به فنال عقابه!

بقدر سعادة الموسم الحالي بالنسبة للنصر أو دعنا نقول بقدر التفاؤل الكبير المسيطر على الوسط النصراوي به إلا أن "المنغصات" حاضرة كذلك.
الأمر لا يتوقف فقط عند كونه الكبير السعودي الوحيد المشارك في دوري أبطال آسيا 2، فلكل جواد كبوة، والأمر لا يستحق كل السخرية التي يصدرها منافسوه مع كل مباراة له في البطولة القارية.
لكن الأمر يخرج عن السيطرة بعض الشيء عندما تتزامن مشاركة العالمي في دوري أبطال آسيا 2 مع قيادة فراس البريكان؛ لاعبه السابق "المهمش" للأهلي لتحقيق النخبة الآسيوية .. هنا تُفتح أبواب الماضي للسؤال عن تفريط النصر المتكرر في مواهبه!
البريكان من بديل في الدقيقة 62 من نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026 أمام ماتشيدا الياباني إلى صاحب هدف الفوز الوحيد في المباراة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الإضافي الأول، ليحافظ لقلعة الكؤوس على اللقب القاري الذي تحقق لأول مرة في تاريخ النادي الموسم الماضي (2025-2026).
ولأن "من رحم المعاناة .. يولد الأمل"، فإن عظمة اللحظة التي يعيشها صاحب الـ25 عامًا حاليًا سبقها معاناة مع النصر لمدة موسمين، نفض البريكان غبارهما على مدار خمس سنوات حتى وصل لما هو عليه حاليًا.
نتفق جميعًا أن إمكانات فراس البريكان أكبر بكثير مما حتى وصل إليه اليوم، لكن حتمًا – إن واصل السير على الخطى نفسها – سيكون يومًا نجم السعودية الأول.
وإلى أن نصل لهذه المرحلة، دعونا نتذكر سويًا كيف حول فراس مسيرته من "نصراوي مهمش" إلى نجم اللحظة التاريخية للأهلي..