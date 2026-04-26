فراس البريكان صاحب "درس قاسٍ لكنه الأجمل" .. لم يلتفت النصر لفخر زلاتان إبراهيموفيتش به فنال عقابه!

في السابعة من عمره، خرج ابن العاصمة متجهًا إلى اختبارات الناشئين في العالمي، فخطف أنظار المدربين الكرواتيين الذين كانوا يقودون فرق النصر وقتها.

كبر ابن السابعة وتخطى العقد الأول من عمره، وأصبح على مشارف العشرينات، تتحدث عنه حسابات الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الآسيوي، وفي النصر؟ سبات عميق!

"كدينيس بيركامب وزلاتان إبراهيموفيتش"، هكذا وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، البريكان ذات يوم، وتحديدًا في الأول من يونيو 2019، وقتما كان يقود اللاعب الأخضر في كأس العالم للشباب 20 عامًا.

سجل فراس هدفًا رائعًا وقتها في مرمى بنما، إذ استلم كرة عرضية هوائية من الجهة اليمنى وظهره للمرمى، ثم لستدار بشكل رائع وسدد مباشرةً في الشباك، ليكتب بعدها حساب الفيفا: "هذا الهدف سيجعل بيركامب وزلاتان فخورين الآن، صحيح غادرت السعودية البطولة، لكن البريكان ترك لنا هذا الهدف الجميل".





مر الوقت، وعاد البريكان للعالمي بعدما ودع الأخضر مونديال الشباب، ليجد اللاعب مكانه محجوزًا على مقاعد البدلاء، مع العطف عليه ببعض الدقائق في الأوقات الحرجة، لكن للفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، نظرته الخاصة، ففاجأ الجميع واستدعاه لقائمة الأخضر في خليجي 24، ليحرج اللاعب مسؤولي العالمي..

هدفان سجلهما البريكان في خليجي 24، مؤديًا دورًا دفاعيًا وهجوميًا على حدٍ سواء بتعليمات من رينارد، فنال إشادة الجميع، ومنهم الناقد الرياضي موسى المحياني، الذي قال: "البريكان ممتاز جدًا، في عمره هذا وضع عليه المدرب دور تكتيكي كبير، وهو طبقه بشكل كبير، حتى أنه ألغى خطورة القطري عبد الكريم حسن أفضل لاعب في القارة في 2018، قام بدوره الدفاعي بشكل ممتاز ويملك روح الجماعة ويلعب للجميع، هو قدم بطولة ممتازة".

مواهب أقل بكثير ويتم تشبيهها في بداية مسيرتها بأساطير كبيرة دون تقديم المنتظر، فرفضت الغالبية التفخيم من موهبة البريكان، والاكتفاء بالإشادة بأدائه، لكن عارض الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه هذا، وصمم على تشبيهه بأحد أساطير الكرة السعودية عقب خليجي 24..

"فراس يذكرني ببداية محيسن الجمعان، هو موهبة بها بذرة خير، هو في حاجة إلى أن يسمع الإشادة به كي يستمر، خاصةً وهو له حضور قوي، له هدف في مرمى عمان صورة طبق الأصل من هدف الجمعان في الكويت".

لم يتوقف التألق عند خليجي 24، فبعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأول، ذهب في يناير 2020، ليبدع مع منتخب الشباب بكأس آسيا تحت 23 عامًا، التي وصل بها الأخضر للنهائي.

هدف وحيد سجله اللاعب في مشوار البطولة، لكنه كان كافيًا لنيل إشادة الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا: "ننتظر مثل هذه الأهداف الرائعة في دوري الأبطال فراس"، لكن مدربو النصر لهم وجهة نظر مختلفة، فلم يظهر اللاعب الشاب سوى في ست مباريات بواقع 124 دقيقة فقط، وفي الموسم بشكل عام، لم يشارك سوى في 16 مباراة بواقع 427 دقيقة!