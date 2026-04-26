زهيرة عادل

فراس البريكان صاحب "درس قاسٍ لكنه الأجمل" .. لم يلتفت النصر لفخر زلاتان إبراهيموفيتش به فنال عقابه!

من رحم المعاناة ولد أمل صاحب الـ25 عامًا..

بقدر سعادة الموسم الحالي بالنسبة للنصر أو دعنا نقول بقدر التفاؤل الكبير المسيطر على الوسط النصراوي به إلا أن "المنغصات" حاضرة كذلك.

الأمر لا يتوقف فقط عند كونه الكبير السعودي الوحيد المشارك في دوري أبطال آسيا 2، فلكل جواد كبوة، والأمر لا يستحق كل السخرية التي يصدرها منافسوه مع كل مباراة له في البطولة القارية.

لكن الأمر يخرج عن السيطرة بعض الشيء عندما تتزامن مشاركة العالمي في دوري أبطال آسيا 2 مع قيادة فراس البريكان؛ لاعبه السابق "المهمش" للأهلي لتحقيق النخبة الآسيوية .. هنا تُفتح أبواب الماضي للسؤال عن تفريط النصر المتكرر في مواهبه!

البريكان من بديل في الدقيقة 62 من نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026 أمام ماتشيدا الياباني إلى صاحب هدف الفوز الوحيد في المباراة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الإضافي الأول، ليحافظ لقلعة الكؤوس على اللقب القاري الذي تحقق لأول مرة في تاريخ النادي الموسم الماضي (2025-2026).


ولأن "من رحم المعاناة .. يولد الأمل"، فإن عظمة اللحظة التي يعيشها صاحب الـ25 عامًا حاليًا سبقها معاناة مع النصر لمدة موسمين، نفض البريكان غبارهما على مدار خمس سنوات حتى وصل لما هو عليه حاليًا.

نتفق جميعًا أن إمكانات فراس البريكان أكبر بكثير مما حتى وصل إليه اليوم، لكن حتمًا – إن واصل السير على الخطى نفسها – سيكون يومًا نجم السعودية الأول.

وإلى أن نصل لهذه المرحلة، دعونا نتذكر سويًا كيف حول فراس مسيرته من "نصراوي مهمش" إلى نجم اللحظة  التاريخية للأهلي..

  • النصر في سبات .. والبريكان يبدع مع المنتخبات

    في السابعة من عمره، خرج ابن العاصمة متجهًا إلى اختبارات الناشئين في العالمي، فخطف أنظار المدربين الكرواتيين الذين كانوا يقودون فرق النصر وقتها.

    كبر ابن السابعة وتخطى العقد الأول من عمره، وأصبح على مشارف العشرينات، تتحدث عنه حسابات الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الآسيوي، وفي النصر؟ سبات عميق!

    "كدينيس بيركامب وزلاتان إبراهيموفيتش"، هكذا وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، البريكان ذات يوم، وتحديدًا في الأول من يونيو 2019، وقتما كان يقود اللاعب الأخضر في كأس العالم للشباب 20 عامًا.

    سجل فراس هدفًا رائعًا وقتها في مرمى بنما، إذ استلم كرة عرضية هوائية من الجهة اليمنى وظهره للمرمى، ثم لستدار بشكل رائع وسدد مباشرةً في الشباك، ليكتب بعدها حساب الفيفا: "هذا الهدف سيجعل بيركامب وزلاتان فخورين الآن، صحيح غادرت السعودية البطولة، لكن البريكان ترك لنا هذا الهدف الجميل".


    مر الوقت، وعاد البريكان للعالمي بعدما ودع الأخضر مونديال الشباب، ليجد اللاعب مكانه محجوزًا على مقاعد البدلاء، مع العطف عليه ببعض الدقائق في الأوقات الحرجة، لكن للفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، نظرته الخاصة، ففاجأ الجميع واستدعاه لقائمة الأخضر في خليجي 24، ليحرج اللاعب مسؤولي العالمي..

    هدفان سجلهما البريكان في خليجي 24، مؤديًا دورًا دفاعيًا وهجوميًا على حدٍ سواء بتعليمات من رينارد، فنال إشادة الجميع، ومنهم الناقد الرياضي موسى المحياني، الذي قال: "البريكان ممتاز جدًا، في عمره هذا وضع عليه المدرب دور تكتيكي كبير، وهو طبقه بشكل كبير، حتى أنه ألغى خطورة القطري عبد الكريم حسن أفضل لاعب في القارة في 2018، قام بدوره الدفاعي بشكل ممتاز ويملك روح الجماعة ويلعب للجميع، هو قدم بطولة ممتازة".

    مواهب أقل بكثير ويتم تشبيهها في بداية مسيرتها بأساطير كبيرة دون تقديم المنتظر، فرفضت الغالبية التفخيم من موهبة البريكان، والاكتفاء بالإشادة بأدائه، لكن عارض الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه هذا، وصمم على تشبيهه بأحد أساطير الكرة السعودية عقب خليجي 24..

    "فراس يذكرني ببداية محيسن الجمعان، هو موهبة بها بذرة خير، هو في حاجة إلى أن يسمع الإشادة به كي يستمر، خاصةً وهو له حضور قوي، له هدف في مرمى عمان صورة طبق الأصل من هدف الجمعان في الكويت".

    لم يتوقف التألق عند خليجي 24، فبعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأول، ذهب في يناير 2020، ليبدع مع منتخب الشباب بكأس آسيا تحت 23 عامًا، التي وصل بها الأخضر للنهائي.

    هدف وحيد سجله اللاعب في مشوار البطولة، لكنه كان كافيًا لنيل إشادة الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا: "ننتظر مثل هذه الأهداف الرائعة في دوري الأبطال فراس"، لكن مدربو النصر لهم وجهة نظر مختلفة، فلم يظهر اللاعب الشاب سوى في ست مباريات بواقع 124 دقيقة فقط، وفي الموسم بشكل عام، لم يشارك سوى في 16 مباراة بواقع 427 دقيقة!

    • إعلان
    الرحيل عن النصر .. وسخرية الجماهير

    جاء موسم 2020-21 ليكون كالقشة التي قسمت ظهر البعير، 15 مباراة بقميص العالمي بواقع 463 دقيقة، هز البريكان وقتها المرمى مرتين فقط، فكان الرحيل مصيره.

    بيع نهائي، ليس إعارة، إنما خلاص نهائي من النصر للفتح، ربما وقتها احتفالات جمهور العالمي والرحيل بهذه الطريقة في هذا السن من النادي الذي يعلم مدربوه تمامًا حجم موهبة اللاعب، كان كافيًا ليمرضه لفترة من الوقت.

    وفي الثامن من يوليو 2021، أقام جمهور النصر الأفراح بعد إعلان ناديهم الاستغناء عن البريكان إلى نادي الفتح في صفقة بيع نهائي.

    "الحمد لله، فكنا منه"، "كيف عثر على نادٍ يدفعه به أموالًا؟"، "كرموا من استطاع إقناع إدارة الفتح بالتوقيع معه"، هكذا قابل جمهور العالمي خبر رحيل "العازف"، لكن ثقة البريكان بنفسه لم تهتز.

    تألق مع الفتح .. وحسرة نصراوية سريعة

    15 مساهمة تهديفية (11 هدف، 4 تمريرات حاسمة) بقميص النموذجي خلال موسمه الأول (2021-2022)، وثلاثة أهداف حاسمة مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بخلاف صناعة هدف في مرمى الأرجنتين في أول مباراة للأخضر بالمونديال ذاته.

    "من فرصة واحدة، من تسديدة واحدة، يسدد وينهي الأمر" .. يقول المحلل المصري أحمد عفيفي واصفًا البريكان، ويضيف الناقد الرياضي السعودي سلطان اللحياني: "استلام البريكان للكرة في مساحة رائع"، بخلاف الإشادات الكثيرة عما يقدمه، وما كتبته عن الصحافة اليابانية بعد قيادته للأخضر للفوز بهدف نظيف من تسجيله، بتصفيات المونديال.

    وهنا بدأ جمهور النصر يندب حظه!، بل تطور الأمر لتوجيه سهام الاتهامات إلى مجلس الإدارة على تفريطها في مثل هذه الموهبة، وعدم القدرة على التخطيط السليم والاستفادة من اللاعبين الشباب.

    لكن الأدهى من ذلك أن عبارة "فراس البريكان لاعب الفتح"، أصبحت كافية لاستفزاز جمهور النصر، إذ يستخدمها جماهير الأندية المنافسة، لمعايرة جمهور العالمي بالاستغناء عن لاعب وبعدها بأقل من أربعة أشهر، يصبح هو حديث الساعة وقبلة الإشادات.

    "لو كنت رئيس نادي الفتح لتواصلت مع مسلي آل معمر؛ رئيس النصر (آنذاك)، وقلت له شكرًا على صفقة فراس البريكان" قالها فيصل زيد، وأضاف عليه محمد الشيخ: "شكرًا لنادي النصر الذي أنبت موهبة فراس البريكان.. شكرًا لمسلي آل معمر الذي فتح الباب له ليجد طريقه الأفضل.. شكرًا لنادي الفتح الذي أنعش هذه الموهبة قبل أن تموت.. شكرًا لمنتخبنا الذي آمن بالبريكان أينما كان".

    ومن قبل الإشادات المحلية، وضعه الاتحاد الآسيوي في مطلع نوفمبر 2021، رفقة نجوم بحجم بغداد بونجاح وأوديون إيجالو، للمنافسة على لقب نجم الشهر في غرب آسيا بأكتوبر 2021، وحذرت منه الصحافة الفيتنامية قبل مواجهة السعودية، ووضعته كأخطر اللاعبين بجانب نجوم بحجم سالم الدوسري وفهد المولد.

    وفي موسمه الثاني مع الفتح (2022-2023)، أحرز صاحب الـ25 عامًا 18 هدفًا وصنع أربعة آخرين خلال 32 مباراة، ليدفع الأهلي دفعًا نحو التعاقد معه رغم أن صيف 2023 هو ميركاتو النجوم العالميين.

    البريكان يرفع البطولات .. والنصر يعض أصابع الندم

    الآن ابن الـ25 عامًا يحتفل بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية في تاريخه، في مسيرة عمرها ثلاث سنوات فقط مع الأهلي.

    بنسخة (2024-2025)، ساهم المهاجم السعودي في ستة أهداف خلال 13 مباراة، منهم هدف قضى به على آمال الهلال في نصف النهائي (3-1).

    وفي نسخة (2025-2026)، صحيح أنه لم يسجل سوى هدفين، لكن أحدهما كان كافيًا لإبقاء اللقب القاري في قلعة الكؤوس.

    ناهيك عن تحقيقه لقب كأس السوبر السعودي 2025-2026، في النهائي على حساب النصر.

    في النهاية، العازف الشاب ترك النار تأكل في مسؤولي النصر على التفريط به، والآن هو يسير كالملك بخطى ثابتة، من يرى تحركاته في الملعب بكرة وبدونها وطريقة استلامه لها وتعامله أمام المرمى، يدرك تمامًا أن الكرة السعودية على موعد مع أسطورة في المستقبل.