9 أيام من الجحيم.. أين تذهب في فترة التوقف الدولي؟

ضوء آسيوي في نفق مظلم!

فترة التوقف الدولي، وخاصة في منتصف الموسم، تشبه إلى حد كبير، حين تتعطل منصات التواصل الاجتماعي فجأة؛ تجد هاتفك -الذي تندم يوميًا لإهداره ساعات يقظتك- صار قطعة من الجماد، الوقت يكاد لا يمر، بينما تفتّش أنت في كل شيء بحثًا عن أي شيء، فقط لأجل أن تتحدى الجمود!

ها نحن أقبلنا على الفترة "الأبشع"، عجلة الزمن "توقفت"، صراع البريميرليج الهائل "توقف"، بركان دوري الأبطال الذي بلغ ذروته "توقف"، حتى لقب الليجا الذي يسعى الريال لحسمه اليوم قبل غدٍ، ويتمنى برشلونة لو تعثر "توقف".

بدأت فترة التوقف الدولي أمس الثلاثاء وتستمر حتى 26 مارس، وتشهد إقامة مباراتين لكل منتخب وفقًا لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويستعرض لكم جول فيما يلي ماذا ينتظركم من أحداث خلالها: