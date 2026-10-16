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Muhammad Zaki
ترجمه

"متوحد بعض الشيء" .. فان دايك يوجه رسالة إلى باركولا

برادلي باركولا
ليفربول
فيرجيل فان دايك
دوري أبطال أوروبا
لاسك ضد ليفربول
لاسك
الدوري الإنجليزي الممتاز

الفرنسي انفجر وسجل هاتريك هذا الأسبوع

أشاد فيرجيل فان دايك بالأداء المذهل لبرادلي باركولا في دوري أبطال أوروبا، معتبرًا أن ثلاثيته الأوروبية الحاسمة ستكون نقطة انطلاق لمسيرة اللاعب الشاب في أنفيلد.

ويرى المدافع المخضرم أن ما قدمه الجناح الفرنسي أمام لاسك هو بالضبط ما يحتاج إليه للتأقلم مع الحياة تحت قيادة أندوني إيراولا.

  • باركولا يجد إيقاعه في لاسك

    قدّم المهاجم الفرنسي أداءً لافتًا مساء الأربعاء، إذ سجّل ثلاثة أهداف ليُسقط لاسك بطل النمسا. وضمن الفوز الكبير خارج الأرض حفاظ ليفربول على سجله المثالي في أوروبا هذا الموسم.

    وسرعان ما حظيت ثلاثيته الرائعة بالتقدير، إذ اختير باركولا رسميًا أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لهذا الأسبوع. وتمثل الجائزة الفردية محطة مهمة للجناح، الذي وصل إلى أنفيلد مقابل مبلغ انتقال كبير، وسط توقعات مرتفعة بشأن اندماجه في الفريق.

  • LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    فان دايك يكشف نصيحته للجناح الجديد

    تحدث فان دايك عقب الانتصار الأوروبي اللافت، مسلطًا الضوء على أهمية هذا الإنجاز لزميله الأكثر تحفظًا. وأقرّ قلب الدفاع الهولندي بالضغوط المصاحبة للانتقالات الكبرى، مستندًا إلى تجاربه السابقة لتقديم النصح.

    وقال قائد ليفربول: «هذا إنجاز هائل لبرادلي. فهو متوحد بطبعه، ولن يُظهر مشاعره كثيرًا، لكن الجميع يعلم أن هذا سيساعده كثيرًا. آمل أن يسجل المزيد من الثلاثيات».

    وشدد فان دايك على دور الفريق في مساعدة المهاجم على التطور، وأضاف: «الأمر يتعلق بتهيئة الأجواء التي تسمح له بالتعبير عن قدراته في الملعب. كلاعب كرة قدم، تريد دائمًا أن تكون هناك وتُظهر ما يمكنك فعله. وتسجيل الأهداف جزء كبير من أسلوب لعبه. تسجيل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا أمر رائع له ولنا».

    وعندما سُئل عن الضغوط المالية المرتبطة بالتعاقد مع باركولا، أبدى فان دايك دعمه الكامل، وقال: «يمكننا بالتأكيد تبادل الخبرات. الأمر يتعلق بمساعدة بعضنا بعضًا على النجاح. نحن نخوض هذا معًا. بدأ برادلي ينسجم الآن، وسيكون بخير تمامًا».


  • هفوات دفاعية ومخاوف بشأن الإصابات

    بينما تألق هجوم ليفربول، عانى دفاعه من تراجع في التركيز خلال الدقائق الأخيرة. وشارك فان دايك إلى جانب جو جوميز عند الدقيقة الستين، لكن فريقهما تلقى ثلاثة أهداف في المراحل الختامية.

    وتعامل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بروح مرحة مع الارتباك الدفاعي، وإن أقر بأن مشاركته المتأخرة لم تكن مخططة على الإطلاق. وقال مازحًا: «من الواضح أن جو وأنا جعلنا الأمور مثيرة بعد مشاركتنا عقب مرور 60 دقيقة، لكن هذه الأمور تحدث أحيانًا. لم أتوقع المشاركة إطلاقًا. كانت مفاجأة. ما زلت أتعافى قليلًا [بعد تلقي ضربة في ربلة الساق أمام مانشستر سيتي. لقد مضى وقت طويل منذ آخر مرة لم أبدأ فيها مباراة كهذه. بذلت كل ما بوسعي خارج الملعب لمساعدة الفريق. كان ذلك غير معتاد بالنسبة لي، لكنه جزء من الحياة. أعتقد أنني سأكون بخير بحلول السبت».


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  • imago-sport-1084548363.jpgBranislav Racko

    التطلع إلى الاستحقاقات المحلية المقبلة

    رغم الضربة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي، يتوقع فان دايك أن يكون جاهزًا تمامًا للمشاركة في مباراة ليفربول المقبلة أمام برينتفورد نهاية الأسبوع. ويأمل إيراولا في تعزيز صلابة خط دفاعه بعد الانهيار المتأخر في النمسا، مع منح باركولا الواثق من نفسه الفرصة لمواجهة المنافسين المحليين.

    وبعد ضمان استمرار مسيرته الأوروبية المثالية حتى الآن، يستطيع ليفربول تحويل تركيزه بالكامل إلى الدوري. وستكون الأولوية المباشرة يوم السبت إرساء صلابة دفاعية منذ صافرة البداية.

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برينتفورد

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