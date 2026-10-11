فان دايك عن قضايا مانشستر سيتي بعد خسارة ليفربول: ما حدث خارج الملعب أمر مختلف تمامًا!

كانت الأجواء في ميرسيسايد مشحونة كما كان متوقعًا عندما استضاف ليفربول مانشستر سيتي على أرض أنفيلد في أول مواجهة بينهما منذ أن ثبتت على السيتيزنس مخالفات مالية. لكن الاحتفال المنتظر على أرضه تحوّل إلى ظهيرة قاسية للريدز، الذي تلقى خسارة مقنعة بثلاثية نظيفة أمام جماهيره.

وكان على فان دايك، المحترف دائمًا، أن يتحدث عن الأداء المخيب للآمال وعن القضية التي يتجنب الجميع الحديث عنها بشأن المشاكل القانونية لمانشستر سيتي. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة، أوضح قائد ليفربول أنه يمتلك الكثير ليقوله في هذا الشأن، لكنه لن يقدّم تعليقًا متواصلًا على فصول الفضيحة المتكشفة. وقال: «الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، لأن القضية ما زالت جارية، هو أنني استمتعت حقًا بهذه المنافسة».

وأضاف: «لكن ذلك داخل الملعب، أما ما حدث خارج الملعب فهو قصة مختلفة تمامًا. وبما أن الأمر ما زال جاريًا، فليس من الجيد أن أعلّق عليه. وعندما يُحسم بشكل نهائي سأشارك تعليقاتي بالتأكيد، لكن في الوقت الحالي لننتظر ونرَ».



