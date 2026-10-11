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فان دايك عن قضايا مانشستر سيتي بعد خسارة ليفربول: ما حدث خارج الملعب أمر مختلف تمامًا!
فان دايك يلتزم الصمت وسط الإحباط في أنفيلد
كانت الأجواء في ميرسيسايد مشحونة كما كان متوقعًا عندما استضاف ليفربول مانشستر سيتي على أرض أنفيلد في أول مواجهة بينهما منذ أن ثبتت على السيتيزنس مخالفات مالية. لكن الاحتفال المنتظر على أرضه تحوّل إلى ظهيرة قاسية للريدز، الذي تلقى خسارة مقنعة بثلاثية نظيفة أمام جماهيره.
وكان على فان دايك، المحترف دائمًا، أن يتحدث عن الأداء المخيب للآمال وعن القضية التي يتجنب الجميع الحديث عنها بشأن المشاكل القانونية لمانشستر سيتي. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة، أوضح قائد ليفربول أنه يمتلك الكثير ليقوله في هذا الشأن، لكنه لن يقدّم تعليقًا متواصلًا على فصول الفضيحة المتكشفة. وقال: «الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، لأن القضية ما زالت جارية، هو أنني استمتعت حقًا بهذه المنافسة».
وأضاف: «لكن ذلك داخل الملعب، أما ما حدث خارج الملعب فهو قصة مختلفة تمامًا. وبما أن الأمر ما زال جاريًا، فليس من الجيد أن أعلّق عليه. وعندما يُحسم بشكل نهائي سأشارك تعليقاتي بالتأكيد، لكن في الوقت الحالي لننتظر ونرَ».
- AFP
جو مشحون في انتظار مانشستر سيتي
وفي حين التزم فان دايك بالهدوء في تصريحاته العلنية، فإن الجماهير داخل الملعب كانت أقل تحفظًا بكثير. فقد لقي مانشستر سيتي استقبالًا عدائيًا للغاية بهتافات "غشاشون" لحظة وصوله إلى الملعب، إذ أعرب جمهور الأرض عن مشاعره تجاه الغيوم المالية التي تحيط بملعب الاتحاد.
وجاء هذا العداء على خلفية القرار الأخير الذي خلص إلى أن سيتي أبرم اتفاقيات تجارية "صورية" لتضخيم وضعه المالي. ومع نتائج تشير إلى أن الإيرادات قد تم تعزيزها بشكل مصطنع بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني على مدى تسع سنوات، وصل الإحساس بالظلم لدى جماهير الفرق المنافسة إلى نقطة الانفجار. وبالنسبة إلى ليفربول، الذي حلّ وصيفًا لسيتي في عدد من تلك المواسم، فإن الحكم يحمل وقعًا شخصيًا بصفة خاصة، ما أدى إلى ظهور منتجات ولافتات تحمل عبارات مهينة في محيط الملعب يوم المباراة.
سلامة المنافسة واختبار الواقع بنتيجة 3-0
وعلى أرض الملعب، لم يبدُ أنّ الدراما القانونية تركت أثرًا سلبيًا كبيرًا على فريق إنزو ماريسكا. فقد قدّم الضيوف أداءً حاسمًا لتفكيك ليفربول الذي عانى في التعامل مع الدقة التكتيكية والتحرّكات التي اتّسم بها السيتي.
وجاءت النتيجة لتذكير صارخ بأنّ الجودة داخل صفوف السيتي تبقى على مستوى النخبة، بغضّ النظر عن الجدل خارج الملعب. أمّا بالنسبة إلى ليفربول، فقد كانت الخسارة تجربة محبطة عرقلت جهوده لتقليص الفارق في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
- AFP
استمرار الغيوم حول الغموض بشأن عقوبات الدوري الإنجليزي الممتاز
لا يزال الغموض بشأن العقوبات المحتملة يلقي بظلاله الثقيلة على المسابقة، فقد أعرب المدربون في مختلف أنحاء الدوري عن قلقهم من تأثير الحكم على نزاهة كرة القدم الإنجليزية على المدى الطويل. وقبل المباراة، كان مدرب ليفربول أندوني إيرايولا قد تحدّث عن الموقف، مشيرًا إلى أن أسوأ ما في هذه المحنة بأكملها هو انعدام الوضوح بخصوص العقوبات التي سيتم تطبيقها فعليًا. وفي ظل احتمالات تتراوح بين غرامات مالية ثقيلة وخصم نقاط وصولًا إلى سحب الألقاب أو حتى الاستبعاد من المسابقة، يبقى الدوري في حالة من الفراغ الإداري.
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