نصائح فانتازي الدوري الإسباني لديربي مدريد .. ريال يتفوق هجوميًا ودفاع أتلتيكو يُسيطر و5 أسماء هي الأكثر جاهزية

وبالحديث عن الأسماء التي يجب الاعتماد عليها في هذه المباراة من لاعبي الفريقين، وفقًا للمستويات في جميع الجولات السابقة من الليجا وعدد النقاط، فجاء الترتيب كالتالي :

1 - كيليان مبابي 79 نقطة

2 - جود بيلينجهام 66 نقطة

3 - أردا جولر 61 نقطة

4 - أليكس باينا 49 نقطة

5 - فينيسيوس جونيور 48 نقطة

6 - لي كانج إن 47 نقطة

7 - يان أوبلاك 42 نقطة

8 - دافيد هانكو 39 نقطة

9 - أليكس جريمالدو 39 نقطة

10 - ماركوس يورينتي 38 نقطة

وبالنظر إلى الفريقين بشكل عام، سنجد أن أتلتيكو مدريد يتميز من الناحية الدفاعية، بتواجد فريق المدرب دييجو سيميوني بـ4 من أفضل 5 مدافعين في الديربي وهم "هانكو، جريمالدو، ماركوس يورينتي، لو نورماند"، حيث يتفوق جميعهم على دين هاوسن مدافع ريال مدريد "30 نقطة".

وبالنسبة للحراسة، سنجد أن تيبو كورتوا يأتي خلف يان أوبلاك بجمعه 37 نقطة حتى الآن، مقابل 42 للسلوفيني الذي سيحرس عرين أتلتيكو في الديربي.

ومن الناحية الهجومية، كان من الطبيعي أن يسيطر ريال مدريد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، بامتلاك 3 من أفضل 5 مهاجمين في الديربي، وهم مبابي وفينيسيوس ويان ديوماندي، إلى جانب جوليانو سيميوني وأديمولا لوكمان.

وأما في خط الوسط، فيحضر 3 لاعبين أيضًا من الميرينجي وهم "بيلينجهام 66 نقطة"، أردا جولر "61 نقطة" وفيديريكو فالفيردي "30 نقطة"، مقابل لاعبين فقط من أتلتيكو وهما أليكس باينا "49 نقطة" ولي كانج إن "47 نقطة".