معركة مباراة فالنسيا تشتعل: ريال مدريد "لا يبالغ" في غضبه من خافيير تيباس.. وقمة برشلونة وأتلتيكو ليست مبررًا مقنعًا!

يومًا بعد آخر، تتصاعد "الحرب" بين العملاق العاصمي ريال مدريد والرابطة الإسبانية المحترفة؛ حيث وصلت العلاقة بينهما إلى مرحلة صعبة للغاية، في الفترة الأخيرة.

ريال مدريد أصبح يتهم الرابطة الإسبانية، برئاسة خافيير تيباس، بـ"مجاملة" الغريم التاريخي برشلونة؛ سواء تحكيميًا أو في ملف تسجيل اللاعبين، وحتى في مواعيد المباريات.

نعم.. آخر مظاهر الحرب بين "الميرينجي" والرابطة؛ كانت بسبب "موعد" مباراة الفريق الأبيض ضد نادي فالنسيا، في الجولة 12 من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

ومن الآن وحتى "موعد" هذه المباراة؛ سيتقابل ريال مدريد مع كل من إشبيلية وبرشلونة وراسينج سانتاندير، في الجولات من 9 إلى 11 في الدوري تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ سبب الغضب المدريدي من "موعد" مباراة فالنسيا؛ وهل هو على حق في ذلك أم لا..