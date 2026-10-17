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Adhe Makayasa
ترجمه

فالنسيا السبب .. سيلفا يكشف أسباب فشل انتقاله إلى برشلونة

ديفيد سيلفا
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
برشلونة
الدوري الإسباني
فالنسيا

تحول لأسطورة في مانشستر سيتي

كشف صانع الألعاب السابق لمانشستر سيتي، دافيد سيلفا، عن مدى قربه من الانتقال إلى برشلونة قبل أن يحسم في النهاية انتقالًا غيّر مسار مسيرته إلى ملعب الاتحاد.

وأوضح الأيقونة الإسبانية أن فالنسيا أعاق محاولة من العملاق الكتالوني في عام 2008، قبل أن تدفعه الصعوبات المالية في النهاية إلى بيعه إلى إنجلترا.

  • سيلفا يفسر

    أكد سيلفا أن انتقاله إلى مانشستر سيتي كان أفضل قرار في مسيرته، بعد أن أعاق مسؤولو فالنسيا انتقاله إلى برشلونة في وقت سابق.

    وبعد أن انضم إلى قطاعات الناشئين في فالنسيا عام 2000 وهو في الرابعة عشرة من عمره، رحل لاعب خط الوسط في النهاية إلى إنجلترا مقابل 24 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2010.

    وعلى مدار عقد من الزمان في مانشستر، سجل 77 هدفًا في 436 مباراة، وحصد 14 لقبًا كبيرًا.

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    بدأت تحركات مسؤولي كامب نو بعد عروضه اللافتة في كأس أمم أوروبا 2008، حيث تواصل معه المدير الرياضي في ذلك الوقت تشيكي بيجيريستاين شخصيًا لضمه إلى كتالونيا. لكن إدارة النادي رفضت التفاوض في البداية لأنها كانت ترغب في بناء الفريق حول نجومها الأبرز، قبل أن تدفعها الضغوط المالية الحادة إلى بيع لاعبين بعد عامين.

    وفي حديثه عن تفاصيل ما جرى بشأن ذلك الانتقال المحتمل خلال بودكاست El Camino de Mario الذي يقدمه لاعب كرة القدم السابق ماريو سواريز، قال سيلفا، وفقًا لما نقلته ماركا: "في عام 2008، اتصل بي تشيكي بعد أن فزنا بكأس أمم أوروبا مع المنتخب الوطني. كان في ذلك الوقت في برشلونة. لكن فالنسيا لم يكن يريد البيع حينها. وفي وقت لاحق، واجه النادي مشاكل مالية فباعني وباع 'إل جواخي' فيا أيضًا".

    وفي معرض حديثه عن انتقاله بعد ذلك إلى إنجلترا، حيث حقق أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله في عام 2020، أضاف اللاعب المنحدر من جزر الكناري: "كان الانتقال إلى سيتي أفضل قرار، فقد عشت عشر سنوات رائعة، وتعامل معي الجماهير بشكل مذهل".

  • الفضل لمانشيني

    وقبل أن يُتم انتقاله إلى مانشستر عقب تحقيقه كأس العالم 2010، كان صانع الألعاب مرتبطًا أيضًا بعملاق إسباني آخر، لكن الاتصالات الهاتفية المنتظمة من المدير الفني روبرتو مانشيني في نهاية عام 2009 غيّرت رأيه.

    وفي حديثه عن تلك الشائعات الانتقالية وعن فخره بخوض 125 مباراة دولية قبل أن يتحول النادي الإنجليزي إلى قوة عظمى في كرة القدم الحديثة، أضاف سيلفا: "كانت هناك شائعات دائمًا، مثل اهتمام ريال مدريد. لكن عندما عدت من جنوب أفريقيا، كان هدفي بالفعل هو الانتقال إلى سيتي. في نوفمبر، كان مانشيني يتصل بي بانتظام. كان مهتمًا جدًا. خوض 125 مباراة مع المنتخب الوطني كان إنجازًا هائلًا، خاصة وأنني كنت ألعب لسيتي في وقت لم يكن قد أصبح بعد القوة الكبيرة التي هو عليها الآن".

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