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أحمد فرهود

من إهانة فالنسيا لأزمة ريال مدريد: إلى المشاكس رودري احذر.. مع برشلونة "لا تكذب ولكن تجمل"!

فقرات ومقالات
رودري
برشلونة
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
فالنسيا
هانسي فليك
باو كوبارسي
الدوري الإسباني

واحد من أفضل النجوم العالميين.. ولكن!

حين أعلن العملاق الكتالوني برشلونة التعاقد مع النجم الإسباني الكبير رودري هيرنانديز، في صيف العام الحالي 2026؛ قال الجميع إن "البلوجرانا" ظفر بالعقل المدبر، الذي سينشر السكينة والتحكم المطلق في إيقاع المباريات.

وهذه حقيقة لا يختلف عليها أي عاشق للساحرة المستديرة، سواء كان من مشجعي برشلونة أو أي نادٍ آخر؛ إلا أن ما لم يتوقعه الكثيرون.. هو أن يتحول رودري سريعًا إلى مادة لإثارة الجدل، في الملاعب الإسبانية.

نعم.. من المعروف عن رودري صراحته، وإبداء رأيه في بعض القضايا الرياضية؛ لكن عليه أن يتذكر الآن أنه يرتدي قميص فريق برشلونة الأول لكرة القدم، وليس أي نادٍ آخر.

ومع برشلونة تحديدًا، أو العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد؛ يكون كل تصريح أو تصرف من لاعب أو مدرب أو مسؤول ما، تحت الأضواء دائمًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف أصبح رودري مادة لإثارة الجدل منذ الانتقال إلى برشلونة، وكيف يتجنب هذا الأمر مستقبلًا..

  • Valencia CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    "إنهم سيئون جدًا يا رجل".. رودري وأزمة فالنسيا

    يوم 6 سبتمبر 2026؛ حقق العملاق الكتالوني برشلونة فوزًا كبيرًا على مستضيفه نادي فالنسيا (5-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

    وفي هذه المباراة؛ شارك النجم الإسباني رودري هيرنانديز لمدة 62 دقيقة مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، قبل استبداله من أرضية الملعب.

    وأثناء جلوسه على دكة بدلاء برشلونة، بعد استبداله بزميله الإسباني مارك برنال؛ التقطت كاميرات "Movistar+" رودري وهو يتحدث مع مواطنه قلب الدفاع الشاب باو كوبارسي، حيث قال له: "إنهم سيئون جدًا يا رجل" - في إشارة إلى فالنسيا -.

    وهُنا.. رودري كان يحلل أسلوب لعب فالنسيا؛ الذي ظهر بصورة سيئة للغاية ضد برشلونة، سواء في عملية الضغط أو بناء الهجمات.

    وبالطبع؛ أثارت كلمات رودري غضب فالنسيا ومدربه ونجومه، ليضطر متوسط ميدان برشلونة المخضرم إلى تقديم اعتذاره لهم.

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  • rodri(C)Getty Images

    إلى رودري.. برشلونة يعاني مع أندية إسبانيا فـ"لا تتحدث إلا عن فريقك"!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن يعي النجم الإسباني المخضرم رودري هيرنانديز طبيعة علاقة العملاق الكتالوني برشلونة المتوترة، مع معظم أندية "الليجا".

    علاقة برشلونة توترت مع معظم الأندية الإسبانية، في السنوات القليلة الماضية؛ وذلك لعديد الأسباب المهمة، أبرزها على الإطلاق هي:

    * أولًا: قضية "نيجريرا"؛ حيث اتهمت بعض الأندية الإسبانية برشلونة بشراء الحكام، قبل حتى صدور الحكم من الجهات القضائية.

    * ثانيًا: أزمة تسجيل اللاعبين؛ حيث اتهمت بعض الأندية برشلونة بالحصول على معاملة خاصة من الجهات الرسمية في إسبانيا، لقيد نجومه أثناء الأزمة الاقتصادية.

    * ثالثًا: جدل الميركاتو الصيفي؛ حيث اتهمت بعض الأندية برشلونة، بتحريض لاعبيها والتفاوض معهم بطرق غير مشروعة.

    ويعتبر فالنسيا من بين الأندية الإسبانية القليلة، التي يرتبط برشلونة بعلاقة قوية معها؛ لذا.. فإن العملاق الكتالوني في غنى عن أي أزمة، قد تؤدي إلى توتر بينهما.

    وبناء على ذلك يفضل أن يركز رودري على ناديه فقط، والمستوى الذي يقدّمه فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وإذا أراد أن يتحدث مع زملائه عن فريق آخر، فذلك يكون في الغرف المغلقة.

    مثلًا.. نحن نتذكر عندما تم توجيه سؤال إلى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، بشأن الغريم التاريخي نادي ريال مدريد، قبل إحدى مباريات "البلوجرانا" في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث رد قائلًا: "هل سنواجهه؟! لا.. إذًا لا تسألوني عنه".

    ورد فليك تحديدًا، يتواكب مع سياسة برشلونة الجديدة؛ التي تعتمد على عدم الدخول في حرب تصريحات مع الأندية المنافسة - خاصة ريال مدريد -، لتحقيق الاستقرار والمنافسة القوية على كافة البطولات.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    الديربي.. عندما اقتحم رودري أزمة ريال مدريد وأتلتيكو

    وبما أننا تكلمنا عن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في السطور القليلة الماضية؛ فلابد من التطرق الآن إلى الأزمة الأخرى التي اقتحمها النجم المخضرم رودري هيرنانديز، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

    هذه الأزمة تمثّلت في تصريحات رودري مع إذاعة "Cope"، خلال الساعات الماضية؛ حيث أدخل نفسه في الحرب المشتعلة بين ريال مدريد ونادي العاصمة الإسبانية الآخر أتلتيكو مدريد، على النحو التالي:

    * أولًا: اعتبر أن الأرجنتيني كريستيان روميرو والكوري الجنوبي لي كانج إن، ثنائي فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، كانا يستحقان "الطرد" ضد ريال مدريد.

    * ثانيًا: أكد أن أتلتيكو مدريد استحق الفوز على ريال مدريد من الناحية الفنية، بعيدًا عن أي جدل تحكيمي في الديربي.

    وفاز أتلتيكو (2-1) على ضيفه ريال مدريد، مساء يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ وذلك في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، مع بيانات متبادلة بين الناديين.

    ورفض رودري بيانات ريال مدريد أيضًا، خلال تصريحاته سالفة الذكر؛ وهي تلك التي يدعي فيها "الميرينجي" أن لقب الدوري الإسباني موجه، وأن الفريق الأبيض يتعرض لظلم ممنهج.

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  • RodriGetty

    إلى رودري.. 3 إشكاليات من وراء أزمة الديربي فـ"لا تكذب ولكن تجمل"!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث نستطيع القول إن النجم الإسباني المخضرم رودري هيرنانديز كان يستطيع تجنُب أي جدل، برفض التعليق على أحداث الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

    إلا أن رودري لم يفعل ذلك، حيث تقمص دور المحلل الرياضي؛ ما جعله أمام "3 إشكاليات" دفعة واحدة، على النحو التالي:

    * الإشكالية الأولى: اقتحام معركة ريال مدريد وبرشلونة؛ المتعلقة بقضية "نيجريرا" والجدل التحكيمي.

    * الإشكالية الثانية: زيادة التوتر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؛ بإبداء رأيه في استحقاق ثنائي النادي العاصمي لـ"الطرد" ضد الريال.

    * الإشكالية الثالثة: إغضاب بعض جماهير برشلونة؛ بدعم رأي ريال مدريد باستحقاق ثنائي أتلتيكو لـ"الطرد" في الديربي.

    نعم.. رودري أكد أن أتلتيكو استحق الفوز فنيًا، خلال تصريحاته سالفة الذكر؛ ولكن هو في النهاية أبدى رأيه في أمور جدلية، بعيدًا عن ناديه برشلونة.

    بمعنى؛ إذا أراد رودري أن يتحدث مثلًا، فمن الممكن أن يكتفي بالدفاع عن نزاهة برشلونة ونفي تلقيه مساعدات خاصة للتتويج بلقب الدوري.

    ولا أحد يطالب رودري هيرنانديز بـ"الكذب"، عند توجيه سؤال له عن الأندية المنافسة؛ ولكنه يجب أن يتعلم كيف يتجمل - كما يقال -، بالابتعاد عن إقحام نفسه وبرشلونة في المشاكل.