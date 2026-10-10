أطلق أتلتيكو مدريد هجوماً لاذعاً على غريمه في المدينة ريال مدريد، ساخراً من طاقمه الطبي بسبب عودة فيدريكو فالفيردي السريعة والمفاجئة إلى الجاهزية. فقد تم ضم اللاعب الأوروجواياني إلى آخر قائمة لجوزيه مورينيو بعد أسابيع قليلة فقط من إصابته المزعومة بالتواء شديد في الكاحل، ما أثار رداً ساخراً للغاية من فريق المتروبوليتانو.
"التعافي المعجزة" .. أتلتيكو يصدر بيانًا رسميًا للسخرية من ريال مدريد
عودة فالفيردي السريعة تُشعل جدل الديربي
تعرض فيديريكو فالفيردي لإصابة في الكاحل الأيسر خلال ديربي مدريد يوم 20 سبتمبر/أيلول عقب تدخل عنيف من النجم الكوري الجنوبي لي كانج-إن. وشخّص ريال مدريد في نهاية المطاف إصابة اللاعب الأوروجواياني على أنها التواء من الدرجة الثالثة، وهي إصابة تُبعد اللاعبين عادةً عن الملاعب لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.
وعلى الرغم من اضطراره للانسحاب من قائمة الأوروجواي خلال فترة التوقف الدولي، عاد لاعب خط الوسط إلى التدريبات الكاملة في فالديبيباس بعد 17 يومًا فقط من التشخيص الأولي. وأدرجه المدرب جوزيه مورينيو بعد ذلك في قائمة المباراة لمواجهة فياريال، وهو قرار أثار غضب غريم ريال مدريد في المدينة.
- ZUMA Press Wire
السخرية اللاذعة لأتلتيكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وتفاعلًا مع خبر جاهزية فالفيردي لمواجهة فياريال، لجأ أتلتيكو إلى حسابه الرسمي على منصة إكس ليشكّك علنًا في صحة التقرير الطبي الأولي لريال مدريد، واصفًا هذا التعافي السريع بشكل لافت بأنه أمر مستحيل.
وكتب النادي في منشوره: "نودّ أن نهنّئ ريال مدريد على مواصلته صناعة التاريخ من خلال إثباته أن 100 بالمئة من المجتمع الطبي العالمي كانوا على خطأ".
وأمعن النادي في السخرية عبر إرفاق مجموعة من الوسوم اللاذعة الموجّهة مباشرة إلى الطاقم الطبي في سانتياغو برنابيو، إذ اختُتم المنشور بالعبارة: "#تعافٍ_معجزة #تقرير_طبي #تمزق_من_الدرجة_الثالثة #القصة_التي_ألّفتموها".
التوترات لا تزال مشتعلة في مباراة الديربي
يضيف هذا السجال العلني الأخير مزيداً من الزيت على نار الخلاف المشتعل عقب الديربي الأخير، الذي فاز به أتلتيكو بنتيجة 2-1 على ملعب الميترو بوليتانو. وقد أثارت العرقلة الأصلية التي ارتكبها لي غضب معسكر ريال مدريد، الذي طالب بغضب بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة داخل أرضية الملعب.
وفي حين تجاهل الحكم وتقنية الفيديو المساعد تلك المطالبات خلال المباراة، اعترفت لجنة الحكام الفنية في إسبانيا (CTA) لاحقاً بأن اللاعب الكوري الجنوبي كان يستحق الطرد. ويبدو أن قرار أتلتيكو بالتشكيك علناً في خطورة الإصابة يمثل رداً مباشراً على الشكاوى المستمرة بشأن ذلك الخطأ التحكيمي.
- Alberto Gardin
اختبار فياريال في انتظار رجال مورينيو
يتعين على مورينيو الآن أن يقرر ما إذا كان سيُخاطر بالدفع بفالفيردي مباشرةً في التشكيلة الأساسية أمام فياريال أم أن يُدير دقائق لعبه انطلاقًا من مقاعد البدلاء. ستتجه كل الأنظار نحو تحركات اللاعب الأوروجواياني ولياقته البدنية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي آثار متبقية من التدخل المثير للجدل في مباراة الديربي.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا