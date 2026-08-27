مع تأهل نادي صباح الأذربيجاني إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بموسم 2026-2027، كتبت كرة القدم، قصة ملهمة جديدة، بطلها فالداش داميراوسكاس، ذلك المدرب الليتواني الذي لم يكن لاعبًا قط، وكانت شرارة انطلاقته الكروية، من برنامج "من سيربح المليون؟".

قصة عجيبة، خرجت من جعبة مدرب صباح، الذي حجز مقعدًا لفريقه، لأول مرة في تاريخه، ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على هبوعيل بئر سبع الإسرائيلي، في التصفيات النهائية.

وخسر صباح في مباراة الذهاب، خارج أرضه، بنتيجة (1-2)، قبل أن يرد الصاع صاعين في الإياب، بالفوز (5-2)، عقب الوصول إلى شوطين إضافيين، ليصبح في انتظار ما ستفسر عنه قرعة دوري الأبطال، في حفل الخميس.