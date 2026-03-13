يغمر فابيو إسبوزيتو شعور بالانفعال عندما يتحدث عن دييغو أرماندو مارادونا. مثل جميع النابوليين، لكنه أكثر منهم بقليل: «كان صديقاً لوالدي وعمي» - كما يروي في مقابلتنا - «كنا نسكن في الحي نفسه، وأتذكر عندما كان يأتي إلى منزلنا. لم أرَ تلك السعادة في عيني والدي في أي شخص آخر بعد ذلك». تكتب «مارادونا»، وتقرأ «تاريخ»: "كان دييغو ثورة في الفارق بين الشمال والجنوب الذي لحسن الحظ لم يعد موجوداً اليوم". إسبوزيتو، المقدم والوجه المعروف في شبكة فود نتوورك، يقدم عدة برامج من بينها "Pazzi di pizza" مع الفائز في مهرجان سانريمو 2026 سال دا فينشي و"Pazzi di Roma" مع باربرا فوريا؛ كما لديه بودكاست على مستوى التلفزيون وبرنامج إذاعي على راديو مارتي. لكن وسط كل هذا العمل، هناك دائمًا متسع لبعض كرة القدم: "كانت أول مرة لي في الملعب في مباراة نابولي وميلان في موسم 1993/1994: كنا في مأزق، وفي الدقائق الأخيرة سجل دي كانيو هدفًا بعد خدعة مزدوجة على باريزي ومالديني. كنت في المنصة مع أبي. وكانت آخر مرة هذا العام ضد فيورنتينا، لكن في المدرج".
ترجمه
فابيو إسبوزيتو، من التلفزيون إلى كرة القدم: «مارادونا في المنزل مع أبي، والعطلات مع كانافارو وسال دافينشي في الملعب»
هل يمكنك أن تروي لنا حكاية عائلية عن مارادونا؟
"جاء إلى حفل تعميد ابن عمي حاملاً معه 40 ساعة بلاستيكية ذهبية اللون. كنا نحن الأطفال نعتقد أنها ساعات ذهبية حقيقية، ولما رأيناها انبهرنا بها".
كيف كان تأثير دييغو أرماندو مارادونا في المنزل؟
"كان رائعاً. كنت في السابعة أو الثامنة من عمري، ولم يكن يأتي أبداً بمفرده: كان يصطحب معه كاريكا وجوردانو وأليماو... وكنت أطلب من كل واحد منهم أن يوقع لي على كل صفحات مذكراتي".
هل بقيت على اتصال به حتى بعد تقاعده؟
"نعم، لفترة من الوقت؛ لم أره خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية لأنه ابتعد عن الجميع".
من هم أصدقاؤك في عالم كرة القدم؟
"بورييلو الذي قضينا معه أمسيات عديدة في ميلانو، ونذهب في إجازة مع آل كانافارو وغيرهم من لاعبي كرة القدم السابقين من جيلي. لقد نشأت وأنا ألعب مع كريستيان ماجيو واللاعبين كانافارو، واليوم يدرس أطفالنا في نفس الفصل بالمدرسة. وإلى جانبهم، هناك أيضًا أطفال ميرتنز وكافاني وبهرامي...".
هل لديك أي أسئلة تود طرحها عليهم؟
"ذات مرة اجتمعنا جميعًا للمشاركة في مباراة نظمتها المدرسة: نظرت حولي ورأيت أن جميع اللاعبين كانوا من لاعبي نابولي السابقين، فقلت في نفسي: 'ماذا أفعل أنا هنا؟!'".
أي نوع من المشجعين أنت؟
"أشعر بشدة بمجريات المباراة؛ فلنقل إنني، بصفتي لاعب كرة قدم سابق، أحاول أيضًا تحليل المباراة قليلاً من الناحية التكتيكية. لكن عندما ترتفع الأدرينالين، أكون من أولئك الذين «يعيشون» الـ90 دقيقة".
في أي مستوى لعبت؟
"في دوري الهواة، كنت ألعب في مركز الجناح الأيسر الهجومي وأستخدم القدم غير المفضلة. وكنت أسدد الكرة بضربة ملتفة…".
لطالما كانت نابولي مدينة قريبة جدًا من الفريق.
"إن وجود فريق واحد فقط، دون منافسة حقيقية، أمر مفيد. علاوة على ذلك، نجح دي لورينتيس بشكل كبير في جذب النساء والعائلات إلى الملعب، مما أدى إلى توسيع قاعدة الجماهير. هناك نوعان من المشجعين: أولئك الذين ينظرون إلى كرة القدم على أنها عرض ترفيهي، وأولئك الذين يعتبرونها ديانة".
ما هي أكبر حماقة قمت بها من أجل نابولي؟
"مباراة نابولي وبارما قبل 23 عاماً. كنتُ في ميلانو ماريتيم مع أصدقائي، وكانت الساعة 9 أو 9:30 صباحاً: نظرنا إلى بعضنا البعض وقلنا: "لماذا لا نذهب إلى الملعب؟!". قطعنا الطريق بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، وما زلتُ أتذكر أننا استغرقنا 4 ساعات وربع. ووصلنا في الوقت المناسب".
خرافة لا جدال فيها؟
"سواء كنت تشاهد المباراة من المنزل أو في الملعب، يجب عليك ارتداء ملابس نادي نابولي بشكل صارم. دائمًا وفي كل الأحوال. إذا كنا في المنزل، وكان هناك شخص يشجع فريقًا آخر، فيمكنه البقاء ولكن عليه أن ينتقل إلى غرفة أخرى".
باستثناء مارادونا، من هو اللاعب الذي تحبه أكثر؟
"سأذكر اسمين تركا بصمة في تاريخ نابولي الحديث: كافاني وميرتنز. كان من المثير مشاهدته عن قرب، أما اللاعب البلجيكي فقد كان دائمًا يقبل بالبدء من مقاعد البدلاء مع جميع المدربين، دون أن يتذمر أبدًا".
لقد قدمت برنامجاً مع سال دا فينشي، وهو أيضاً من مشجعي نابولي.
"نذهب إلى الملعب معاً في أغلب الأحيان، ونعلق على المباريات، ويمكنني أن أقول لكم إنه من أشد المعجبين بأنطونيو كونتي. فكلما بدأت الشائعات تدور حول احتمال رحيله، يشعر بالقلق. وعندما يكون لدى سال عرض مسرحي في الوقت الذي يلعب فيه نابولي، يطلب من المذيع أن يعرض له نتيجة المباراة مباشرةً".
مع من تود تقديم برنامج رياضي؟
"أعجبني أسلوب ديليتا ليوتا في إدارة الحوار: الأمر ليس سهلاً لأن الكثيرين يركزون على مظهرها الخارجي، لكنها دائماً ما تبرع في أدائها كمقدمة برامج رياضية. علاوة على ذلك، في هذا الصدد، أود أن أرشح فيرونيكا جنتيل (برنامج "Le Iene"، محرر)".