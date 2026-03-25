فابينيو يؤكد أن نيمار لا يزال «أكثر لاعبي البرازيل موهبة» وقد يكون «مهمًا للغاية» في كأس العالم 2026

امتدت المحادثة حول المواهب المتميزة لتشمل المنافسين القادمين للبرازيل، حيث أبدى فابينيو رأيًا مفاجئًا بشأن خط الهجوم الفرنسي. على الرغم من اعتزال كريم بنزيمة اللعب الدولي منذ عام 2022، إلا أن زميله السابق في فريق الاتحاد يؤكد أن اللاعب المخضرم لا يزال أفضل مهاجم فرنسي: "بالطبع، لديه الموهبة. أعتقد أنه لا يزال أفضل رقم 9 فرنسي. إلى جانب ذلك، لا أعرف حتى ما إذا كان رقم 9 حقيقي، لكن كريم قوي جدًا، وهو يصنع الفارق"، قال فابينيو. "يمكنه التسجيل، ويمكنه صنع الفرص... هذا هو كريم. في التدريبات، ما زلت أرى جودته أمام المرمى. إنه مثير للإعجاب. في السعودية، هناك مباريات أصعب قليلاً بسبب الحرارة. لكنك تشعر أن ذلك لا يشكل فرقاً بالنسبة له. إنه يركض، ويعمل بجد، وهو حاسم".