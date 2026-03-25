AFP
ترجمه
فابينيو يؤكد أن نيمار لا يزال «أكثر لاعبي البرازيل موهبة» وقد يكون «مهمًا للغاية» في كأس العالم 2026
"الضغط" البرازيلي
تدخل البرازيل دورة كأس العالم 2026 تحت ضغط هائل، بعد أن فشلت في رفع الكأس منذ فوزها عام 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية. وتحت قيادة أنشيلوتي، أُدرجت المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب واسكتلندا وهايتي في البطولة المقبلة التي ستُقام في أمريكا الشمالية. يصر لاعب خط وسط الاتحاد فابينيو، الذي عاد بشكل مفاجئ إلى صفوف المنتخب الوطني أواخر العام الماضي وشارك مؤخراً في مباراة ودية ضد تونس في نوفمبر 2025، على أن الفريق يركز على إنهاء فترة الجفاف هذه بغض النظر عما إذا كان يُعتبر المرشح المفضل للفوز بالبطولة أم لا. وقال لصحيفة"ليكيب": "بالنسبة للبرازيل، من النادر أن تمر بفترة جفاف من الألقاب كهذه. نحن اللاعبون لا نهتم بما إذا كنا المرشحين المفضلين أم لا. نحن نعلم أننا قادرون على تحقيق إنجاز مميز، وأننا قادرون على الوصول إلى النهاية. أعتقد أن هذه هي العقلية التي يجب أن نتحلى بها".
فابينيو يدعم نيمار في طموحاته لعام 2026
على الرغم من استبعاد نيمار من التشكيلة الأخيرة للمباريات الودية ضد فرنسا وكرواتيا لتركيز جهوده على استعادة لياقته البدنية مع فريق سانتوس، إلا أن تأثيره لا يزال موضوع نقاش رئيسي. ورغم أن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لم يشارك مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2023، إلا أن فابينيو مصمم على أن نيمار، إذا كان في كامل لياقته، يظل أفضل لاعب قادر على حسم المباريات في المنتخب. وقال اللاعب السابق في ليفربول بعد انضمامه إلى تشكيلة أنشيلوتي الأخيرة: "بالنسبة لي، لا يزال نيمار أكثر اللاعبين البرازيليين موهبةً اليوم. يمكنه أن يصنع الفارق في أي لحظة، لذا يمكن أن يكون مهمًا للغاية في كأس العالم. إذا كان في حالة جيدة ولياقة بدنية عالية، فهو الأفضل".
إشادة كبيرة بالنجم المخضرم بنزيمة
امتدت المحادثة حول المواهب المتميزة لتشمل المنافسين القادمين للبرازيل، حيث أبدى فابينيو رأيًا مفاجئًا بشأن خط الهجوم الفرنسي. على الرغم من اعتزال كريم بنزيمة اللعب الدولي منذ عام 2022، إلا أن زميله السابق في فريق الاتحاد يؤكد أن اللاعب المخضرم لا يزال أفضل مهاجم فرنسي: "بالطبع، لديه الموهبة. أعتقد أنه لا يزال أفضل رقم 9 فرنسي. إلى جانب ذلك، لا أعرف حتى ما إذا كان رقم 9 حقيقي، لكن كريم قوي جدًا، وهو يصنع الفارق"، قال فابينيو. "يمكنه التسجيل، ويمكنه صنع الفرص... هذا هو كريم. في التدريبات، ما زلت أرى جودته أمام المرمى. إنه مثير للإعجاب. في السعودية، هناك مباريات أصعب قليلاً بسبب الحرارة. لكنك تشعر أن ذلك لا يشكل فرقاً بالنسبة له. إنه يركض، ويعمل بجد، وهو حاسم".
الاستعدادات النهائية لأمريكا الشمالية
تواجه البرازيل اختبارًا حاسمًا أمام فرنسا يوم الخميس المقبل، مما يتيح لأنشيلوتي فرصة حاسمة ليرى ما إذا كان بإمكان فريقه أن يبدع هجوميًا في غياب نجمه السابق. ورغم أن نيمار ساهم في تسجيل أربعة أهداف في ثلاث مباريات فقط مع سانتوس هذا الموسم، إلا أنه يتعين عليه أولاً أن يثبت قدرته على الحفاظ على لياقته البدنية لإسكات المشككين قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية لكأس العالم في مايو.