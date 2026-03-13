بيو إسبوزيتو، مهاجم إنتر ميلان المولود عام 2005، لا يزال محط الأنظار، سواء بسبب أدائه على أرض الملعب أو بسبب الشائعات المتداولة في سوق الانتقالات، لا سيما تلك المتعلقة باهتمام الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز. آخر الشائعات، التي أثارت ضجة كبيرة، هي تلك التي نشرها فابريزيو رومانو، الذي أفاد بأن نيوكاسل يقدربشدة المهاجم الشاب لإنتر (38 مباراة و7 أهداف هذا الموسم) والمنتخب الوطني (5 مباريات و3 أهداف).
فابريزيو رومانو - إنتر، نيوكاسل مستعد للتحرك بجدية من أجل بيو إسبوزيتو
نيوكاسل جاد في مسعاه
"أحد اللاعبين الذين يعتبرهم إنتر ميلان غير قابلين للتفاوض في الصيف هو بالتأكيد بيو إسبوزيتو - يقول فابريزيو رومانو على قنواته -. في الخارج، تحدث الكثيرون عن أرسنال، لكن الغانرز لم يتخذوا أي خطوة، بخلاف استكشاف العديد من اللاعبين. من الناحية المالية، فإن نادي نيوكاسل هو الذي سيكون مستعدًا، حسب ما أعرف، للتعاقد معمهاجم في الصيف: اسم إسبوزيتو هو أحد الأسماء المتداولة، وهو لاعب محبوب للغاية، لكن إنتر ميلان لا ينوي التخلي عنه".
موقف إنتر
الكثير من الإشادة إذن، لملف شخصي في صعود قوي على الصعيدين الوطني والدولي، ولكن هناك يقين أساسي: إنتر ميلان تنوي بناء مستقبل هجومها على بيو إسبوزيتو، ومن الصعب جدًا أن تستسلم للإغراءات، وهي مستعدة أيضًا لرفض عروض مالية كبيرة. كما في حالات أخرى، سيكون لإرادة اللاعب دورًا في تغيير الوضع.
