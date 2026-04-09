سيسك فابريجاس .. مُلهم كومو الذي تحول من حلم لإنتر إلى عقبة أمام تحقيق لقب الدوري الإيطالي

يُعدّ يوم 4 يونيو 2025 واحدًا من تلك الأيام الفاصلة، القادرة على تغيير مسار الأحداث المستقبلية: سيموني إنزاجي لم يعد رسميًا مدرب إنتر، وذلك بعد أربعة أيام من هزيمة ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

"لقد حانت لحظة الافتراق بين إنزاجي وإنتر. هذا هو القرار الذي تم اتخاذه بالاتفاق المشترك بعد الاجتماع الذي عُقد قبل دقائق قليلة".

"ستُذكر فترة إنزاجي في إنتر من قبل الجماهير واللاعبين والإداريين والموظفين بوصفها فترة اتسمت بشغف كبير، مقرونًا بالاحترافية والتفاني".

"ستة ألقاب: لقب دوري واحد (الاسكوديتو)، وكأسَا إيطاليا، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الإيطالي، هي حصيلة أربعة مواسم أعادت النادي إلى قمم كرة القدم الإيطالية والأوروبية. إنزاجي أحد المدربين الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ النيراتزوري، إلى جانب أسماء لامعة أخرى من بينهم هيريرا، مانشيني، تراباتوني ومورينيو. ومثل الأعضاء الحصريين الآخرين في هذه القائمة، ساهم إنزاجي بشكل كبير في إثراء سجل ألقاب إنتر، وسيبقى إلى الأبد في التاريخ بوصفه المدرب الذي قادنا إلى الفوز بالنجمة الثانية".

الاسم الأول على قائمة البدلاء هو فابريجاس، المنخرط في فعالية في لندن برفقة رئيس كومو، سوارسو: وتحديدًا العاصمة الإنجليزية هي وجهة رحلة المدير الرياضي للنيراتزوري أوسيليو، في محاولة لإقناع كليهما.