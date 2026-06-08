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معتز الجمال

فابريجاس: "وهم" السوشيال ميديا أفسد كرة القدم.. ولهذا لا يضم كومو لاعبين إيطاليين!

كومو
سيسك فابريجاس
نيكو باز
إيطاليا
الدوري الإيطالي

المدرب الإسباني يرسم طريق الكرة الإيطالية

تحدث سيسك فابريجاس، المدير الفني الإسباني لفريق كومو، عن شغفه المبكر بكرة القدم وتأثير التكنولوجيا الحديثة على اللعبة. واستعاد فابريجاس ذكريات طفولته خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية قائلاً: "تعلمت لعب كرة القدم في الشارع أسفل منزلي، كنت أستمتع بركل الكرة ضد الحائط أو على أبواب المحلات التجارية". وأشار إلى أنه يرى نفسه في تلك المباريات الملحمية التي كانت تضم أعدادًا كبيرة من اللاعبين في ملاعب القرية، واصفًا تعلقه باللعبة حينها بـ"الهوس الرائع".

وأعرب المدرب الإسباني عن أمنيته في أن يعيش أطفاله تلك الفرحة والشعور بالحرية الإبداعية، مبديًا أسفه لسيطرة الأجهزة اللوحية ووسائل التواصل الاجتماعي على وقت الأطفال في العصر الحالي. وأوضح فابريجاس موقفه الحازم تجاه التكنولوجيا، واصفًا المجتمع الرقمي بـ"الوهم"، ومؤكدًا أن ابنته البالغة من العمر 13 عامًا هي الوحيدة في صفها التي لا تمتلك هاتفًا ذكيًا. وأضاف: "لن تحصل عليه حتى تبلغ السادسة عشرة أو السابعة عشرة، أحاول حماية مراهقتها وأريدها أن تستخدمه بوعي، لا أن تترك الهاتف يلتهم وقت حياتها".

وفي سياق متصل، انتقد نجم برشلونة وآرسنال السابق عقلية الجيل الحالي من الشباب، مشيرًا إلى أنهم فقدوا القدرة على الصبر والتركيز لأكثر من دقيقتين. وشدد على ضرورة تقبل الأخطاء كجزء طبيعي وضروري من اللعبة، مبديًا استياءه من انشغال بعض اللاعبين الشباب بهواتفهم حتى في لحظات ظهورهم الأول مع الفريق الأول بدلاً من الارتباط بالمجموعة. وأردف: "أين الفرحة؟ أنا أجعلهم يحتفلون بكل شيء، الظهور الأول، الهدف الأول.. يجب أن نعيش الفرحة، فكرة القدم أسلوب حياة وطريقة للوجود".

وتطرق فابريجاس إلى الضغوطات المحيطة بكرة القدم والتي أفقدتها طابعها "الشاعري"، موضحًا أن غياب الصبر لتطوير اللاعبين، إلى جانب الدور السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل بيئة اللعبة أكثر عنفًا وسرعة. وقال في هذا الصدد: "لم نعد نتحدث عن كرة القدم، بل نتبادل الإهانات، يكفي أن تخطئ في مباراة واحدة لتصبح نكرة".

وعن الجانب التكتيكي، يرى مدرب كومو أن سعي الجميع للتحكم والتخطيط في كرة القدم الحديثة أضفى عليها طابعًا "روبوتيًا"، مما قلص من مساحة الموهبة والإبداع. وتابع منتقدًا الأساليب الدفاعية البحتة: "الجميع يدافع جيدًا، لكن قلة من يهاجمون، لقد أصبح كل شيء دفاعيًا أكثر منه هجوميًا"، مستشهدًا بما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما ألقى فابريجاس الضوء على فلسفته في تدريب فرق الشباب بنادي كومو، حيث يولي الجانب الفني الأهمية القصوى مثل البناء والمراوغة، معبرًا عن خيبة أمله من تركيز بعض المدربين الآخرين على الفوز والالتزام التكتيكي الصارم على حساب متعة الأطفال وتواصلهم داخل الملعب.

وووصل فابريجاس تصريحاته بالكشف عن قواعده الصارمة داخل معسكرات الفريق، حيث يمنع استخدام الهواتف المحمولة أثناء تناول الطعام لتعزيز التواصل بين اللاعبين. وأبدى استغرابه الشديد من استخدام بعض اللاعبين للهواتف أثناء عمليات الإحماء أو قبل انطلاق المباريات بدقائق معدودة، متسائلاً باستنكار: "مع من يجب أن تتحدث؟ والحكم على وشك إطلاق صافرة البداية!".

  • كومو بدون إيطاليين

    وعلى صعيد تشكيلة الفريق، أبدى فابريجاس أسفه الشديد لغياب اللاعبين الإيطاليين عن صفوف نادي كومو في الوقت الراهن، مسترجعًا ذكريات التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية عندما كان الفريق يضم نسبة 95% من اللاعبين المحليين. وأوضح المدرب الإسباني: "هذا العام لم يحالفنا الحظ في إيجاد لاعبين إيطاليين يتناسبون مع طريقتنا في اللعب، لكني أدرك حجم المشكلة، وأشعر أنني جزء من كرة القدم الإيطالية وأريد المساعدة في إنعاش اللعبة في هذا البلد، بدءًا من تطوير قطاع الشباب".

    وتطرق فابريجاس إلى صعوبات سوق الانتقالات وفلسفته في بناء الفريق، مشيرًا إلى تفضيله الاستقرار على إجراء تغييرات جذرية في الشتاء، حيث قال: "هذا العام، في شهر يناير، لم نتعاقد مع أحد. أنا لا أحب القوائم التي يتم تجديدها بالكامل خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ لأن ذلك يغذي عدم الاستقرار، وإذا قمت بتغيير عشرة لاعبين كل ستة أشهر، يصبح من المستحيل بناء فريق". وأضاف أن الشراء من السوق المحلي، سواء في إيطاليا أو إنجلترا، بات معقدًا ومكلفًا للغاية، مبينًا أن لاعبين جيدين باتوا يُقيّمون بـ 40 مليون جنيه إسترليني، ومؤكدًا في الوقت ذاته سعيه المستمر لإيجاد عناصر إيطالية تتوافق مع رؤيته الفنية.

    وفيما يخص التحدي الأكبر المتمثل في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وجه فابريجاس تحذيرًا شديد اللهجة للاعبيه بضرورة تحقيق قفزة نوعية في الأداء، مصرحًا: "يجب علينا تحسين الفريق كثيرًا، دوري أبطال أوروبا ليس مزحة، وإذا لم تكن على المستوى المطلوب فسيقضون عليك بنتائج تشبه نتائج التنس". وشدد على أهمية الحذر والتعلم من تجارب أندية مثل جيرونا وليستر سيتي ونوتينجهام فورست التي عانت من تراجع بعد مواسم استثنائية، لافتًا إلى صعوبة المنافسة المحلية أيضًا بعد أن حصد فريقه 71 نقطة احتل بها المركز الرابع في الدوري، وهو رصيد كان ليضعه في مركز أفضل في دوريات أخرى. وحول مستقبل نجمه الشاب نيكو باز، المرتبط بالعودة إلى ريال مدريد، فضل المدرب الإسباني ترك الباب مفتوحًا، مكتفيًا بالقول: "لا نعرف بعد، إنه سعيد جدًا بوجوده معنا، وسنرى ما سيحدث".

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  • كأس العالم بدون إيطاليا

    وانتقل فابريجاس للحديث عن المشهد العام للكرة الإيطالية، مستذكرًا المواجهات التاريخية ضد أساطير مثل ديل بييرو وبيرلو وبوفون، ومعبرًا عن حزنه لغياب إيطاليا عن كأس العالم. وأكد مجددًا التزامه بالمساهمة في الحل عبر التركيز على قطاع الشباب بنادي كومو وتكوين لاعبين محليين.

    كما انتقد نجم آرسنال السابق ظاهرة الإقالات السريعة للمدربين، معتبرًا إياها دليلاً على وجود خطأ إداري من الأساس. وأوضح: "عندما تتم إقالة العديد من المدربين بعد ثلاث مباريات، يجب أن يتمتع المدرب بسلطة على اللاعبين وعلى الإدارة أن تدعمه. لا يمكنك طرده لمجرد أن الجماهير تطلق صافرات الاستهجان". وضرب فابريجاس المثل بمشروع نادي آرسنال مع مدربه ميكيل أرتيتا، الذي حظي بدعم الإدارة رغم احتلاله المركز الثامن في مواسمه الأولى، ليتمكن في النهاية من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول لنهائي دوري الأبطال.

    واختتم فابريجاس تصريحاته بالدفاع عن مشروعه الشاب مع كومو، موضحًا أنه يعتمد على ثالث أكثر فريق في أوروبا إشراكًا للاعبين تحت 23 عامًا. ووجه رسالة بضرورة التحلي بالصبر ومنح الشباب الوقت للتطور، منتقدًا ثقافة "كل شيء أو لا شيء" في كرة القدم: "يجب أن نتوقف عن التفكير في أنك إذا احتليت المركز الثاني في الدوري فقد فشلت. شخص واحد فقط يفوز، فهل فشل كل الآخرين؟ أنا لا أفكر بهذه الطريقة، عالمي مختلف تمامًا".