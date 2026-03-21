تعيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إحياء الماضي وتثير قضية جديدة. بعد قرار منح كأس الأمم الأفريقية 2026 للمغرب بعد 58 يوماً من خسارة النهائي على أرض الملعب أمام السنغال، يشن الاتحاد الغيني لكرة القدم هجوماً مضاداً: لتقع الأضواء على نسخة عام 1976.





في أديس أبابا، مع النظام القديم الذي كان يعتمد على مرحلة نهائية من المجموعات، أصبحت المباراة الأخيرة بين غينيا والمغرب حاسمة: كان على الغينيين الفوز، بينما كان يكفي المغاربة التعادل. بعد تقدم غينيا، غادر المغرب الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي، ولم يعد إلا بعد أكثر من عشر دقائق. وفي النهاية، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، مما منح اللقب للمنتخب الشمال أفريقي.



