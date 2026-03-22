AFP
ترجمه
"غير منضبط، عدواني، وعنيف" - مدرب مرسيليا يغضب بعد إصابة ماسون غرينوود "بجروح خطيرة" جراء تدخل عنيف
لم يتردد بيي في إبداء رأيه بعد المباراة عقب الخسارة 2-1 يوم الأحد. اندلعت الجدل في الدقيقة 13 عندما قاد غرينوود هجمة مرتدة سريعة، لكنه تعرض لعرقلة متأخرة من مدافع ليل كالفين فيردونك. أدى الاصطدام العنيف إلى طيران الجناح في الهواء، مما أثار غضب مقاعد البدلاء للفريق المضيف على الفور. وعلى الرغم من أن المهاجم حاول مواصلة اللعب بعد المخالفة، إلا أن شدة التدخل كانت أكبر من أن يتحملها. ولم يستمر سوى خمس دقائق أخرى قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 18، مما غيّر تمامًا ديناميكية هذه المواجهة الحاسمة في الدوري الفرنسي.
بيي ينتقد بعد إصابة غرينوود
كان المدرب الرئيسي حازماً في حديثه مع وسائل الإعلام، حيث شن هجوماً لاذعاً على التحكيم، وفقاً لـ RMC Sport. وقال بيي: "تدخل هارالدسون كان غير متحكم فيه، عدواني وعنيف". "وحتى لو اعتبرنا أنه لا يمكن إنكار وجود فرصة لتسجيل هدف في مخالفة فيردونك، فإن الأمر لا يزال يمثل تصادمًا عنيفًا لأنه أصيب. ثم هاجمه هارالدسون من الخلف. لذا، إذا كان الأمر يتطلب لكمة حتى يتم إشهار البطاقة الحمراء، فلا بأس... لكن هذا العنف يجب أن يُعاقب عليه. وقد حكموا بأنها مخالفة تستحق البطاقة الصفراء. لكن لدينا لاعبًا مصابًا إصابة خطيرة، وهذا غير مجرى المباراة".
هارالدسون يفلت من البطاقة الحمراء
أدى الخطأ الأول الذي ارتكبه المهاجم إلى اندلاع شجار جماعي ضخم على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين. وخلال تلك المشاجرة المحتدمة، دفع هارالدسون المهاجم المصاب بقوة من الخلف. وتدخل الحكم بينوا باستيان، ليقوم في النهاية بإشهار البطاقات الصفراء في وجه فيردونك وهارالدسون واللاعب الإنجليزي نفسه. وأثار قرار الاكتفاء بتوجيه إنذار للاعب الدولي الأيسلندي حيرة وغضب مدرب مرسيليا. جادل المدرب بأن عدم فرض عقوبة شديدة على مثل هذا العمل العدواني الصارخ لم يحمِ لاعبيه، خاصة بالنظر إلى الخطر الجسدي الذي تعرض له مهاجمه النجم للتو خلال الدقائق الأولى الفوضوية من المباراة.
عودة ليل المتأخرة تفاجئ المضيفين
كان فقدان محرك الهجوم الخاص بهم عاملاً حاسماً بالنسبة للمضيفين. ورغم تقدمهم بهدف سجله إيثان نوانيري قبل نهاية الشوط الأول بقليل، إلا أن الأمور انقلبت عليهم في الشوط الثاني. وسرعان ما أدرك توماس مونييه التعادل، قبل أن يسجل المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 86، ليقلص الفارق بين مرسيليا صاحب المركز الثالث وليل صاحب المركز الخامس إلى نقطتين فقط. ودافع بيي عن دور لاعبه في المشاجرة، وخلص إلى القول: "عندما أشاهد الصورة، أتفهم رد فعل غرينوود، الذي يرتبط بالخوف. أعتقد أن إعطاء بطاقة صفراء للاعبين الثلاثة ليس قراراً يتماشى مع ما حدث".
