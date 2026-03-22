Goal.com
مباشر
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LILLEAFP
معتز الجمال

ترجمه

"غير منضبط، عدواني، وعنيف" - مدرب مرسيليا يغضب بعد إصابة ماسون غرينوود "بجروح خطيرة" جراء تدخل عنيف

انتقد حبيب بيي، مدرب مرسيليا، التحكيم بشدة عقب خسارة فريقه على أرضه بنتيجة 2-1 أمام ليل. وأبدى مدرب «أوم» غضبه الشديد بعد أن اضطر المهاجم الإنجليزي ماسون غرينوود إلى مغادرة الملعب بسبب إصابة في وقت مبكر من المباراة. وأدان بيي سلسلة من التدخلات العنيفة، موجهًا انتقادات خاصة إلى هاكون هارالدسون بسبب دفعة عنيفة يعتقد أنها تستحق بطاقة حمراء مباشرة.

    لم يتردد بيي في إبداء رأيه بعد المباراة عقب الخسارة 2-1 يوم الأحد. اندلعت الجدل في الدقيقة 13 عندما قاد غرينوود هجمة مرتدة سريعة، لكنه تعرض لعرقلة متأخرة من مدافع ليل كالفين فيردونك. أدى الاصطدام العنيف إلى طيران الجناح في الهواء، مما أثار غضب مقاعد البدلاء للفريق المضيف على الفور. وعلى الرغم من أن المهاجم حاول مواصلة اللعب بعد المخالفة، إلا أن شدة التدخل كانت أكبر من أن يتحملها. ولم يستمر سوى خمس دقائق أخرى قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 18، مما غيّر تمامًا ديناميكية هذه المواجهة الحاسمة في الدوري الفرنسي.

    • إعلان
  • FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP

    بيي ينتقد بعد إصابة غرينوود

    كان المدرب الرئيسي حازماً في حديثه مع وسائل الإعلام، حيث شن هجوماً لاذعاً على التحكيم، وفقاً لـ RMC Sport. وقال بيي: "تدخل هارالدسون كان غير متحكم فيه، عدواني وعنيف". "وحتى لو اعتبرنا أنه لا يمكن إنكار وجود فرصة لتسجيل هدف في مخالفة فيردونك، فإن الأمر لا يزال يمثل تصادمًا عنيفًا لأنه أصيب. ثم هاجمه هارالدسون من الخلف. لذا، إذا كان الأمر يتطلب لكمة حتى يتم إشهار البطاقة الحمراء، فلا بأس... لكن هذا العنف يجب أن يُعاقب عليه. وقد حكموا بأنها مخالفة تستحق البطاقة الصفراء. لكن لدينا لاعبًا مصابًا إصابة خطيرة، وهذا غير مجرى المباراة".


  • هارالدسون يفلت من البطاقة الحمراء

    أدى الخطأ الأول الذي ارتكبه المهاجم إلى اندلاع شجار جماعي ضخم على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين. وخلال تلك المشاجرة المحتدمة، دفع هارالدسون المهاجم المصاب بقوة من الخلف. وتدخل الحكم بينوا باستيان، ليقوم في النهاية بإشهار البطاقات الصفراء في وجه فيردونك وهارالدسون واللاعب الإنجليزي نفسه. وأثار قرار الاكتفاء بتوجيه إنذار للاعب الدولي الأيسلندي حيرة وغضب مدرب مرسيليا. جادل المدرب بأن عدم فرض عقوبة شديدة على مثل هذا العمل العدواني الصارخ لم يحمِ لاعبيه، خاصة بالنظر إلى الخطر الجسدي الذي تعرض له مهاجمه النجم للتو خلال الدقائق الأولى الفوضوية من المباراة.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP

    عودة ليل المتأخرة تفاجئ المضيفين

    كان فقدان محرك الهجوم الخاص بهم عاملاً حاسماً بالنسبة للمضيفين. ورغم تقدمهم بهدف سجله إيثان نوانيري قبل نهاية الشوط الأول بقليل، إلا أن الأمور انقلبت عليهم في الشوط الثاني. وسرعان ما أدرك توماس مونييه التعادل، قبل أن يسجل المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 86، ليقلص الفارق بين مرسيليا صاحب المركز الثالث وليل صاحب المركز الخامس إلى نقطتين فقط. ودافع بيي عن دور لاعبه في المشاجرة، وخلص إلى القول: "عندما أشاهد الصورة، أتفهم رد فعل غرينوود، الذي يرتبط بالخوف. أعتقد أن إعطاء بطاقة صفراء للاعبين الثلاثة ليس قراراً يتماشى مع ما حدث".

الدوري الفرنسي
ليل crest
ليل
ليل
لانس crest
لانس
لانس
الدوري الفرنسي
موناكو crest
موناكو
موناكو
مارسيليا crest
مارسيليا
مارسيليا