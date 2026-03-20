"غير مفهوم": أسطورة النادي ينتقد استبعاد نجم بوروسيا دورتموند من تشكيلة يوليان ناجلسمان للمنتخب الألماني

وقال أسطورة النادي في مقابلة مع قناة "سكاي": "لقد قدم المهاجم أداءً استثنائياً خلال الأسابيع الماضية، وكان له دور حاسم في بوروسيا دورتموند. كنت أتمنى أن يشارك ماكسي في المباراة"، مشدداً على أنه "لا يمكنني فهم هذا القرار".

في الواقع، يمر بيير بفترة رائعة منذ عدة أسابيع. سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خمسة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة في آخر 12 مباراة بالدوري الألماني. كما تألق كمسجل للأهداف في مباراة الذهاب من الدور الفاصل ضد أتالانتا بيرغامو في دوري أبطال أوروبا (2-0).

وبالتالي، فإن حصيلة بيير في الموسم الحالي جديرة بالثناء على الرغم من تقلب مستواه في النصف الأول من الموسم. في 36 مباراة رسمية في جميع المسابقات، ساهم في 16 هدفاً (تسعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة).