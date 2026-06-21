"غير مجبرين على التمرير لرونالدو".. نجم البرتغال تحت مرمى نيران جماهير كريستيانو بسبب تصريحاته!

اشتعلت الأجواء داخل معسكر المنتخب البرتغالي المشارك في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا وذلك بعد التصريحات النارية التي أطلقها الجناح الشاب فرانسيسكو كونسيساو بشأن القائد كريستيانو رونالدو والالتزام بالتمرير له داخل الملعب.

وجاءت هذه الكلمات لتفتح على لاعب يوفنتوس الإيطالي أبواب الجحيم من قبل الجماهير العاشقة للنجم التاريخي والتي اعتبرت الحديث تقليلًا غير مقبول من قيمة الهداف التاريخي لكرة القدم خاصة في توقيت حساس يمر به الفريق بعد سقطة الجولة الأولى وتراجع الأداء الهجومي بشكل عام للبرتغال

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي المخصص للحديث عن مباراة أوزبكستان المقبلة: "رونالدو لا مثيل له عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف لكن الفريق لا يشعر بالحاجة أو الالتزام بمنحه الكرة دائمًا، أنا أمرر الكرة للاعب الأفضل والخالي من الرقابة".

وأضاف النجم الشاب في حديثه مؤكدًا أن رونالدو متواجد هنا لتقديم المساعدة مثل أي لاعب آخر في المنتخب البرتغالي مشيرًا إلى أن الأمور داخل المستطيل الأخضر تحدث في أجزاء من الثانية بناء على الغريزة ولا مجال للتفكير في الأسماء أو النجومية.



