"غير كفء لكنه غير فاسد" - وصف حضور بول تيرني في اجتماع لاعبي تشيلسي بأنه "صورة سيئة" لحكام الدوري الإنجليزي الممتاز
عرض غريب قبل المباراة
أدان الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، كلاتنبرغ، تصرفات الحكم تيرني في مقاله المنشور بصحيفة «ديلي ميل». وأعرب كلاتنبرغ عن دهشته من المشاهد التي سبقت المباراة، قائلاً: «صورة بول تيرني وهو يقف وسط تجمع لاعبي تشيلسي، وينظر مباشرة إلى عدسة كاميرا التلفزيون، لم تكن غريبة للغاية فحسب، بل كانت أيضاً صورة سيئة للغاية بالنسبة للحكم».
وأشار إلى أن الحكم كان لديه فرصة كبيرة لتجنب هذه الموقف تماماً. وقال كلاتنبرغ: "كان لدى تيرني فرص عديدة لتجاوز لاعبي تشيلسي لكنه ترك الأمر يحدث"، مضيفاً: "من لغة جسده، بدا أنه يستمتع بذلك". وأشار الحكم السابق إلى أن الموقع الطبيعي للحكم عند بدء المباراة يجب أن يكون بعيداً عن دائرة الوسط.
الإحباط في نيوكاسل والصورة العامة
كان التأثير النفسي على الفريق المنافس نقطة خلاف رئيسية بالنسبة لكلاتنبرغ، الذي رأى أن الفريق الضيف كان له كل الحق في الشعور بالظلم. وفي معرض تعليقه على هذه الديناميكية والتوتر الذي تولده، كتب: «لو كنت لاعباً في نيوكاسل، لكان من الطبيعي أن أشعر بالاستياء والغضب لرؤيته داخل تجمع لاعبي تشيلسي».
وأكد أنه على الرغم من عدم وجود شكوك في وجود مخالفة، إلا أن المظهر الخارجي يدعو إلى تدقيق شديد. وقال كلاتنبرغ: "قد يكون الحكام في هذا البلد غير أكفاء، لكنهم ليسوا فاسدين، ومع ذلك فإن السماح بحدوث هذا الأمر قد يؤدي إلى اتهامات غير مرغوب فيها". كما أشار إلى أنه عندما "ينحني كول بالمر ويكاد يعانق تيرني أثناء حدوث ذلك"، يجب على المسؤولين أن يكونوا على دراية تامة بالانطباع الذي يخلقه هذا الموقف.
الجدل حول ركلات الجزاء والتكتيكات
شهدت المباراة عدة حوادث مثيرة للجدل، بما في ذلك مطالبة كول بالمر بركلة جزاء لم تُحتسب بعد تدخل من نيك وولتميد. ورفض كلاتنبرغ المطالبة تمامًا، معربًا بصراحة عن رأيه القاطع بشأن الحادثة: "لا أعتقد أن تشيلسي كان يستحق ركلة جزاء بسبب ذلك التدخل من نيك وولتميد على بالمر. أعتقد أن بالمر كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء بسبب التمثيل". وأشار كلاتنبرغ إلى أن الشكاوى اللاحقة من ليام روزينيور كانت مجرد "حالة كلاسيكية لمدرب يحاول صرف الانتباه عن حادثة التجمع المحرجة قبل مباراة فشلوا في الفوز بها، من خلال إلقاء اللوم كله على الحكم".
تيرني «متعجرف للغاية»
في النهاية، يرى الحكم السابق أن هذه الحادثة برمتها كان من السهل تجنبها لو تم تطبيق المهارات الأساسية لإدارة المباراة. وأشار كلاتنبرغ إلى حل بسيط قائلاً: "كان بإمكان تيرني تجنب كل هذا بمجرد أن يتنحى جانباً، أو أن يدفع لاعبي تشيلسي بعيداً عن طريقه فور رؤيته لهم يبدأون في محاصرته. لكنه كان متعجرفاً للغاية ليفعل أيّاً من الأمرين".
