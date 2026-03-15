"غير كفء لكنه غير فاسد" - وصف حضور بول تيرني في اجتماع لاعبي تشيلسي بأنه "صورة سيئة" لحكام الدوري الإنجليزي الممتاز

أدان الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، كلاتنبرغ، تصرفات الحكم تيرني في مقاله المنشور بصحيفة «ديلي ميل». وأعرب كلاتنبرغ عن دهشته من المشاهد التي سبقت المباراة، قائلاً: «صورة بول تيرني وهو يقف وسط تجمع لاعبي تشيلسي، وينظر مباشرة إلى عدسة كاميرا التلفزيون، لم تكن غريبة للغاية فحسب، بل كانت أيضاً صورة سيئة للغاية بالنسبة للحكم».

وأشار إلى أن الحكم كان لديه فرصة كبيرة لتجنب هذه الموقف تماماً. وقال كلاتنبرغ: "كان لدى تيرني فرص عديدة لتجاوز لاعبي تشيلسي لكنه ترك الأمر يحدث"، مضيفاً: "من لغة جسده، بدا أنه يستمتع بذلك". وأشار الحكم السابق إلى أن الموقع الطبيعي للحكم عند بدء المباراة يجب أن يكون بعيداً عن دائرة الوسط.