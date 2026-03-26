Getty Images Sport
ترجمه
"غير ضروري وغريب!" - انتقادات شديدة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب قراره منح توماس توخيل عقدًا جديدًا مع منتخب إنجلترا قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم
خطوة «غريبة» من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
على الرغم من أن المدرب الألماني لم يتولى مهام منصبه إلا في أوائل عام 2025، إلا أنه وقع بالفعل عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2028، حيث يُتوقع الآن أن يقود الفريق في بطولة أمم أوروبا المقبلة. ورغم أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى صد اهتمام أندية عملاقة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد، إلا أن مورفي يرى أن توقيت الإعلان يمثل خطأً فادحًا.
وفي حديثه إلى CasinoHawks، أعرب مورفي عن حيرته الشديدة إزاء خطوة الاتحاد. "أعتقد أن اتخاذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا كهذا أمر غير ضروري. إنه قرار غريب... يبدو وكأنه يأس أو عدم وجود خطة. ماذا لو سارت الأمور بشكل سيئ في كأس العالم ولم يعد أحد يريد توخيل في هذا المنصب؟ أنا في الواقع أحبه كمدرب، ولا أعتقد أنه سيفشل فشلاً ذريعاً، بل أعتقد أنه سيحقق نتائج جيدة في كأس العالم. لكنهم لا يحتاجون إلى المخاطرة بهذه الطريقة"، صرح.
- AFP
إن التسرع في اتخاذ القرار يعرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لانتقادات
على الرغم من سجل توخيل الحافل بصفته فائزًا بدوري أبطال أوروبا، يرى مورفي أن إنجلترا كانت تمتلك كل الأوراق الرابحة ولم تكن بحاجة إلى التسرع في الدخول في التزامات طويلة الأمد.
وأضاف اللاعب السابق في ليفربول: "ربما كانوا قلقين من محاولة أندية أخرى التعاقد معه". "إنه يتقاضى راتباً كبيراً مقابل عمل بدوام جزئي مع أحد أكثر الفرق موهبة في العالم. لو تفاوضوا معه بعد البطولة، لكانوا لا يزالون في وضع ممتاز. ولو رفض، فهناك الكثير من المدربين الجيدين الآخرين. إنهم يعرضون أنفسهم لانتقادات شديدة إذا فشل، على سبيل المثال، إذا خرجوا من البطولة في أول مباراة في مرحلة خروج المغلوب، ربما بركلات الترجيح أمام فريق متوسط... عندها كيف سيبررون هذا القرار؟ إنه قرار غريب بالنسبة لي".
الواقع المرير لإنجلترا في كأس العالم
كما يبدو مورفي متشائمًا بشأن فرص «الأسود الثلاثة» في العودة بالكأس من أمريكا الشمالية، مشيرًا إلى العوامل الفنية والبيئية التي ترجح كفة الدول الأخرى.
وقال مورفي: "إسبانيا خيار منطقي [كمرشحة للفوز بكأس العالم]". "الحرارة هناك وأسلوب اللعب، والطريقة التي تحتفظ بها الفرق الإسبانية بالكرة بشكل جيد ومهاراتها الفنية العالية، كل ذلك يجعلها خيارًا منطقيًا. أما الفرق الأمريكية الجنوبية، فمن المنطقي الاعتقاد بأنها ستحقق نتائج جيدة. نحن قادرون على الفوز باللقب، لكن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تسير على ما يرام. وهي أمور صغيرة، مثل أفضل لاعب لديك، وهو هاري كين بالنسبة لنا. ليس لدينا حقاً أي لاعب يمكنك الوثوق به ليحل محله. وهذا مصدر قلق كبير".
لا تزال الفجوة التقنية تشكل عقبة كبيرة
في حين يُعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز غالبًا أفضل دوري في العالم، يرى مورفي أن المنتخب الوطني لا يزال يفتقر إلى "الفلسفة" المحددة اللازمة للسيطرة على المنافسين من النخبة. ويشير إلى أنه على الرغم من المواهب المتاحة لتوشيل، فإن الفجوة الفنية بين إنجلترا وأفضل الفرق تظل عقبة كبيرة.
وقال: "هل نمتلك نفس نوع المواهب التي يمتلكها الإسبان من حيث الاحتفاظ بالكرة في وسط الملعب، أي الفلسفة؟ لا. أعتقد أننا لو لعبنا ضد إسبانيا 10 مرات في درجة حرارة 80 درجة، لكانوا فازوا علينا في معظم المباريات. إذن، هل نحن قادرون؟ نعم. هل أعتقد أننا سنفعل ذلك؟ لا. لكنني أعتقد أن الإسبان، بالنسبة لي، وربما الفرنسيين، لأن لديهم أيضًا الكثير من اللاعبين الجيدين من الناحية الفنية، سيكونون في رأيي أكثر قدرة على الفوز في تلك الظروف."