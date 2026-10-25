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زهيرة عادل

غياب تيبو كورتوا عن الكلاسيكو .. أشهر سيفه فأُحرج من جديد و"حيلة" ريال مدريد لن تربك المشهد في برشلونة!

فقرات ومقالات
تيبو كورتوا
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني

الحارس البلجيكي يغيب بعدما ناقض عاداته قبل المباريات الكبرى!

"لقاء بمثابة الحرب بالنسبة لنا" .. تصريح أطلقه لاعب برشلونة الشاب تشافي إسبارت خلال الأيام الماضية، عن كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، المقرر له اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2026-27.

تصريح يعكس حجم الشد والجذب المحيط باللقاء، فصاحب الـ19 لم يجرب أجواء الكلاسيكو من قبل مع الفريق الأول على الصعيد الرسمي، لكن مؤكد أنه استنبطه من الحالة العامة للعلاقة بين الناديين، التي تزيد توترًا يومًا تلو الآخر، على خلفية الخلاف بين الرئيسين فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا والتصريحات النارية المتبادلة بشأن قضية نيجريرا، بجانب الاتهامات المستمرة من قناة النادي الملكي لمجاملة البارسا تحكيميًا في الموسم الجاري وما قبله.

لكن أن يدخل نجم بحجم البلجيكي تيبو كورتوا هذه "الحرب الكلامية"، باتهامات مباشرة تشكك في أخلاقيات برشلونة واحترامه لمنافسيه على عكس ريال مدريد، فهنا الوضع يكون مختلفًا، خاصةً وأن حارس الملكي ليس من عادته أن يخرج بتصريحات رنانة أو استفزازية قبيل المباريات، وردود فعله عادةً ما تكون بعد الـ90 دقيقة، هذا ما تعلمه من تقلبات الساحرة المستديرة!


  • الإصابة تحرج كورتوا من جديد

    قبل ساعات من الكلاسيكو، المقرر إقامته في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الأحد – بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – أعلن ريال مدريد غياب حارسه تيبو كورتوا، لمعاناته من نزلة برد.

    هذا الغياب يأتي بعد ساعات من نقل كورتوا الحديث عن الفنيات إلى التشكيك في احترام لاعبي برشلونة لخصومهم بشكل عام، بل إنه صرح علنًا معلنًا التحدي: "الآن حان وقت الرد بعد أن آذونا في بعض المباريات الماضية".



    تلك الأجواء تشبه ما مر به البلجيكي في بداية موسم 2024-25، حيث تلقى حينها المرينجي الهزيمة أمام برشلونة (1-2)، في فترة الإعداد، وخرج بعدها كورتوا مصرحًا: "وقت الجد سنرى من ينتصر!".

    المفاجأة أن بعدها غاب صاحب الـ34 عامًا عن مباراة الذهاب الدوري الإسباني، وتلقى ريال مدريد الهزيمة 0-4، وعندما شارك البلجيكي في الإياب، هُزم مرة أخرى 3-4!


  • مجرد حرب نفسية؟ وارد

    برشلونة يدخل كلاسيكو الليلة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد؛ صاحب المركز الثالث.

    ترنح الملكي بشكل عام مع مدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ربما أخرج كورتوا عن طوره، فأراد توجيه الأنظار نحو أخلاقيات لاعبي برشلونة.

    قد يكون هذا كذلك ما تعلمه من قناة ريال مدريد، التي لا تمرر أي مناسبة إلا وتشكك في الغريم التقليدي، سوى قبيل الكلاسيكو أو حتى في كل جولة من جولات الدوري الإسباني.

    لكن المشهد يحمل وضعًا آخر خلف الكواليس..

    بحسب صحيفة "ذا أتلتيك" فإن بيان ريال مدريد بإصابة كورتوا ما هو إلا "حيلة" للتلاعب ببرشلونة قبل الكلاسيكو، لبعثرة خطط المدرب هانزي فليك وكتيبته، بينما تصحبهم هزة نفسية عند رؤيته خلال عمليات الإحماء، ومن ثم تنعكس على تركيزهم في اللقاء!

    أما الحقيقة وفقًا لـ"ذا أتلتيك" فإن كورتوا سيرافق بعثة الملكي إلى برشلونة بشكل طبيعي.

    تحديث: الصحفي جيرارد روميرو نقل مراسم وصول بعثة ريال مدريد إلى برشلونة، مؤكدًا عدم مرافقة كورتوا للبعثة "حتى الآن".

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    هل يتأثر لاعبو برشلونة؟

    إن صدقت مزاعم صحيفة "ذا أتلتيك" عن كذب بيان ريال مدريد بشأن إصابة كورتوا، فربما كان على النادي الملكي أن يبحث عن محاولة أخرى للعب بأعصاب غريمه!

    بعض نجوم برشلونة أنفسهم اعتادوا على مثل تلك الحروب النفسية، بل يقودونها بذاتهم في الكثير من المرات، والأدهى أن هناك منهم من يتغذى عليها بالأساس كالنجم الشاب لامين يامال.

    فالجناح الإسباني لا يبدو من النوع الذي تزعجه الاستفزازات أو تدفعه الضغوط إلى التراجع، بل كثيرًا ما يحولها إلى دافع إضافي لإثبات نفسه، حتى إن تصريحاته ومواقفه قبل المباريات الكبرى أصبحت جزءًا من المشهد الذي يحيط بمواجهات برشلونة وريال مدريد. ومن ثم، فإن أي محاولة لخلخلة تركيز لاعبي البلوجرانا قبل الكلاسيكو قد تأتي بنتيجة عكسية، خاصة إذا شعروا بأن الغريم يحاول التأثير عليهم خارج المستطيل الأخضر بدلًا من ترك الكرة تتحدث داخل الملعب.

    وبينما اختار كورتوا الدخول في سجال كلامي قبل الكلاسيكو، يبقى السؤال: هل ينجح ريال مدريد في فرض أجوائه على برشلونة أم يجد نفسه أمام مجموعة تعرف جيدًا كيف تتعامل مع الضغوط، بل وكيف تحولها إلى سلاح ضد أصحابها؟

    إن سار مخطط الملكي ضده، فليستعد لإبداع جماهير البارسا في السخرية لأيام مقبلة!


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