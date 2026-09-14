"مشكلته ليست مع الإدارة" .. رواية جديدة من رئيس التعاون السابق حول غياب حمد الله أمام الهلال!

وكان نادي التعاون قد أشار إلى أن حمد الله يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في مباراة الحزم، بالجولة السادسة، وأنه بحاجة للعلاج لمدة 7 أيام، قبل العودة للملاعب.

ورغم ذلك، إلا أن بعض الحسابات تناقلت تصريحًا منسوبًا للمدرب لازيتيتش، عقب سداسية الهلال، حيث قال "حتى لو لم تتم إقالتي سأستقيل؛ فكيف لنا أن نحقق الفوز بلاعبين لا يريدون اللعب؟ اسألوا رئيس التعاون واسألوا حمد الله، المغربي جاهز، لكنه لا يريد أن يلعب أمام الهلال".

وعلّق فيصل السليم، مراسل قناة "الإخبارية"، على ما تردد على لسان لازيتيتش، قائلًا إنه لم يذكر في المؤتمر الصحفي موضوع حمد الله.