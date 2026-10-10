غياب إيساك وجاكبو تأكد .. إيراولا يُلمح لدور مفاجيء لكييزا مع ليفربول ضد مانشستر سيتي

ألمح أندوني إيرالا، المدير الفني لليفربول، إلى أن فيديريكو كييزا قد يترك بصمته أخيرًا بعد تعافيه من الإصابة.

ومع غياب عدد من المهاجمين الأساسيين قبل مواجهة حاسمة أمام مانشستر سيتي، قد تُسنَد إلى الجناح الإيطالي مهمة قيادة خط الهجوم.