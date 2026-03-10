غوارديولا: "كيف نوقف فينيسيوس؟ نركب الدراجة ونركض"

أحد أكبر مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هو بالتأكيد المواجهة المزدوجة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي: ستقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء 11 مارس الساعة 21:00 في ملعب سانتياغو برنابيو، بينما ستقام مباراة الإياب في ملعب إيتيهاد بعد أسبوع، يوم الثلاثاء 17 مارس. عشية المباراة الأولى من المباراتين، مازح مدرب السيتيزنز بيب جوارديولا - ولكن ليس كثيرًا - من سأله عن كيفية إيقاف فينيسيوس جونيور: "في السابق كان لدينا ووكر، والآن لدينا الدراجة النارية ونحاول الركض"، قال الإسباني في مؤتمر صحفي. "فينيسيوس يمثل تهديدًا مستمرًا، وعلينا أن نبقى متماسكين ونتراجع؛ فعندما تحاول السيطرة عليه، هناك دائمًا لعبات يصعب توقعها".
(C)Getty Images
غوارديولا يعلق على غياب مبابي
فاز بيب جوارديولا سبع مرات في البرنابيو، آخرها هذا الموسم خلال مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا. هذه المرة، على عكس تلك المباراة، لن يكون كيليان مبابي المصاب ضمن صفوف الميرينجيس. لكن هذا لا يغير الكثير بالنسبة لمدرب مانشستر سيتي: "هل تعتقدون حقًا أن رأيي مهم؟!" - تابع المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة - "على أي حال، من المعلومات التي لدي، يبدو أنه لم يتدرب بمفرده. هذا يحدث أيضًا في نادينا...".
ريال مدريد - مانشستر سيتي، التشكيلات المحتملة
ريال مدريد (4-3-1-2): كورتوا؛ ألكسندر-أرنولد، أسينسيو، روديجر، فران جارسيا؛ فالفيردي، تشواميني، كامافنغا؛ أردا جولر؛ غونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور. المدير الفني: أربيلوا.
مانشستر سيتي (4-1-4-1): دوناروما؛ نونيس، دياس، جوي، آيت-نوري؛ نيكو غونزاليس؛ شيركي، رييندرز، فودن، سيمينيو؛ مرموش. المدير الفني: جوارديولا.
