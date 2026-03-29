غلين هودل مرشح للعودة المثيرة إلى توتنهام بعد إقالة إيغور تودور
عودة أيقونية تلوح في الأفق
وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، برز هودل كمرشح حقيقي لتولي دفة القيادة في ملعب توتنهام هوتسبير. يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 68 عامًا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، وقد تولى تدريب الفريق سابقًا بين عامي 2001 و2003. ومع ذلك، فإن تعيين هودل يمثل مغامرة كبيرة نظرًا لأنه لم يشغل منصبًا إداريًا رسميًا منذ مغادرته ولفرهامبتون واندررز في عام 2006.
على الرغم من غيابه الطويل عن مقاعد المدربين، لا يزال هودل شخصية محبوبة بين مشجعي توتنهام. تبحث إدارة النادي عن شخصية تفهم جوهر النادي بعد التجربة الفاشلة مع تودور. أبدى هودل استعداده للتدخل ومساعدة فريقه السابق في وقت الحاجة.
إقالة تيودور بعد 44 يوماً
بدأ البحث عن مدرب جديد بعد إقالة تودور عقب سبع مباريات فقط قضاها على رأس الفريق خلال 44 يوماً. كانت فترة تولي الكرواتي المنصب مؤقتاً كارثية بكل المقاييس، حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز من خمس مباريات.
وكانت الهزيمة المذلة 3-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست هي القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لمجلس الإدارة، لتترك النادي في وضع حرج بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. كما غادر طاقم تودور، بما في ذلك توميسلاف روجيتش وريكاردو راغناتشي.
خيارات محدودة لمجلس الإدارة
ورغم أن هودل يُعد الخيار الرومانسي، إلا أن أسماءً أخرى قد ارتبطت بالمنصب الشاغر. ويُعد شون دايتش المرشح المفضل لدى وكالات المراهنات، لكنه نأى بنفسه عن هذا المنصب، في حين يتردد روبرتو دي زيربي في تولي مشروع جديد في منتصف الموسم.
كما تم ذكر أسماء شخصيات سابقة في توتنهام مثل هاري ريدناب وتيم شيروود كحلول محتملة على المدى القصير. يتردد النادي حاليًا في منح عقد طويل الأمد، حيث يأمل في جذب اسم بارز مثل ماوريسيو بوكيتينو في الصيف. في الوقت الحالي، سيقود برونو سالتور جلسات التدريب بينما يعمل مجلس الإدارة خلف الكواليس لتأمين بديل قبل الرحلة إلى سندرلاند في 12 أبريل.
صراع يائس من أجل البقاء
الرهانات لم تكن أبدًا على هذا القدر من الأهمية بالنسبة لتوتنهام، الذي يواجه احتمالًا حقيقيًا للغاية باللعب في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل. وبعد أن استبدل النادي كل من توماس فرانك وتودور خلال هذا الموسم، يجب أن يكون للتعيين القادم تأثير فوري.
سيكون عودة هودل المحتملة بمثابة رحلة إلى الماضي، لكن السؤال الكبير الذي يظل مطروحاً هو ما إذا كان بإمكانه سد فجوة 20 عاماً في مجال الإدارة. مع بقاء سبع مباريات فقط في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الوقت والمباريات المتبقية أمام توتنهام تنفد لإنقاذ مكانه في الدوري الممتاز.