غلين هودل مرشح للعودة المثيرة إلى توتنهام بعد إقالة إيغور تودور

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، برز هودل كمرشح حقيقي لتولي دفة القيادة في ملعب توتنهام هوتسبير. يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 68 عامًا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، وقد تولى تدريب الفريق سابقًا بين عامي 2001 و2003. ومع ذلك، فإن تعيين هودل يمثل مغامرة كبيرة نظرًا لأنه لم يشغل منصبًا إداريًا رسميًا منذ مغادرته ولفرهامبتون واندررز في عام 2006.

على الرغم من غيابه الطويل عن مقاعد المدربين، لا يزال هودل شخصية محبوبة بين مشجعي توتنهام. تبحث إدارة النادي عن شخصية تفهم جوهر النادي بعد التجربة الفاشلة مع تودور. أبدى هودل استعداده للتدخل ومساعدة فريقه السابق في وقت الحاجة.